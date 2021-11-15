Додано: Вів 16 лис, 2021 17:46

Цитрин написав: ... ...

>>> Но если не верите мне, можете проконсультироваться у специалистов по кибербезопасности.Мне ссылок на законы будет достаточно.>>> перед проверкой нужно вначале получить на это согласие, о чём недвусмысленно сказано даже в постанове о проверкахк разрешению у меня вопросов нет. Вопросы к самодеятельности от амвросия:>>> Если Вы сами будете проверять, то согласие должно быть оформлено на Вас-- вот это где написанно?>>> А как Вы собираетесь подтверждать в суде, что действительно получили согласие, если у Вас такого согласия нет?Я уже раза два писал, вроде? -- то, что человек свой сертификат "засунул" в камеру является автоматическим согласием на обработку. Оферта все дела...