RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4357435843594360>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Блін, ну хто зараз шепоче на вушко Зеленському, що робити? Замість того, щоб заохотити тисячею вразливу групу 60+, роблять якусь фігню з вибірковою підтримкою сфери послуг. Хоча очевидно, що не буде кожному вакцинованому по тисячі, на темпи вакцинації це практично не вплине, а на смертність тим паче.
Просто нема слів. :evil:
lapay
 
Повідомлень: 12327
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:35

  lapay написав:Блін, ну хто зараз шепоче на вушко Зеленському, що робити? Замість того, щоб заохотити тисячею вразливу групу 60+, роблять якусь фігню з вибірковою підтримкою сфери послуг. Хоча очевидно, що не буде кожному вакцинованому по тисячі, на темпи вакцинації це практично не вплине, а на смертність тим паче.
Просто нема слів. :evil:
На вушко шепчуть прихильники теорії простих рішень...
Щоб закінчилась війна - треба перестати стріляти
Щоб зявилось бажання вакцинуватись в групі 60+ - треба:
а - заборонити працювати невакцинованим двома дозами(як правило працюють в групі20-60)
б - заборонити пересуватись між містами не вакцинованим( як правило пересуваються працюючі або студенти)
в - виплатити по 1000 всім
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25265
З нами з: 15.01.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:36

  lapay написав:Блін, ну хто зараз шепоче на вушко Зеленському, що робити? Замість того, щоб заохотити тисячею вразливу групу 60+, роблять якусь фігню з вибірковою підтримкою сфери послуг. Хоча очевидно, що не буде кожному вакцинованому по тисячі, на темпи вакцинації це практично не вплине, а на смертність тим паче.
Просто нема слів. :evil:


там бывший голова рады "проговорился"
фактически 1000 платят за установку и использования Дии
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5040
З нами з: 21.04.11
Подякував: 728 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:40

  Ромасик написав:https://tass.ru/obschestvo/12875031
не написано только "иначе что?".


у меня ссылка не открывается
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5040
З нами з: 21.04.11
Подякував: 728 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:крики "мадератор, мадератор, баньте его"?

Я не могу решать, кого банить. Но если меня называют оскорбительно, даже прикрыто, я это обжалую. При этом я этого никогда не скрывал от нашего навешивателя ярлыков. И не раз его предупреждал, где он закончит. Все честно, я считаю.

Вернёмся к теме.
Отдых не пошел на пользу.
Все те же "вони хочуть всіх, а я за 60+".
Повторять, что тут все за 60+ нет смысла. И то,что колют тех кто идёт, если 60+ не идут , смысла тоже нет.
Смысл есть только напомнить, что прогноз "не більше 20 тисяч в рік" был сделан безусловно: хоть локдаун,хоть нет, хоть з вакцыной, хоть без.
Неумение признавать ошибки своих прогнозов - дурной тон. Неумение видеть ошибки пронозиста из всего лагеря - аналогично.

  uaprofi написав:у меня ссылка не открывается

Вы же не в РФ))

  flyman написав:плакать

Прежде чем начнёте, можете даже ответить на вопрос о вашем логическом мышлении.

В контексте: куда девается плохое правительство и плохая мед.реформа летом. Почему исчезают избыточные смерти. Вместе с Ковидом, как-то волшебным образом.

  Ромасик написав:вот как адекватно реагировать на писанину человека, начинающего свои ответы с таких слов?

Как реагировать на включение тумблера "дурак"? Цитрин пробивает все глубже днище в своем показном непонимании и манипуляциях с цифрами. Я уже задавал вопрос Будивельныку: для кого эти манипуляции?? Все ж видят реальные цифры?? Типа сказал что-то этакое, на что не нашлось ответа? А смысл? Лайк собрал И? От головы в песке Ковид не уйдет. И красная зона не станет зелёной.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5593
З нами з: 15.02.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:51

  Hotab написав:Но если меня называют оскорбительно, даже прикрыто, я это обжалую.
Давай ти сам собі придумаєш як себе називати
1 Ти насміхався з терміну - середній вік смерті - і заявляв що це нісенітниця?
2 Ти насміхався з цифри в 69,8 року= середній вік смерті - і заявляв разом з дейтройтом що так ніхто не рахує ?
3 Ти погоджуєшся що ось цей графік є правдивим і зроблений на основі данних Національної Академії Наук?
  Ой+ написав:Цікава картинка з середнім віком смерті від НАН. Цей термін здається багатьом не подобався?
Зображення
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8277#051


Як вважаєш
Ти був правий цілих пів року, вводячи в оману своїми повідомленнями тих хто тобі вірив?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25265
З нами з: 15.01.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:53

  Hotab написав:flyman , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто?
Вы вроде в айти? Как у вас с логикой?
Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??

Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9081
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:54

  Hotab написав:
  Ромасик написав:крики "мадератор, мадератор, баньте его"?

Я не могу решать, кого банить. Но если меня называют оскорбительно, даже прикрыто, я это обжалую. При этом я этого никогда не скрывал от нашего навешивателя ярлыков.
и сам развешиваю ярлыки
  Hotab написав:
  uaprofi написав:у меня ссылка не открывается

Вы же не в РФ))

а в свобідній країні з нечуваною свободою слова
Ромасик
 
Повідомлень: 3425
З нами з: 30.03.15
Подякував: 733 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:55

  vitaliian написав:
  Hotab написав:flyman , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто?
Вы вроде в айти? Как у вас с логикой?
Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??

Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета

ще вироблення в тілі вітаміну D, брак якого веде до багатьох недуг та послаблення імунітету
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26693
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1305 раз.
Подякували: 2172 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Солнечный ультрафиолет убивает вирусы.

Да,есть такое. Но почему во время Ковид есть взлет ССЗ, а летом (и другие месяцы, когда нет Ковид" ) он в обычной норме?? Одним ультрафиолетом тут не объяснить.

  flyman написав:ще вироблення в тілі вітаміну D, брак якого веде до багатьох недуг та послаблення імунітету

До ковид почему ССЗ имели обычную цифру?? Все годы.
Почему влияние витаминов и ультрафиолета только во время Ковид??
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5593
З нами з: 15.02.09
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4357435843594360>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7854 13081154
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 14:33
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (28)
16.11.2021 18:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.