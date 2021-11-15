Форумчанина budivelnik заблокували не за конкретне повідомлення, а за тролінг та флуд в цілому. І лише на одну добу (що не надто багато). 4.5. Модератор може на свій розсуд вирішувати спірні питання, у тому числі щодо моральності та інформативності повідомлень; 4.6. Дії модератора не оскаржуються і не обговорюються користувачами в рамках форуму
На цьому тему закриваємо. Більше поваги один до одного Вам усім не завадить мати!
Цитрин написав:Так я и не спорю с тем, что ковид несколько более опасен чем грипп. Но цифры все-же сравнимые. Это не онкология где стабильно более 6 тысяч каждый месяц. А это на 800% больше чем у ковида или гриппа.
Вы шутите?? Он и близко не сравнимый. 5-6 тысяч смертей от грипп + пневмонии в любой доковидный год. В 2020 только чистого ковида 19 тыся?? За осень! В этом году десятки тысяч. Какой сопоставимый?? Лишних смертей будет тысяч 80. Это больше ваших онко.
flyman написав:Недореформа недомедсистеми, от тобі і "додаткові". А ще нездорове харчування, малорухомий стиль життя, шкідливі звички, стресова робота, хронічні захворювання, клімат, забруднене повітря і т.д.
Все так. Але чому саме 2020 і 2021? Реформа йде давно.
zРадио написав:им не с чего падать после после пика 25-го (>3 тыс)
Ну когда-то оно ж должно начинать падать после пика). Проверим. Не хотелось бы, чтоб вы были правы.
Когда-то должно. Но пока ещё слишком рано, а за октябрь тем более. Смертность запаздывающих показатель. Только в последние дни число заболевших стало меньше числа выздоравливающих, и то не каждый день. Смертность пока не падает. Так что грустные цифры будут ещё, как минимум, до середины ноября.
Цитрин написав:Да был резкий всплеск, прошел. Мы ведь обсуждаем текущую ситуацию, а не то что когда-то было.
В 2021 зароем +80 тысяч. Или сотку сможем?? А онко?? 60? Грип честный, без ковидо-невыявленных пневмоний, сколько?? 5-6 тысяч?? Такие цифры были до ковида ежегодно??
Ваше "убаюкивание" может и хорошо для неокрепших, но мы тут стойкие. С нами можно правду. А она не такая сладкая,как вы льёте.
budivelnik написав:Деяким відповідям - я був не приємно здивований.
Поиск поддержки массовки говорит о слабости. Рецепт не пребывания в бане известен давно всем, в том числе и вам. И мне,как завсегдатаю. Держите себя в руках и все. Вот это ваше "я ж не называю по кого я гівно вилив" не катит,спросите у юрыста. Он такое обжалует как семечки.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин написав:Так я и не спорю с тем, что ковид несколько более опасен чем грипп. Но цифры все-же сравнимые. Это не онкология где стабильно более 6 тысяч каждый месяц. А это на 800% больше чем у ковида или гриппа.
Вы шутите?? Он и близко не сравнимый. 5-6 тысяч смертей от грипп + пневмонии в любой доковидный год. В 2020 только чистого ковида 19 тыся?? За осень! В этом году десятки тысяч. Какой сопоставимый?? Лишних смертей будет тысяч 80. Это больше ваших онко.
flyman написав:Недореформа недомедсистеми, от тобі і "додаткові". А ще нездорове харчування, малорухомий стиль життя, шкідливі звички, стресова робота, хронічні захворювання, клімат, забруднене повітря і т.д.
Все так. Але чому саме 2020 і 2021? Реформа йде давно.
тому що зараз: - найталановитіші реформатори - система ще трохи трималася по інерції - адмінреформа - укрупнення районів і ТГ