Количество умерших в Украине за август: Грипп+пневмония: 733 COVID-19: 782
От ковида в эпидсезон 800 смертей в день, от гриппа и пневмонии - 800 в месяц. Нормальное такое сравнение Тем более, пневмония может быть и вирусной, вызванной ковидом (ложно-отрицательные ПЦР тоже, знаете ли, бывают).
PS: Hotab, вы цитировали Истребина - есть маленькая ремарка. Количество смертей по дашборду с 26-го по 31-е октября некорректно - им не с чего падать после после пика 25-го (>3 тыс). С очень высокой вероятностью можно утверждать, что имеет место задержка данных, а финальное статистика смертности будет как минимум на 1000 плачевней
цікаво, якби робили так ПЦР на звичайни грип як на ковід, яка би була статистика? При тому, що "правдивість" того тесту 50:50, може щось показати, а може не показати. Це як підкидувати монету, ефект подібний, тільки дешевше на декілька порядків.
flyman написав:цікаво, якби робили так ПЦР на звичайни грип як на ковід, яка би була статистика
Якщо ви хочете розказати, до грип+ пневмонія насправді не 5-6 тисяч на рік, а більше, то придумайте, де відняти ці додаткові? Від онко? Чи від ДТП?
А ковід абсолютно видно, що приніс десятки тисяч зайвих.
Цитрин написав:Если у Вас есть претензии к данным которые выкладывает minfin.com.ua, то
У нас есть претензии к вам в вопросе манипулятивной подачи информации. Вы выбрали месяц (их 3 в 2021) , когда погасла вспышка. Есть ещё 9 месяцев. И по итогу год. Там все намного печальнее для вас. А если взлет ССЗ (который либо сам Ковид,либо им вызван) взять, то совсем все плохо для вас. Вы же не думаете, что тут дети и не видим ваших манипуляций, а?)))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 17:50, всього редагувалось 1 раз.
>>> Но если не верите мне, можете проконсультироваться у специалистов по кибербезопасности. Мне ссылок на законы будет достаточно.
>>> перед проверкой нужно вначале получить на это согласие, о чём недвусмысленно сказано даже в постанове о проверках к разрешению у меня вопросов нет. Вопросы к самодеятельности от амвросия: >>> Если Вы сами будете проверять, то согласие должно быть оформлено на Вас -- вот это где написанно?
>>> А как Вы собираетесь подтверждать в суде, что действительно получили согласие, если у Вас такого согласия нет? Я уже раза два писал, вроде? -- то, что человек свой сертификат "засунул" в камеру является автоматическим согласием на обработку. Оферта все дела...
Я, тут ніби Хотабу вже писав про подібне, що ліпше, "живий" помідор з власної грядки, чи "пластмасовий" із супермаркета? Або ж ліпше набутий імунітет до реального віруса, чи привитий до жижи із шмурдяка з невідомо чого.
І про фокус на 60+ у вакцинуванні як найвищий пріоритет.
Мы с Будивельником, Ямой и другими однодумцями уже второй год об этом здесь пишем. Как нас только не называли Лад, Хотаб и иже с ними…! И постоянно жалобы строчат. На Будивельника последняя вообще ни за что Я почему-то уверена, что большинство активных трудоспособных уже переболели. Сколько из них после болезни реально вкололи себе вакцину? По моим оценкам не менее 50%, учитывая необходимость «бумажки» для работы и заграницы. А оказывается, что им это было совершенно не нужно, если смотреть через призму заботы о здоровье, а не заботы об откатах от бигфармы.
1 Мене не хвилюють скарги 2 Мене ще менше хвилюють проблеми модерації...
Просто мені не подобається коли той , хто повинен просто спостерігати - навязує свою думку( в 99% вірну тільки в його хворій уяві) і при цьому користується незадекларованими правами.
Тобто ця сторінка, це своєрідний шахрайський клуб , де гру в карти організували , але при цьому головний шахрай крім крапленої колоди отримав право визначати правила гри...
Бо краплених карт йому виявилось мало для того щоб довести що він не шахрай.
ПС Хтось тут бачить обговорення модерації? Чи кого я маю на увазі під шахраєм? А шахрай - бачить , і тому зробить все від нього можливе щоб я не міг нічого шкідливого для його шахрайських дій сказати.
flyman написав:цікаво, якби робили так ПЦР на звичайни грип як на ковід, яка би була статистика
Якщо ви хочете розказати, до грип+ пневмонія насправді не 5-6 тисяч на рік, а більше, то придумайте, де відняти ці додаткові? Від онко? Чи від ДТП?
А ковід абсолютно видно, що приніс десятки тисяч зайвих.
Цитрин написав:Если у Вас есть претензии к данным которые выкладывает minfin.com.ua, то
У нас есть претензии к вам в вопросе манипулятивной подачи информации. Вы выбрали месяц (их 3 в 2021) , когда погасла вспышка. Есть ещё 9 месяцев. И по итогу год. Там все намного печальнее для вас. А если взлет ССЗ (который либо сам Ковид,либо им вызван) взять, то совсем все плохо для вас. Вы же не думаете, что тут дети и не видим ваших манипуляций, а?)))
Недореформа недомедсистеми, от тобі і "додаткові". А ще нездорове харчування, малорухомий стиль життя, шкідливі звички, стресова робота, хронічні захворювання, клімат, забруднене повітря і т.д.
З.І. При клятому в совку чи не в кожному селі був фельдшерсько-акушерський пункт. Зараз, після укрупнення районів, в багатьох бувших райцентрах позакривали лікарні і поліклініки.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 лис, 2021 18:00, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Я почему-то уверена, что большинство активных трудоспособных уже переболели.
Именно с этих слов летом начинался ваш прогноз "все уже позади". Не хотите сделать новый? Здесь же своими деньгами не рискуете, только репутацией. А ее и так нет.
Вы и тогда не поняли, но умышленно перекрутили мой прогноз и продолжаете это ̶в̶е̶р̶е̶щ̶а̶т̶ь̶ вещать до сих пор. Вы преувеличиваете, полагая, что ваши ляпы здесь в мой адрес запятнают мою репутацию скорее они выставляют вас неумным человеком
ПС Сегодня вы впервые поняли мою шутку, поздравляю, маленький, но прогресс
pesikot написав:Это не угроза, а суровая действительность.
Которую ты и тебе подобные никак не можете понять
Если не изменяет память, Вы вроде писали что переболели после вакцинации. Я тоже переболел без вакцины. Но при чём тут "суровая действительность" и "вакцина или кладбище"? Поясните - что именно я не могу понять?
В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо. https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613
Hotab написав:У нас есть претензии к вам в вопросе манипулятивной подачи информации. Вы выбрали месяц (их 3 в 2021) , когда погасла вспышка. Есть ещё 9 месяцев.
Я взял самый последний месяц, как самую свежую и актуальную информацию. Обратите внимание, я мог взять предыдущий месяц, там по гриппу смертей на 30% больше, чем по ковиду. Но я взял именно последний месяц, где по ковиду смертей на 6% больше.
Объясните - почему я должен был брать старую информацию и игнорировать более свежую?
Hotab написав:И по итогу год. Там все намного печальнее для вас.
Так я и не спорю с тем, что ковид несколько более опасен чем грипп. Но цифры все-же сравнимые. Это не онкология где стабильно более 6 тысяч каждый месяц. А это на 800% больше чем у ковида или гриппа.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 18:14, всього редагувалось 3 разів.