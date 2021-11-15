Додано: Вів 16 лис, 2021 18:29

Цитрин написав: Да был резкий всплеск, прошел. Мы ведь обсуждаем текущую ситуацию, а не то что когда-то было. Да был резкий всплеск, прошел. Мы ведь обсуждаем текущую ситуацию, а не то что когда-то было.

budivelnik написав: Деяким відповідям - я був не приємно здивований. Деяким відповідям - я був не приємно здивований.

В 2021 зароем +80 тысяч. Или сотку сможем?? А онко?? 60?Грип честный, без ковидо-невыявленных пневмоний, сколько?? 5-6 тысяч?? Такие цифры были до ковида ежегодно??Ваше "убаюкивание" может и хорошо для неокрепших, но мы тут стойкие. С нами можно правду. А она не такая сладкая,как вы льёте.Поиск поддержки массовки говорит о слабости.Рецепт не пребывания в бане известен давно всем, в том числе и вам. И мне,как завсегдатаю. Держите себя в руках и все.Вот это ваше "я ж не называю по кого я гівно вилив" не катит,спросите у юрыста. Он такое обжалует как семечки.