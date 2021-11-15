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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4352435343544355

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:44

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверки


Вы внимательно читали постанову? _До_ проверки сертификата нужно получить согласие на проверку, иначе использование сертификата не допускается. :wink:

Если разрешение на проверку есть - не вопрос, можете проверять, но передавать для проверки конфиденциальные данные третьим лицам нельзя. Проверку должно производить именно то лицо, которому дано согласие на проверку.

Тоесть сканировать конфиденциальные данные приложением, отправляющим отсканированные данные через интернет третьим лицам нельзя. :wink:

Хотите передать данные сертификата приложению или какому-либо сервису, вначале будьте добры - получите письменное согласие от владельца именно на передачу данных конкретному сервису и конкретной цели такой передачи.

Тоесть хотите проверять приложением в смартфоне/планшете/компьютере - у Вас должно быть два письменных согласия от владельца сертификата:
1) согласие на ознакомление и проверку Вами
2) согласие на сбор и передачу конфиденциальных данных конкретному приложению/сервису с конкретной целью

  _hunter написав:И для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.

Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры :lol:


Элементарно, факт фотофиксации конфиденциальных данных фотокамерой есть? Есть. Письменное разрешение от владельца конфиденциальных данных есть? Нет.

Вот Вам и пожалуйста - Кримінальний Кодекс України:
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -

караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -

караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

>>> Тоесть сканировать конфиденциальные данные приложением, отправляющим отсканированные данные через интернет третьим лицам нельзя

кто сказал, что нельзя? В третий раз говорю: для "підтвердження його чинності" -- можно. После "проведення перевірки чинності" -- да: нельзя.

>>> Письменное разрешение от владельца конфиденциальных данных есть? Нет.

а кто сказал, что оно нужно? -- нужен факт согласия. точка. Как согласие выражено -- никому не интересно.
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 16 лис, 2021 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:47

  pesikot написав:Или тебе 800+ смертей - это так, мимо тебя. А ты в своём подвале отсидишься


От гриппа примерно столько-же, но почему-то никто истерик не устраивает.

Только недавно обсуждали по ссылке с минфина:
https://index.minfin.com.ua/reference/p ... aths/2021/

Количество умерших в Украине за август:
Грипп+пневмония: 733
COVID-19: 782
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:49

  Цитрин написав:
  pesikot написав:А лучше вакцина или место на кладбище ? Выбирай сам


это угроза? Почему других вариантов нет?

Это не угроза, а суровая действительность.

Которую ты и тебе подобные никак не можете понять
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:51

  Цитрин написав:
  pesikot написав:Или тебе 800+ смертей - это так, мимо тебя. А ты в своём подвале отсидишься


От гриппа примерно столько-же, но почему-то никто истерик не устраивает.

Только недавно обсуждали по ссылке с минфина:
https://index.minfin.com.ua/reference/p ... aths/2021/

Количество умерших в Украине за август:
Грипп+пневмония: 733
COVID-19: 782

А если по той же ссылке за год посмотреть? :roll:
Грипп+пневмония: 10684
COVID-19, вирус идентифицирован: 36481
Разница на треть порядка -- примерно столько-же? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:55

  Цитрин написав:
  pesikot написав:Или тебе 800+ смертей - это так, мимо тебя. А ты в своём подвале отсидишься


От гриппа примерно столько-же, но почему-то никто истерик не устраивает.

Только недавно обсуждали по ссылке с минфина:
https://index.minfin.com.ua/reference/p ... aths/2021/

Количество умерших в Украине за август:
Грипп+пневмония: 733
COVID-19: 782

Ты думаешь, что таких пиздаболов здесь ещё не было ?
Которые дают ссылки, где вообще не подтверждаются твои же цифры

Могу тебе сказать, что я таких пиздаболов переварил сотнями на этом форуме :)

А теперь, какой грипп даёт 800+ смертей ежедневневно стабильно ?
А корона выдаёт стабильные цифры смерности
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:59

  _hunter написав:кто сказал, что нельзя? В третий раз говорю: для "підтвердження його чинності" -- можно. После "проведення перевірки чинності" -- да: нельзя.


Понимаю, что вопрос связан с пониманием особенностей цифрового документооборота, который понимают не все. Но если не верите мне, можете проконсультироваться у специалистов по кибербезопасности.

Для "підтвердження його чинності" перед проверкой нужно вначале получить на это согласие, о чём недвусмысленно сказано даже в постанове о проверках. Если Вы сами будете проверять, то согласие должно быть оформлено на Вас. Если Вы собрались проверять через сервисы, то согласие должно быть оформлено как на Вас, так и на передачу конфиденциальных данных третьим лицам (владельцам приложений и сервисов, которые эти данные будут обрабатывать).

Прочитайте вначале внимательно под чем подписался тот, чей сертификат Вы собрались проверять, если там написано что он дает согласие на проверку только Вами, то передавать сервисам нельзя.

Чтобы передавать приложениям и сервисам в согласии должно быть указано, что владелец сертификата дает согласие на передачу конкретному сервису/приложению с укзанием конкретной цели и конкретных действий над конфиденциальной информацией, которые он будет осуществлять.

  _hunter написав:а кто сказал, что оно нужно? -- нужен факт согласия. точка. Как согласие выражено -- никому не интересно.


А как Вы собираетесь подтверждать в суде, что действительно получили согласие, если у Вас такого согласия нет?

Нет согласия - это уже уголовная статья 182...

  pesikot написав:Которые дают ссылки, где вообще не подтверждаются твои же цифры


О чём Вы? Я Вам дал ссылку, откройте её, выберете соответствующую категорию в выпдающем списке и посмотрите цифры. Неужели это так сложно? Вот скриншоты:

ЗображенняЗображення

Если у Вас есть претензии к данным которые выкладывает minfin.com.ua, то мне их предъявлять не нужно, пишите администрации сайта.
Цитрин
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