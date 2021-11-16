vitaliian написав:Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета
такая лампа опасна для глаз и кожи, поэтому включать её можно только когда в помещении нет людей. Есть более безопасные решения, когда ультрафиолетом обрабатывается воздух в системе вентиляции. Таким образом на людей ультрафиолет не попадает.
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 16 лис, 2021 19:59, всього редагувалось 1 раз.
pilker написав:я правильно понимаю шо в результате вакцинирования мРНК вакциной на поверхности клетки индуцируется spike белок ?
почти. Там только часть S-белка и на поверхность клетки она попадает в комплексе с рецепторам МНС. Такие клетки распознаются иммунной системой как чужеродные или пораженные вирусом и уничтожаются, активируя при этом синтез антител.
Ромасик написав:в реальной жизни никто ту простыню дальше не читал/не слушал
В "этой жизни" ты можешь любого внести в ЧС. Слабо?? Так что не надо. Ты без флуда и тролинга не проживёшь.
budivelnik написав:Як вважаєш Ти був правий цілих пів року, вводячи в оману своїми повідомленнями тих хто тобі вірив?
Отвечаю один раз. Проблема не в термине. Ав том, что вы в него вкладываете и в какие формулы пихаете.
Hotab написав:Дулся всю неделю, что его формулу раскритиковали. А как ее не раскритиковать, если по ней ковидные смерти после 73 лет продлевают среднюю продолжительность жизни (СПЖ) в Украине?? И чем больше этих пожилых людей умрет, тем у него растет СПЖ. И , по видимому, он до сих пор не понял свою ошибку, если сидит надутый.
Я уже не говорю о каких-то требованиях извиниться. Уж сколько он сыплет оскорблений всем, так ему жизни не хватит для этого. А тут надо извиниться за то,что не признали его гениальность и высмеяли глупость.Ну чепуха же,не так ли? Как считаете? Аа, вы там лайкали ему, на те удаленные сообщения. Значит вы тоже считаете, что СПЖ подрастает, когда умирают пожилые ковидники? Ну тогда ясно. Математика и не ваша сильная сторона.
pilker написав:я правильно понимаю шо в результате вакцинирования мРНК вакциной на поверхности клетки индуцируется spike белок ?
почти. Там только часть S-белка и на поверхность клетки она попадает в комплексе с рецепторам МНС. Такие клетки распознаются иммунной системой как чужеродные или пораженные вирусом и уничтожаются, активируя при этом синтез антител.