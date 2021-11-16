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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4360436143624363>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:06

  vitaliian написав:Hotab где вы учили украинский язык? В Херсоне им не владеют.

Я золотой медалист.

Олимпиады по физике и математике.
Представьте, как мне читать опусы строителя с его сэрэднимы. :lol:
А когда смерти у него продлевают жизнь, согласно его формул, это вообще ништяк.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 16 лис, 2021 21:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:10

  Hotab написав:lapay , это просто говорит о том, что "нет у вас (не лично у вас) методов против Кости Сапрыкина".
Пострадали те сферы, которые использует молодежь и активная здоровая часть общества - хорека , туризм, услуги. Не пострадали аптеки и еда, то что используют пенсы. Снова то рубашка длинная , то **** короткий.
Так тоже нельзя утверждать, экономика взаимосвязана, тот кто не дозааботал на транспорте, меньше потратит и в аптеке. Ковидную тысячу надо было раздавать в 2020 с возможностью ее потратить в аптеках, или на топливо/комуналку, этим бы Реально поддержали, по методу кому что надо а то что они хотят раздать всем то что им не нужно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:надо было раздавать в 2020 с

Тут же соль, что ее за ширку дают. А ширки тогда не было.
Мне тоже кажется, что это предвыборное что-то. Толку не будет. Пенсов этим не взять.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:14

  Hotab написав:
  vitaliian написав:надо было раздавать в 2020 с

Тут же соль, что ее за ширку дают. А ширки тогда не было.
Мне тоже кажется, что это предвыборное что-то. Толку не будет. Пенсов этим не взять.

Было странно поддержать только фопов в 2020. От ковида пострадали все, кто прямо, кто косвенно. По выборам если не раскрутят кого то нового, то зелю гарантированно выберут на 2й срок, просто математика, все видели рейтинги остальных кандидатов, за утопленников у нас не голосуют. Если кто то упал, больше ему не вырасти. Короче как в авиации. Где Ющ**о, Тиг**ко, Мо"*з? Это были рейтинговые политики, но однажды упав они ушли из политики навсегда.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:25

  Hotab написав:Ваші ковідні діди не можуть підвищити СТЖ. А по ваших формулах можуть.
Невіглас він і в Африці невіглас....
Було в Україні за останні 30 років
- помирало по 550 000 з з середнім віком смерті по року 68-71 рік
Що сталось зараз
розрахунок для тих хто пропустив уроки математики в 5-7 клас середньої школи
Отже реальні данні за 2019
2019 ____ реально
0-4 ____ 2 650
5-9 ____ 371
10-14 ____ 409
15-19 ____ 899
20-24 ____ 1 610
25-29 ____ 3 447
30-34 ____ 7 308
35-39 ____ 10 916
40-44 ____ 14 572
45-49 ____ 18 455
50-54 ____ 23 319
55-59 ____ 36 073
60-64 ____ 48 763
65-69 ____ 60 542
70 + ____ 351 752
Всього ____ 581 086

Середній вік смерті 67,9 років
А тепер уявіть що в групі 60+ додатково 60000 осіб померло на пів року швидше ніж могло прожити( адже я заявляв що ковід забирає3-6 місяців а не додає)....
Середній вік смерті 67,7 років
Але при цьому , зміниться середній вік живих
Було 40,8 ..стане 40,7

Тепер ясно, чи й далі дулі крутити будете.?
Медаліст і розумний - це різні речі...
Медалість може бути тупим заучкою який зубрив все підряд не розуміючи
може застигнути в розвитку( це швидше) на рівні медалі..
тобто там де він закінчив..я навіть не стартував.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 16 лис, 2021 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:25

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Hotab где вы учили украинский язык? В Херсоне им не владеют.

Я золотой медалист.

Олимпиады по физике и математике.


Да, да, конечно :roll: Один из ваших постов нам прямо указывает на это :D

Додано: Суб 30 жов, 2021 22:22
И уже тогда вы не хотели слышать голоса разума (в первую очередь меня )
fler
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:27

  fler написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:Hotab где вы учили украинский язык? В Херсоне им не владеют.

Я золотой медалист.

Олимпиады по физике и математике.


Да, да, конечно :roll: Один из ваших постов нам прямо указывает на это :D

Додано: Суб 30 жов, 2021 22:22
И уже тогда вы не хотели слышать голоса разума (в первую очередь меня )

Ну человек слышит голоса физиков и математиков, подумаешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тепер ясно, чи й далі дулі крутити будете.?

Смотрите..
Невігласу оценку даст модератор, і не удивляйтесь, если по итогу вечера вы станете снова жалобить всех на предвзятое отношение к вам, на то, что это нормальное слово и т.д. :mrgreen:

К цифрам переходить вашим, или достаточно?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Невігласу оценку даст модератор
Я ж тут для того , щоб подібні тобі людям мозок не морочили
а ти бідний вибачатись не хочеш, але хамиш ...що там пропхати?
якщо ти такий правильний то натисни дві скарги
першу за своє пропхати
якщо модератор правильний і зреагує в 5 секунд ( він так завжди на твої скарги реагує?) то поскаржитись на невігласа ти не зможеш

А так тисни...
Зайвий раз всі побачать з яким кляузником мають справу...який при цьому напевно використовує якісь невідомі мені телепатичні важелі звязку з модераторами...
Хтось з тут присутніх має досвід,коли модератор реагував на натиснуту клавішу скарга менше ніж з 5 секунд?
а коли реагував в 6-58, чи 6-59 і як правило після цього банив на тиждень?

Так що не світись зайвий раз - ти вже й так засвічений.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:38

  IgA написав:почти. Там только часть S-белка и на поверхность клетки она попадает в комплексе с рецепторам МНС. Такие клетки распознаются иммунной системой как чужеродные или пораженные вирусом и уничтожаются, активируя при этом синтез антител.

отдаем часть здоровых клеток под атаку антител с дальнейшим их разрушением ? есть работы почитать с раскладом сколько липтидных частиц в дозе, сколько клеток они индуцируют, расклад по органам с количеством индуцированных клеток ?
pilker
 
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