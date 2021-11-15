justit написав:Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату. Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті
Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема"
вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.
Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 15:23, всього редагувалось 1 раз.
justit написав:Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату. Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті
Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема"
вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.
Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі “Про інформацію” йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи. У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи. Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.
Сканирование сертификата приложениями на смартфоне - это как-раз и есть збір, використання та передача конфіденційних данних третьим лицам, которые могут её в том числе и сохранять.
Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют
_hunter написав:Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют
А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения (которые принадлежат третьим лицам).
Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам.
Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата врядли вообще сможет доказать, что получал согласие на ознакомление с сертификатом.
_hunter написав:Могут сохранять, а могут и не сохранять. Для выдвижения каких либо претензий -- нужно сначала доказать, что сохраняют
А это не имеет значения для установления факта правонарушения. Закон нарушается в момент сбора и передачи, т.е. в момент сканирования приложением и отправки конфиденциальніх данных на обработку веб-сервисам приложения.
Пользователь предъявляя сертификат ведь дал согласие на проверку конкретным лицом, а он собрал и отправил конфиденциальные данные третьим лицам.
Более того, проверяющий не имея письменного согласия от владельца сертификата врядли вообще сможет доказать, что получал согласие на ознакомление с сертификатом.
Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверки
Після проведення перевірки чинності COVID-сертифіката заборонена будь-яка обробка (збір, зберігання, використання, передача тощо) персональних даних.
И для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.
Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры
_hunter написав:Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверки
Вы внимательно читали постанову? _До_ проверки сертификата нужно получить согласие на проверку, иначе использование сертификата не допускается.
Если разрешение на проверку есть - не вопрос, можете проверять, но передавать для проверки конфиденциальные данные третьим лицам нельзя. Проверку должно производить именно то лицо, которому дано согласие на проверку.
Тоесть сканировать конфиденциальные данные приложением, отправляющим отсканированные данные через интернет третьим лицам нельзя.
Хотите передать данные сертификата приложению или какому-либо сервису, вначале будьте добры - получите письменное согласие от владельца именно на передачу данных конкретному сервису и конкретной цели такой передачи.
Тоесть хотите проверять приложением в смартфоне/планшете/компьютере - у Вас должно быть два письменных согласия от владельца сертификата: 1) согласие на ознакомление и проверку Вами 2) согласие на сбор и передачу конфиденциальных данных конкретному приложению/сервису с конкретной целью
_hunter написав:И для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.
Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры
Элементарно, факт фотофиксации конфиденциальных данных фотокамерой есть? Есть. Письменное разрешение от владельца конфиденциальных данных есть? Нет.
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Вийшла стаття в відомому медичному журналі Ланцет про порівняння імунітету в тих хто перехворів та вакцинованих. Висновки прості: заразитись вдруге тим хто перехворів практично неможливо, відсоток мізерний, а потрапити з повторним ковідом у лікарню це взагалі фантастика. Це все доведено великими міжнародними дослідженнями при наявності циркуляції штаму Дельта. Швейцарія прирівняла перехворівших до вакцинованих двома дозами за що цій країні великий респект. В статті також є факти негативного впливу вакцин у деяких пацієнтів, які вже перехворіли на ковід. В статті підтримується вакцинація тих хто не хворів, бо це кращий варіант легше перенести ковід, тому жодного антивакцинаторства тут немає. https://www.thelancet.com/journals/lani ... 73-3099(21)00676-9/fulltext?fbclid=IwAR144YHRcXRQ_M8h8IclrAcikjYE7l23eG7fmwacOMUPLi_tNDLjGzJxgho
fler написав:Вийшла стаття в відомому медичному журналі Ланцет про порівняння імунітету в тих хто перехворів та вакцинованих. Висновки прості: заразитись вдруге тим хто перехворів практично неможливо, відсоток мізерний, а потрапити з повторним ковідом у лікарню це взагалі фантастика. Це все доведено великими міжнародними дослідженнями при наявності циркуляції штаму Дельта. Швейцарія прирівняла перехворівших до вакцинованих двома дозами за що цій країні великий респект. В статті також є факти негативного впливу вакцин у деяких пацієнтів, які вже перехворіли на ковід. В статті підтримується вакцинація тих хто не хворів, бо це кращий варіант легше перенести ковід, тому жодного антивакцинаторства тут немає. https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext?fbclid=IwAR144YHRcXRQ_M8h8IclrAcikjYE7l23eG7fmwacOMUPLi_tNDLjGzJxgho
Я, тут ніби Хотабу вже писав про подібне, що ліпше, "живий" помідор з власної грядки, чи "пластмасовий" із супермаркета? Або ж ліпше набутий імунітет до реального віруса, чи привитий до жижи із шмурдяка з невідомо чого.
І про фокус на 60+ у вакцинуванні як найвищий пріоритет.