Додано: Вів 16 лис, 2021 20:51

Hotab написав: budivelnik написав: Давай ти сам собі придумаєш як себе називати

1 Ти насміхався з терміну - середній вік смерті - і заявляв що це нісенітниця?

2 Ти насміхався з цифри в 69,8 року= середній вік смерті - і заявляв разом з дейтройтом що так ніхто не рахує ?

3 Ти погоджуєшся що ось цей графік є правдивим і зроблений на основі данних Національної Академії Наук?

Ой+ написав: Цікава картинка з середнім віком смерті від НАН . Цей термін здається багатьом не подобався?



https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8277#051 Цікава картинка. Цей термін здається багатьом не подобався?



Як вважаєш

Ти був правий цілих пів року, вводячи в оману своїми повідомленнями тих хто тобі вірив? Давай ти сам собі придумаєш як себе називати1 Ти насміхався з терміну - середній вік смерті - і заявляв що це нісенітниця?2 Ти насміхався з цифри в 69,8 року= середній вік смерті - і заявляв разом з дейтройтом що так ніхто не рахує ?3 Ти погоджуєшся що ось цей графік є правдивим і зроблений на основі данних Національної Академії Наук?Як вважаєшТи був правий цілих пів року, вводячи в оману своїми повідомленнями тих хто тобі вірив? Отвечаю один раз. Проблема не в термине. Ав том, что вы в него вкладываете и в какие формулы пихаете. Отвечаю один раз. Проблема не в термине. Ав том, что вы в него вкладываете и в какие формулы пихаете.

1 Я великодушно пропущу слово -пихаєте2 Отже те що я виввів термін - середній вік смерті - ти вже погоджуєшся?І навіть готовий вибачитись за те що заявляв що такого не може бути?3 Те що разом з терміном середній вік смерті , я виввів його цифровий вираз в 69,8 року..і те що це число дорівнює з точністю в 99% числу яку вивели в Академії наук ти також погоджуєшся?То проти чого ти виступаєш?Проти придуманого тобто варіанту коли помре 1000 в одному селі?Так статистика великих чисел так не працює...Тепер даліЧому я вважаю що ти невіглас в данному питанні..Все дуже простоДавайте глянемо на графік НАН.Чи бачимо ми там що ковід молодшає?Я якось ні...як було середній вік хворого 45 раків в 01-04 ..так і залишилось до 01-10 - пів року а віз і нині тамМоже помолодшав вік госпіталізованих?.... також ні, було 53 - стало 58Може помолодшав вік смертей? ... - і знову штанга - був 65 став 70....І який висновок?А висновок простий1 ЗМІ і Хотаб - брешу...ой, говорять не правду ,коли кажуть що ковід помолодшав2 Вплив віку більший ніж вплив вакцинації на ймовірність потрапляння в лікарю( тобто при середньому віку в Україні 41 рік - хворіють ті кому в середньому 45....тобто перших 10 років практично не хворіють)в той же час, хворіють всі..а в лікарню потрапляють в 58в лікарню потрапляють в середньому в 58..а помирають в середньому в 70....ВисновокЯкщо б з засобів масової інформації забрати істерію проПотрапило в лікарню ікс вакцинованих і 5* ікс не вакцинованихі замінити її наПотрапило в лікарню 90% у віці 60+ , 9% у віці 40-60 і 1% у віці 40-То бажаючих вакцинуватись у групі 60+...різко б побільшало..А так, ви своєю низькою статистично/математичною підготовкою - надурили ( і продовжуєте дурити далі) як себе так і оточуючих.Заміняючи суть - кількістю постів..ПСя тиждень не дувся..по вашій скарзі ви ж мене на тиждень у 6-58 вже другий раз відправіили..скрін показати чи згадаєте?