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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4354435543564357

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Колега budivelnik попросив мене викласти посилання на його видалений модератором пост https://hostingkartinok.com/show-image. ... 29fb75c15c Я не бачу підстав для такої жорсткої модерації і виконую прохання колеги.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:11

  lapay написав:Колега budivelnik попросив мене викласти посилання на його видалений модератором пост Зображення Я не бачу підстав для такої жорсткої модерації і виконую прохання колеги.
Дякую....
Хоча я звернувся з подібним проханням до як мінімум 10 учасників....
Деяким відповідям - я був не приємно здивований.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:18

  lapay написав:Колега budivelnik попросив мене викласти посилання на його видалений модератором пост https://hostingkartinok.com/show-image. ... 29fb75c15c Я не бачу підстав для такої жорсткої модерації і виконую прохання колеги.


Форумчанина budivelnik заблокували не за конкретне повідомлення, а за тролінг та флуд в цілому. І лише на одну добу (що не надто багато).
4.5. Модератор може на свій розсуд вирішувати спірні питання, у тому числі щодо моральності та інформативності повідомлень;
4.6. Дії модератора не оскаржуються і не обговорюються користувачами в рамках форуму

На цьому тему закриваємо. Більше поваги один до одного Вам усім не завадить мати!

Дякую за розуміння.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Так я и не спорю с тем, что ковид несколько более опасен чем грипп. Но цифры все-же сравнимые. Это не онкология где стабильно более 6 тысяч каждый месяц. А это на 800% больше чем у ковида или гриппа.

Вы шутите?? Он и близко не сравнимый. 5-6 тысяч смертей от грипп + пневмонии в любой доковидный год. В 2020 только чистого ковида 19 тыся?? За осень!
В этом году десятки тысяч. Какой сопоставимый?? Лишних смертей будет тысяч 80. Это больше ваших онко.

  flyman написав:Недореформа недомедсистеми, от тобі і "додаткові". А ще нездорове харчування, малорухомий стиль життя, шкідливі звички, стресова робота, хронічні захворювання, клімат, забруднене повітря і т.д.

Все так. Але чому саме 2020 і 2021?
Реформа йде давно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:27

  Hotab написав:
  zРадио написав:им не с чего падать после после пика 25-го (>3 тыс)

Ну когда-то оно ж должно начинать падать после пика).
Проверим. Не хотелось бы, чтоб вы были правы.

Когда-то должно. Но пока ещё слишком рано, а за октябрь тем более.
Смертность запаздывающих показатель.
Только в последние дни число заболевших стало меньше числа выздоравливающих, и то не каждый день. Смертность пока не падает.
Так что грустные цифры будут ещё, как минимум, до середины ноября.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:27

  Hotab написав:Вы шутите?? Он и близко не сравнимый. 5-6 тысяч смертей от грипп + пневмонии в любой доковидный год. В 2020 только чистого ковида 19 тыся?? За осень!


Да был резкий всплеск, прошел. Но мы ведь обсуждаем текущую ситуацию, а не то что когда-то было. А текущая ситуация показывает что смертность от гриппа и ковида сопоставима.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Да был резкий всплеск, прошел. Мы ведь обсуждаем текущую ситуацию, а не то что когда-то было.

В 2021 зароем +80 тысяч. Или сотку сможем?? А онко?? 60?
Грип честный, без ковидо-невыявленных пневмоний, сколько?? 5-6 тысяч?? Такие цифры были до ковида ежегодно??

Ваше "убаюкивание" может и хорошо для неокрепших, но мы тут стойкие. С нами можно правду. А она не такая сладкая,как вы льёте.

  budivelnik написав:Деяким відповідям - я був не приємно здивований.

Поиск поддержки массовки говорит о слабости.
Рецепт не пребывания в бане известен давно всем, в том числе и вам. И мне,как завсегдатаю. Держите себя в руках и все.
Вот это ваше "я ж не называю по кого я гівно вилив" не катит,спросите у юрыста. Он такое обжалует как семечки.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40

  Hotab написав:
  Цитрин написав:Так я и не спорю с тем, что ковид несколько более опасен чем грипп. Но цифры все-же сравнимые. Это не онкология где стабильно более 6 тысяч каждый месяц. А это на 800% больше чем у ковида или гриппа.

Вы шутите?? Он и близко не сравнимый. 5-6 тысяч смертей от грипп + пневмонии в любой доковидный год. В 2020 только чистого ковида 19 тыся?? За осень!
В этом году десятки тысяч. Какой сопоставимый?? Лишних смертей будет тысяч 80. Это больше ваших онко.

  flyman написав:Недореформа недомедсистеми, от тобі і "додаткові". А ще нездорове харчування, малорухомий стиль життя, шкідливі звички, стресова робота, хронічні захворювання, клімат, забруднене повітря і т.д.

Все так. Але чому саме 2020 і 2021?
Реформа йде давно.

тому що зараз:
- найталановитіші реформатори
- система ще трохи трималася по інерції
- адмінреформа - укрупнення районів і ТГ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:44

flyman , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят правит новые? Или они в отпуске, просто?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:44

  Hotab написав:В 2021 зароем +80 тысяч. А онко?? 60?


откуда цифра 80 тысяч? С января по август по ковиду было 36 тысяч. По онкологии за тот-же период 49 тысяч. По гриппу 10 тысяч.

Но по ковиду основной прирост был за счет всплеска с марта по май, который уже прошел, последний месяц 782. И тренд на снижение.
Цитрин
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