Hotab написав:

Дулся всю неделю, что его формулу раскритиковали. А как ее не раскритиковать, если по ней ковидные смерти после 73 лет продлевают среднюю продолжительность жизни (СПЖ) в Украине?? И чем больше этих пожилых людей умрет, тем у него растет СПЖ. И , по видимому, он до сих пор не понял свою ошибку, если сидит надутый.Я уже не говорю о каких-то требованиях извиниться. Уж сколько он сыплет оскорблений всем, так ему жизни не хватит для этого. А тут надо извиниться за то,что не признали его гениальность и высмеяли глупость.Ну чепуха же,не так ли? Как считаете?Аа, вы там лайкали ему, на те удаленные сообщения. Значит вы тоже считаете, что СПЖ подрастает, когда умирают пожилые ковидники? Ну тогда ясно. Математика и не ваша сильная сторона.