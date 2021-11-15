_hunter написав:Это имеет значение потому, что эти действия выполняются _до_ проверки
Вы внимательно читали постанову? _До_ проверки сертификата нужно получить согласие на проверку, иначе использование сертификата не допускается.
Если разрешение на проверку есть - не вопрос, можете проверять, но передавать для проверки конфиденциальные данные третьим лицам нельзя. Проверку должно производить именно то лицо, которому дано согласие на проверку.
Тоесть сканировать конфиденциальные данные приложением, отправляющим отсканированные данные через интернет третьим лицам нельзя.
Хотите передать данные сертификата приложению или какому-либо сервису, вначале будьте добры - получите письменное согласие от владельца именно на передачу данных конкретному сервису и конкретной цели такой передачи.
Тоесть хотите проверять приложением в смартфоне/планшете/компьютере - у Вас должно быть два письменных согласия от владельца сертификата: 1) согласие на ознакомление и проверку Вами 2) согласие на сбор и передачу конфиденциальных данных конкретному приложению/сервису с конкретной целью
_hunter написав:И для установления факта правонарушения нужно доказать -- что після проведення перевірки чинності -- все те действия выполнялись.
Элементарно сможет -- подсказываю: доказательством получения согласия является сам факт появления сертификата в зоне фокуса камеры
Элементарно, факт фотофиксации конфиденциальных данных фотокамерой есть? Есть. Письменное разрешение от владельца конфиденциальных данных есть? Нет.
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
>>> Тоесть сканировать конфиденциальные данные приложением, отправляющим отсканированные данные через интернет третьим лицам нельзя
кто сказал, что нельзя? В третий раз говорю: для "підтвердження його чинності" -- можно. После "проведення перевірки чинності" -- да: нельзя.
>>> Письменное разрешение от владельца конфиденциальных данных есть? Нет.
а кто сказал, что оно нужно? -- нужен факт согласия. точка. Как согласие выражено -- никому не интересно.
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 16 лис, 2021 16:48, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:кто сказал, что нельзя? В третий раз говорю: для "підтвердження його чинності" -- можно. После "проведення перевірки чинності" -- да: нельзя.
Понимаю, что вопрос связан с пониманием особенностей цифрового документооборота, который понимают не все. Но если не верите мне, можете проконсультироваться у специалистов по кибербезопасности.
Для "підтвердження його чинності" перед проверкой нужно вначале получить на это согласие, о чём недвусмысленно сказано даже в постанове о проверках. Если Вы сами будете проверять, то согласие должно быть оформлено на Вас. Если Вы собрались проверять через сервисы, то согласие должно быть оформлено как на Вас, так и на передачу конфиденциальных данных третьим лицам (владельцам приложений и сервисов, которые эти данные будут обрабатывать).
Прочитайте вначале внимательно под чем подписался тот, чей сертификат Вы собрались проверять, если там написано что он дает согласие на проверку только Вами, то передавать сервисам нельзя.
Чтобы передавать приложениям и сервисам в согласии должно быть указано, что владелец сертификата дает согласие на передачу конкретному сервису/приложению с укзанием конкретной цели и конкретных действий над конфиденциальной информацией, которые это третье лицо будет осуществлять.
_hunter написав:а кто сказал, что оно нужно? -- нужен факт согласия. точка. Как согласие выражено -- никому не интересно.
А как Вы собираетесь подтверждать в суде, что действительно получили согласие, если у Вас такого согласия нет?
Человек говорит что согласия Вам не давал. Чем Вы подтвердите обратное? Может он просто показал, что у него есть сертификат, но согласия на его использование Вам не давал. На чём основана Ваша уверенность, что Вам дали согласие?
Вы серьзено думаете, что если Вам подвернулась возможность сфотографировать конфиденциальные данные без согласия владельца этих данных, то этим Вы автоматически получили согласие и можете делать с ними что хотите?
Нет согласия - это уже уголовная статья 182...
pesikot написав:Которые дают ссылки, где вообще не подтверждаются твои же цифры
Откройте её, выберете соответствующую категорию в выпдающем списке и посмотрите цифры. Неужели это так сложно? Вот скриншоты:
Если у Вас есть претензии к данным которые выкладывает minfin.com.ua, то мне их предъявлять не нужно, пишите администрации сайта. И постарайтесь быть более сдержанным. Ругательства и истерики не добавляют авторитета.
Я, тут ніби Хотабу вже писав про подібне, що ліпше, "живий" помідор з власної грядки, чи "пластмасовий" із супермаркета? Або ж ліпше набутий імунітет до реального віруса, чи привитий до жижи із шмурдяка з невідомо чого.
І про фокус на 60+ у вакцинуванні як найвищий пріоритет.
Мы с Будивельником, Ямой и другими однодумцями уже второй год об этом здесь пишем. Как нас только не называли Лад, Хотаб и иже с ними…! И постоянно жалобы строчат. На Будивельника последняя вообще ни за что Я почему-то уверена, что большинство активных трудоспособных уже переболели. Сколько из них после болезни реально вкололи себе вакцину? По моим оценкам не менее 50%, учитывая необходимость «бумажки» для работы и заграницы. А оказывается, что им это было совершенно не нужно, если смотреть через призму заботы о здоровье, а не заботы об откатах от бигфармы.
Цитрин написав:Если ктото навязчиво и упорно хочет Вам что-то дать или помочь, и несмотря на отказ продолжает настаивать и применять шантаж, то есть повод задуматься...
Правильно шантажировать должны врачи подключать или не подключать пациента к кислороду. К этому приведет либеральность в вакцинации. Никто не вынуждает пациента жить, хочет живёт не хочет не живёт, или вот пусть антиваксер вместо прививки платит за кислород.
Количество умерших в Украине за август: Грипп+пневмония: 733 COVID-19: 782
От ковида в эпидсезон 800 смертей в день, от гриппа и пневмонии - 800 в месяц. Нормальное такое сравнение Тем более, пневмония может быть и вирусной, вызванной ковидом (ложно-отрицательные ПЦР тоже, знаете ли, бывают).
PS: Hotab, вы цитировали Истребина - есть маленькая ремарка. Количество смертей по дашборду с 26-го по 31-е октября некорректно - им не с чего падать после после пика 25-го (>3 тыс). С очень высокой вероятностью можно утверждать, что имеет место задержка данных, а финальное статистика смертности будет как минимум на 1000 плачевней