Додано: Вів 16 лис, 2021 19:22

ЛАД написав: стремиться к среднесуточной с начала эпидемии 50 смертей. Как-то не вышло. стремиться к среднесуточной с начала эпидемии 50 смертей. Как-то не вышло.

1 Ви замість того щоб підтримувати вибіркову вакцинацію - закликали до масової....Хто винуватий в тому що вакциновано5 млн осіб в групі яка не потрапляє в лікарніі 2 млн осіб в групі яка основний постачальник лікарняних ліжок?2 Я писав що треба мотивувати грошима...групу 60+..Хто винуватий в тому що Зеленський заявив про мотивацію всіх ?3 Чи розумієте Ви , що при використаних 20 млн доз вакцини і списаних від протермінування 0,4 млн (0,5% від використаних) - вакцинація була б успішною тільки в тому випадку якби замість вакцинування групи в 60-..була на 100% вакцинована група 60+....І навіть якби було викинуто в 10 разів більше (4 млн замість 0,4 млн дорз)..то ми б зараз йшли до 50.....АлеВи двома руками за не вірний підхід...І при цьому звинувачуєте будівельника,який вказував альтернативний шлях...Ще раз20 млн доступних доз з лютого 2021 по сьогодні - дозволили б вакцинувати 100% групи 60+ ..і після цього приймати рішенняМи вакцинуємо далічи розгортаємо додаткові ліжкачи ще там щось робимо..виходячи з результатів виконання першого кроку..А так у вас виходитьФукндамент не збудували..але ліфт до 9 поверху вже закінчили....ПСа кого я там образив в попередньому пості? що він так оперативно був знесений...