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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Колега budivelnik попросив мене викласти посилання на його видалений модератором пост
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:11
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:18
Форумчанина budivelnik заблокували не за конкретне повідомлення, а за тролінг та флуд в цілому. І лише на одну добу (що не надто багато).
4.5. Модератор може на свій розсуд вирішувати спірні питання, у тому числі щодо моральності та інформативності повідомлень;
4.6. Дії модератора не оскаржуються і не обговорюються користувачами в рамках форуму
На цьому тему закриваємо. Більше поваги один до одного Вам усім не завадить мати!
Дякую за розуміння.
З повагою,
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вы шутите?? Он и близко не сравнимый. 5-6 тысяч смертей от грипп + пневмонии в любой доковидный год. В 2020 только чистого ковида 19 тыся?? За осень!
В этом году десятки тысяч. Какой сопоставимый?? Лишних смертей будет тысяч 80. Это больше ваших онко.
Все так. Але чому саме 2020 і 2021?
Реформа йде давно.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:27
Когда-то должно. Но пока ещё слишком рано, а за октябрь тем более.
Смертность запаздывающих показатель.
Только в последние дни число заболевших стало меньше числа выздоравливающих, и то не каждый день. Смертность пока не падает.
Так что грустные цифры будут ещё, как минимум, до середины ноября.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:27
Да был резкий всплеск, прошел. Но мы ведь обсуждаем текущую ситуацию, а не то что когда-то было. А текущая ситуация показывает что смертность от гриппа и ковида сопоставима.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В 2021 зароем +80 тысяч. Или сотку сможем?? А онко?? 60?
Грип честный, без ковидо-невыявленных пневмоний, сколько?? 5-6 тысяч?? Такие цифры были до ковида ежегодно??
Ваше "убаюкивание" может и хорошо для неокрепших, но мы тут стойкие. С нами можно правду. А она не такая сладкая,как вы льёте.
Поиск поддержки массовки говорит о слабости.
Рецепт не пребывания в бане известен давно всем, в том числе и вам. И мне,как завсегдатаю. Держите себя в руках и все.
Вот это ваше "я ж не называю по кого я гівно вилив" не катит,спросите у юрыста. Он такое обжалует как семечки.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40
тому що зараз:
- найталановитіші реформатори
- система ще трохи трималася по інерції
- адмінреформа - укрупнення районів і ТГ
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:44
flyman , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто?
Вы вроде в айти? Как у вас с логикой?
Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:44
откуда цифра 80 тысяч? С января по август по ковиду было 36 тысяч. По онкологии за тот-же период 49 тысяч. По гриппу 10 тысяч.
Но по ковиду основной прирост был за счет всплеска с марта по май, который уже прошел, последний месяц 782. И тренд на снижение.
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