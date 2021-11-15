Додано: Вів 16 лис, 2021 16:59

_hunter написав: кто сказал, что нельзя? В третий раз говорю: для "підтвердження його чинності" -- можно. После "проведення перевірки чинності" -- да: нельзя. кто сказал, что нельзя? В третий раз говорю: для "підтвердження його чинності" -- можно. После "проведення перевірки чинності" -- да: нельзя.

_hunter написав: а кто сказал, что оно нужно? -- нужен факт согласия. точка. Как согласие выражено -- никому не интересно. а кто сказал, что оно нужно? -- нужен факт согласия. точка. Как согласие выражено -- никому не интересно.

pesikot написав: Которые дают ссылки, где вообще не подтверждаются твои же цифры

Которые дают ссылки, где вообще не подтверждаются твои же цифры

Понимаю, что вопрос связан с пониманием особенностей цифрового документооборота, который понимают не все. Но если не верите мне, можете проконсультироваться у специалистов по кибербезопасности.Для "підтвердження його чинності" перед проверкой нужно вначале получить на это согласие, о чём недвусмысленно сказано даже в постанове о проверках. Если Вы сами будете проверять, то согласие должно быть оформлено на Вас. Если Вы собрались проверять через сервисы, то согласие должно быть оформлено как на Вас, так и на передачу конфиденциальных данных третьим лицам (владельцам приложений и сервисов, которые эти данные будут обрабатывать).Прочитайте вначале внимательно под чем подписался тот, чей сертификат Вы собрались проверять, если там написано что он дает согласие на проверку только Вами, то передавать сервисам нельзя.Чтобы передавать приложениям и сервисам в согласии должно быть указано, что владелец сертификата дает согласие на передачу конкретному сервису/приложению с укзанием конкретной цели и конкретных действий над конфиденциальной информацией, которые он будет осуществлять.А как Вы собираетесь подтверждать в суде, что действительно получили согласие, если у Вас такого согласия нет?Нет согласия - это уже уголовная статья 182...О чём Вы? Я Вам дал ссылку, откройте её, выберете соответствующую категорию в выпдающем списке и посмотрите цифры. Неужели это так сложно? Вот скриншоты:Если у Вас есть претензии к данным которые выкладывает minfin.com.ua, то мне их предъявлять не нужно, пишите администрации сайта.