fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо. https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613
Неплохо, у них целый год действует, а не 90 дней. Я бы был еще недоторканным.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет Им необходимо привиться первым компонентом вакцины до 15 декабря
fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо. https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613
Неплохо, у них целый год действует, а не 90 дней. Я бы был еще недоторканным.
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от ковида для людей старше 60 лет Им необходимо привиться первым компонентом вакцины до 15 декабря
Hotab написав:У нас есть претензии к вам в вопросе манипулятивной подачи информации. Вы выбрали месяц (их 3 в 2021) , когда погасла вспышка. Есть ещё 9 месяцев.
Я взял самый последний месяц, как самую свежую и актуальную информацию. Обратите внимание, я мог взять предыдущий месяц, там по гриппу смертей на 30% больше, чем по ковиду. Но я взял именно последний месяц, где по ковиду смертей на 6% больше.
Объясните - почему я должен был брать старую информацию и игнорировать более свежую?
Hotab написав:И по итогу год. Там все намного печальнее для вас.
Так я и не спорю с тем, что ковид несколько более опасен чем грипп. Но цифры все-же сравнимые. Это не онкология где стабильно более 6 тысяч каждый месяц. А это на 800% больше чем у ковида или гриппа.
Не притворяйтесь нецелованной девочкой. Вам это не идёт. Выбор августа или июля простая манипуляция и Вы это прекрасно понимаете. Хорошо видно, что эпидемия идёт волнами. вы выбрали месяцы, когда наблюдался спад. Я не призываю Вас взять, например, октябрь, когда цифры по ковиду и общей смертности будут удручающие. Но для объективности, о которой Вы всё время говорите, надо захватывать хотя бы полную волну, а не дно. Вы пишете о среднемесячной смертности от онко 6000. От ковида по официальным данным с начала года уже 60000 смертей, т.е.примерно то же, что и от онко. Хотя меня вообще удивляет постоянное сравнение с онко. Если у нас люди умирают от онко, значит такая же добавка от ковида это нормально? Цифры от ковида и гриппа сравнимые? Так сравните, пожалуйста. Только не за один месяц, когда ковида почти не было, а за всю эпидемию или хотя бы за одну волну. Покажите эпидемию гриппа за последние 100 лет в Украине (или в мире), которая дала сравнимое количество смертей. За весеннюю волну ковид официально дал 25000 смертей, в эту осеннюю волну результата надо подождать, но, думаю, будет не меньше 35000. Эпидемии гриппа у нас повторяются практически ежегодно. Хоть одна из волн гриппа давала "сравнимую" смертность?
Да был резкий всплеск, прошел
Был? Прошёл? Это Вы о чём? О 800 смертях в день сегодня? Флер с будивельником и пр. пели то же самое летом. Будивельник обещал, что мы будем неуклонн
By
о стремиться к среднесуточной с начала эпидемии 50 смертей. Как-то не вышло. Оказалось, что ещё ничего не прошло. Правда, признать свои ошибки никто из них не хочет. И ещё обижаются, когда их тыкают носом в их собственное... не буду говорить что. Зачем Вы повторяете ту же глупость?
P.s.
это на 800% больше чем у ковида или гриппа.
Это ещё что за цифра? Или это тоже за один август? Если так, то Вам не кажется, что это примитивное жульничество?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 лис, 2021 19:13, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Мне ссылок на законы будет достаточно.
Что касается необходимости согласия, то это закреплено в Законе имеющем наивысшую юридическую силу, а именно в Конституція України:
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.
Сами-же правила проверки указаны не в законе, а в постанове № 677 від 29 червня 2021 р.. В которой тоже говорится, что в случае отсутствия согласия на проверку, использование сертификата не допускается.
К самой постанове есть ряд вопросов, например по Конституции ограничение прав допускается только законом. Т.е. чтобы ограничивать права нужен закон, а не постанова. Также в перечне полномочий Кабмина перечисленных в Конституции нет подходящих под эту постанову пунктов. Но тем не менее, даже в этой постанове указана необходимость согласия владельца сертификата на проверку.
Конституційний Суд України в своєму рішенні від 28.08.2020 року в справі № 10-р/2020 наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
На даний час в Україні не запроваджено воєнний чи надзвичайний стан, існування яких давало б правову підставу для обмеження конституційних прав громадян на працю та свободу пересування, а також відсутній закон, яким би встановлювалися обмеження свободи пересування громадян в Україні.
Тому, суд вважає, що ОСОБА_1 , будучи самозайнятим автомобільним перевізником, не бувзобов`язаний ЗАКОНОМ та не мав права здійснювати обмеження правпасажирів на проїзд, в яких були відсутні негативні результати тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до дня поїздки, або документи, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 19:40, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:стремиться к среднесуточной с начала эпидемии 50 смертей. Как-то не вышло.
1 Ви замість того щоб підтримувати вибіркову вакцинацію - закликали до масової.... Хто винуватий в тому що вакциновано 5 млн осіб в групі яка не потрапляє в лікарні і 2 млн осіб в групі яка основний постачальник лікарняних ліжок? 2 Я писав що треба мотивувати грошима...групу 60+.. Хто винуватий в тому що Зеленський заявив про мотивацію всіх ? 3 Чи розумієте Ви , що при використаних 20 млн доз вакцини і списаних від протермінування 0,4 млн (0,5% від використаних) - вакцинація була б успішною тільки в тому випадку якби замість вакцинування групи в 60-..була на 100% вакцинована група 60+.... І навіть якби було викинуто в 10 разів більше (4 млн замість 0,4 млн дорз)..то ми б зараз йшли до 50.....
Але Ви двома руками за не вірний підхід... І при цьому звинувачуєте будівельника,який вказував альтернативний шлях...
Ще раз 20 млн доступних доз з лютого 2021 по сьогодні - дозволили б вакцинувати 100% групи 60+ ..і після цього приймати рішення Ми вакцинуємо далі чи розгортаємо додаткові ліжка чи ще там щось робимо..виходячи з результатів виконання першого кроку.. А так у вас виходить Фукндамент не збудували..але ліфт до 9 поверху вже закінчили.... ПС а кого я там образив в попередньому пості? що він так оперативно був знесений...