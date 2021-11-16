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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:30
Блін, ну хто зараз шепоче на вушко Зеленському, що робити? Замість того, щоб заохотити тисячею вразливу групу 60+, роблять якусь фігню з вибірковою підтримкою сфери послуг. Хоча очевидно, що не буде кожному вакцинованому по тисячі, на темпи вакцинації це практично не вплине, а на смертність тим паче.
Просто нема слів.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:35
lapay написав:
Блін, ну хто зараз шепоче на вушко Зеленському, що робити? Замість того, щоб заохотити тисячею вразливу групу 60+, роблять якусь фігню з вибірковою підтримкою сфери послуг. Хоча очевидно, що не буде кожному вакцинованому по тисячі, на темпи вакцинації це практично не вплине, а на смертність тим паче.
Просто нема слів.
На вушко шепчуть прихильники теорії простих рішень...Щоб закінчилась війна
- треба перестати стрілятиЩоб зявилось бажання вакцинуватись в групі 60+ - треба:а - заборонити працювати невакцинованим двома дозами(як правило працюють в групі20-60)
б - заборонити пересуватись між містами не вакцинованим( як правило пересуваються працюючі або студенти)
в - виплатити по 1000 всім
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:36
lapay написав:
Блін, ну хто зараз шепоче на вушко Зеленському, що робити? Замість того, щоб заохотити тисячею вразливу групу 60+, роблять якусь фігню з вибірковою підтримкою сфери послуг. Хоча очевидно, що не буде кожному вакцинованому по тисячі, на темпи вакцинації це практично не вплине, а на смертність тим паче.
Просто нема слів.
там бывший голова рады "проговорился"
фактически 1000 платят за установку и использования Дии
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:40
Ромасик написав:
https://tass.ru/obschestvo/12875031
не написано только "иначе что?".
у меня ссылка не открывается
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:41
Ромасик написав:
крики "мадератор, мадератор, баньте его"?
Я не могу решать, кого банить. Но если меня называют оскорбительно, даже прикрыто, я это обжалую. При этом я этого никогда не скрывал от нашего навешивателя ярлыков. И не раз его предупреждал, где он закончит. Все честно, я считаю.
Вернёмся к теме.
Отдых не пошел на пользу.
Все те же "вони хочуть всіх, а я за 60+".
Повторять, что тут все за 60+ нет смысла. И то,что колют тех кто идёт, если 60+ не идут , смысла тоже нет.
Смысл есть только напомнить, что прогноз "не більше 20 тисяч в рік" был сделан безусловно: хоть локдаун,хоть нет, хоть з вакцыной, хоть без.
Неумение признавать ошибки своих прогнозов - дурной тон. Неумение видеть ошибки пронозиста из всего лагеря - аналогично.
uaprofi написав:
у меня ссылка не открывается
Вы же не в РФ))
flyman написав:
плакать
Прежде чем начнёте, можете даже ответить на вопрос о вашем логическом мышлении.
В контексте: куда девается плохое правительство и плохая мед.реформа летом. Почему исчезают избыточные смерти. Вместе с Ковидом, как-то волшебным образом.
Ромасик написав:
вот как адекватно реагировать на писанину человека, начинающего свои ответы с таких слов?
Как реагировать на включение тумблера "дурак"? Цитрин пробивает все глубже днище в своем показном непонимании и манипуляциях с цифрами. Я уже задавал вопрос Будивельныку: для кого эти манипуляции?? Все ж видят реальные цифры?? Типа сказал что-то этакое, на что не нашлось ответа? А смысл? Лайк собрал И? От головы в песке Ковид не уйдет. И красная зона не станет зелёной.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 16 лис, 2021 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:51
Hotab написав:
Но если меня называют оскорбительно, даже прикрыто, я это обжалую.
Давай ти сам собі придумаєш як себе називати
1 Ти насміхався з терміну - середній вік смерті - і заявляв що це нісенітниця?
2 Ти насміхався з цифри в 69,8 року= середній вік смерті - і заявляв разом з дейтройтом що так ніхто не рахує ?
3 Ти погоджуєшся що ось цей графік є правдивим і зроблений на основі данних Національної Академії Наук?
Як вважаєш
Ти був правий цілих пів року, вводячи в оману своїми повідомленнями тих хто тобі вірив?
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:53
Hotab написав:flyman
, почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто?
Вы вроде в айти? Как у вас с логикой?
Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??
Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:54
Hotab написав: Ромасик написав:
крики "мадератор, мадератор, баньте его"?
Я не могу решать, кого банить. Но если меня называют оскорбительно, даже прикрыто, я это обжалую. При этом я этого никогда не скрывал от нашего навешивателя ярлыков.
и сам развешиваю ярлыки
Hotab написав: uaprofi написав:
у меня ссылка не открывается
Вы же не в РФ))
а в свобідній країні з нечуваною свободою слова
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:55
vitaliian написав: Hotab написав:flyman
, почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто?
Вы вроде в айти? Как у вас с логикой?
Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??
Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета
ще вироблення в тілі вітаміну D, брак якого веде до багатьох недуг та послаблення імунітету
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Додано: Вів 16 лис, 2021 19:57
vitaliian написав:
Солнечный ультрафиолет убивает вирусы.
Да,есть такое. Но почему во время Ковид есть взлет ССЗ, а летом (и другие месяцы, когда нет Ковид" ) он в обычной норме?? Одним ультрафиолетом тут не объяснить.
flyman написав:
ще вироблення в тілі вітаміну D, брак якого веде до багатьох недуг та послаблення імунітету
До ковид почему ССЗ имели обычную цифру?? Все годы.
Почему влияние витаминов и ультрафиолета только во время Ковид??
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 16 лис, 2021 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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