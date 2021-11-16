Hotab написав: budivelnik написав:
Давай ти сам собі придумаєш як себе називати
1 Ти насміхався з терміну - середній вік смерті - і заявляв що це нісенітниця?
2 Ти насміхався з цифри в 69,8 року= середній вік смерті - і заявляв разом з дейтройтом що так ніхто не рахує ?
3 Ти погоджуєшся що ось цей графік є правдивим і зроблений на основі данних Національної Академії Наук?
Як вважаєш
Ти був правий цілих пів року, вводячи в оману своїми повідомленнями тих хто тобі вірив?
Отвечаю один раз. Проблема не в термине. Ав том, что вы в него вкладываете и в какие формулы пихаете.
1 Я великодушно пропущу слово -пихаєте
2 Отже те що я виввів термін - середній вік смерті - ти вже погоджуєшся?
І навіть готовий вибачитись за те що заявляв що такого не може бути?
3 Те що разом з терміном середній вік смерті , я виввів його цифровий вираз в 69,8 року..і те що це число дорівнює з точністю в 99% числу яку вивели в Академії наук ти також погоджуєшся?
То проти чого ти виступаєш?
Проти придуманого тобто варіанту коли помре 1000 в одному селі?
Так статистика великих чисел так не працює...
Тепер далі
Чому я вважаю що ти невіглас в данному питанні..
Все дуже просто
Давайте глянемо на графік НАН.
Чи бачимо ми там що ковід молодшає?
Я якось ні...як було середній вік хворого 45 раків в 01-04 ..так і залишилось до 01-10 - пів року а віз і нині там
Може помолодшав вік госпіталізованих?.... також ні, було 53 - стало 58
Може помолодшав вік смертей? ... - і знову штанга - був 65 став 70....
І який висновок?
А висновок простий
1 ЗМІ і Хотаб - брешу...ой, говорять не правду ,коли кажуть що ковід помолодшав
2 Вплив віку більший ніж вплив вакцинації на ймовірність потрапляння в лікарю
( тобто при середньому віку в Україні 41 рік - хворіють ті кому в середньому 45....тобто перших 10 років практично не хворіють)
в той же час, хворіють всі..а в лікарню потрапляють в 58
в лікарню потрапляють в середньому в 58..а помирають в середньому в 70....
Висновок
Якщо б з засобів масової інформації забрати істерію про
Потрапило в лікарню ікс вакцинованих і 5* ікс не вакцинованих
і замінити її на
Потрапило в лікарню 90% у віці 60+ , 9% у віці 40-60 і 1% у віці 40-
То бажаючих вакцинуватись у групі 60+...різко б побільшало..
А так, ви своєю низькою статистично/математичною підготовкою - надурили ( і продовжуєте дурити далі) як себе так і оточуючих.
Заміняючи суть - кількістю постів..
ПС
я тиждень не дувся..по вашій скарзі ви ж мене на тиждень у 6-58 вже другий раз відправіили..скрін показати чи згадаєте?