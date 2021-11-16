Додано: Вів 16 лис, 2021 21:14

Hotab написав: vitaliian написав: надо было раздавать в 2020 с надо было раздавать в 2020 с

Тут же соль, что ее за ширку дают. А ширки тогда не было.

Мне тоже кажется, что это предвыборное что-то. Толку не будет. Пенсов этим не взять. Тут же соль, что ее за ширку дают. А ширки тогда не было.Мне тоже кажется, что это предвыборное что-то. Толку не будет. Пенсов этим не взять.

Было странно поддержать только фопов в 2020. От ковида пострадали все, кто прямо, кто косвенно. По выборам если не раскрутят кого то нового, то зелю гарантированно выберут на 2й срок, просто математика, все видели рейтинги остальных кандидатов, за утопленников у нас не голосуют. Если кто то упал, больше ему не вырасти. Короче как в авиации. Где Ющ**о, Тиг**ко, Мо"*з? Это были рейтинговые политики, но однажды упав они ушли из политики навсегда.