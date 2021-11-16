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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43594360436143624363>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Просто до переліку способів витрачання тієї тисячі слід додати до кінотеатрів та музеїв магічне слово "аптеки" і тоді група 60+ вишикується на вакцинацію стройними рядами

Аптеки не постраждали від локдаунів, як і продовольчі магазини.
Зелена логіка не може так схибити, щоб включити аптеки в список.

Насправді це просто .., коли намагаються лікувати економічні наслідки локдауну замість попереджяння нового, не кажучи вже про збереження тисяч життів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:38

lapay , это просто говорит о том, что "нет у вас (не лично у вас) методов против Кости Сапрыкина".
Пострадали те сферы, которые использует молодежь и активная здоровая часть общества - хорека , туризм, услуги. Не пострадали аптеки и еда, то что используют пенсы. Снова то рубашка длинная , то **** короткий.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:43

  mustbe написав:
  ЛАД написав:Хроника приближения к 50

Чуток не в теме.
50 - это что за число ?
50 - чего ?


а это вроде ЛАД, так слегка тролит Будевельника.
и делает вид, что не понял - про что тот писал
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:что не понял - про что тот писал

Так вы нам расскажите, про что он писал.
Почему нет обещанных средняя суточная 50 (один прогноз), вроде летний,на фоне тишь да гладь и кажется,что так будет всегда.
и не більше 120 в октябре средняя суточная (второй прогноз)?? Сделан в первых числах октября,когда топтались у 100-200 в сутки. Он тогда ванговал тенденцию падения. Типа все ж позади.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:51

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Давай ти сам собі придумаєш як себе називати
1 Ти насміхався з терміну - середній вік смерті - і заявляв що це нісенітниця?
2 Ти насміхався з цифри в 69,8 року= середній вік смерті - і заявляв разом з дейтройтом що так ніхто не рахує ?
3 Ти погоджуєшся що ось цей графік є правдивим і зроблений на основі данних Національної Академії Наук?
  Ой+ написав:Цікава картинка з середнім віком смерті від НАН. Цей термін здається багатьом не подобався?
Зображення
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8277#051


Як вважаєш
Ти був правий цілих пів року, вводячи в оману своїми повідомленнями тих хто тобі вірив?
Отвечаю один раз. Проблема не в термине. Ав том, что вы в него вкладываете и в какие формулы пихаете.
1 Я великодушно пропущу слово -пихаєте
2 Отже те що я виввів термін - середній вік смерті - ти вже погоджуєшся?
І навіть готовий вибачитись за те що заявляв що такого не може бути?
3 Те що разом з терміном середній вік смерті , я виввів його цифровий вираз в 69,8 року..і те що це число дорівнює з точністю в 99% числу яку вивели в Академії наук ти також погоджуєшся?
То проти чого ти виступаєш?
Проти придуманого тобто варіанту коли помре 1000 в одному селі?
Так статистика великих чисел так не працює...

Тепер далі
Чому я вважаю що ти невіглас в данному питанні..
Все дуже просто
Давайте глянемо на графік НАН.
Чи бачимо ми там що ковід молодшає?
Я якось ні...як було середній вік хворого 45 раків в 01-04 ..так і залишилось до 01-10 - пів року а віз і нині там
Може помолодшав вік госпіталізованих?.... також ні, було 53 - стало 58
Може помолодшав вік смертей? ... - і знову штанга - був 65 став 70....

І який висновок?
А висновок простий
1 ЗМІ і Хотаб - брешу...ой, говорять не правду ,коли кажуть що ковід помолодшав
2 Вплив віку більший ніж вплив вакцинації на ймовірність потрапляння в лікарю
( тобто при середньому віку в Україні 41 рік - хворіють ті кому в середньому 45....тобто перших 10 років практично не хворіють)
в той же час, хворіють всі..а в лікарню потрапляють в 58
в лікарню потрапляють в середньому в 58..а помирають в середньому в 70....

Висновок
Якщо б з засобів масової інформації забрати істерію про
Потрапило в лікарню ікс вакцинованих і 5* ікс не вакцинованих
і замінити її на
Потрапило в лікарню 90% у віці 60+ , 9% у віці 40-60 і 1% у віці 40-
То бажаючих вакцинуватись у групі 60+...різко б побільшало..

А так, ви своєю низькою статистично/математичною підготовкою - надурили ( і продовжуєте дурити далі) як себе так і оточуючих.
Заміняючи суть - кількістю постів..

ПС
я тиждень не дувся..по вашій скарзі ви ж мене на тиждень у 6-58 вже другий раз відправіили..скрін показати чи згадаєте?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:51

https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 505v2.full

Thiol drugs decrease SARS-CoV-2 lung injury in vivo and disrupt SARS-CoV-2 spike complex binding to ACE2 in vitro

Лекарства с тиоловой группой (типа АЦЦ) уменьшают поражения легких при ковиде
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:55

budivelnik ,
:D
  budivelnik написав:Хотаб - брешуть...ой, говорять не правду ,коли кажуть що ковід помолодшав

Пруф, будь-ласка :D
Бо я уяви не маю, помолодшав він чи ні. І не цікаво.

  budivelnik написав:великодушно пропущу слово -пихаєте

А якщо не пробачите, то що? :D

  budivelnik написав:То проти чого ти виступаєш?

Проти того, що сказав. Перечитайте ще раз. Ваші ковідні діди не можуть підвищити СТЖ. А по ваших формулах можуть. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:57

  Hotab написав:
  uaprofi написав:что не понял - про что тот писал

Так вы нам расскажите, про что он писал.
Почему нет обещанных средняя суточная 50 (один прогноз), вроде летний,на фоне тишь да гладь и кажется,что так будет всегда.
и не більше 120 в октябре средняя суточная (второй прогноз)?? Сделан в первых числах октября,когда топтались у 100-200 в сутки. Он тогда ванговал тенденцию падения. Типа все ж позади.
На жаль я не знав що вакцинація відбувається в групі 0-40 ..я чомусь надіявся що провакциновано 20% по Україні...але 80% в групі 60+..
а те що вийшло
провакциновано 30% в групі 20-40 і 20% в групі 60+...так це на вашій з ЛАДом совісті, це ви глотку ррвали за тотальну вакцинацію..от і тотально отримали.
Якщо перейдете до вакцинації 60+...то є шанс відносно швидко завершити хвилі..
Не перейдете - доженете Англію з її 2,5 смертей на 10000 населення і ковід сам затухне..бо вимруть ті хто у віці.

ПС
Додатково
Індія - середній вік населення - 27,9 років - кількість померлих від ковіду -0,33 на 10000 населення..
А тепер зєднайте середні 27,9 Індії ..з графіком віку госпіталізації і смертей в Україні..і відразу зрозумієте чому в Індії відсутні шанси набрати навіть 1 померлого на 10000 населення.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:жаль я не знав що вакцинація відбувається в групі 0-40
Ви багато чого не знаєте))
І по те, що в Індії смертність в 10 разів вища, за показану по Ковід))
І про населення України. То може не треба тоді і прогнози тут робити? ))) Не будете в калюжу попадати)). Не ваш це рівень)

  budivelnik написав:у 6-58

Яка цінність, що саме о 6-58?))
Ви в нумерологію вірите? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 21:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:05

Hotab где вы учили украинский язык? В Херсоне пересичные им не владеют.
vitaliian
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