vitaliian написав:Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета
такая лампа опасна для глаз и кожи, поэтому включать её можно только когда в помещении нет людей. Есть более безопасные решения, когда ультрафиолетом обрабатывается воздух в системе вентиляции. Таким образом на людей ультрафиолет не попадает.
Не смотреть на нее и сидеть в одежде, а лучше выйти из помещения, не всегда есть возможность встроить ультрафиолет в вентиляцию, кроме того облучить предметы интерьера тоже не плохо, допустим мягкая мебель там в поролоне за годы может чег угодно насобираться, её же не стирают, так пылесосят и всё. Ковры покрывала туда же.
Отже Згідно з таблиці НАН України в мережі поширюються наступні фейки 1 Ковід у вигляді штаму дельта більш агресивний і заражає молодих... - як видно ні, як було 01-04-2020 45 років в середньому, так і залишилось 01-10-2021 45 років 2 Госпіталізують все більше і більше молодх - також фейк Півтора року тому було 53 роки середній вік госпіталізації Зараз 58 років середній вік госпіталізації 3 Ковід вбиває молодих - знову фейк.. Було 68 середній вік смерті в 01-04-2020 стало 70 середній вік смерті 01-10-2021
Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення +ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.
vitaliian написав:Так тоже нельзя утверждать, экономика взаимосвязана, тот кто не дозааботал на транспорте, меньше потратит и в аптеке. Ковидную тысячу надо было раздавать в 2020...
Так давати на поїдки залізницею, це ще більше її робити збитковою. УЗ весь час розказує, що на пасажирів тратить втричі більше вартості квитка. А взагалі мутна ідея, так як і збільшення субсидій в півтора разу в червоних зонах. Я, наприклад, знаю одне село поблизу яке вихлопотало собі статус гірського, а там на 25% більші зарплати і пенсії і т.д. для зареєстрованих на проживання, то свого роду офшор, де і судді і прокурори чинні і на пенсіях якби мешкають і дістають цю добавку побільшу за всю пенсію одного тутешнього активіста.
pilker написав:отдаем часть здоровых клеток под атаку антител с дальнейшим их разрушением ? есть работы почитать с раскладом сколько липтидных частиц в дозе, сколько клеток они индуцируют, расклад по органам с количеством индуцированных клеток ?
никогда не интересовался этим вопросом. если очень жалко клетки - синовак, убитая вакцина, ни одна клетка не пострадает. Правда менее эффективна, возможно потому что презентация антигенов вируса клетками больше похожа для иммунитета на вирусную инфекцию. Ну и да, при коронавирусе клеток погибнет намного больше, у самых неудачливых иммунитет начинает реагировать на внутриклеточное содержимое разрушенных вирусом клеток, что в итоге заканчивается системными аутоимунными заболеваниями типа псориаза и волчанки.
uaprofi написав:а кто знает если глотать вот этот витамин D (в таблетках), нужно находится на солнечном свете?
Якщо коротко, то брак вітаміну Д впливає на insulin resistance, і не тільки, а наслідком є ціла низка проблем, починаючи від цукрового діабету, проблем зі шкірою, КШТ і т.д. а ж до імуної системи вцілому та щодо опірності ковіду зокрема.
Якщо ще коротше, то вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д.
Это откуда, мадам? На форумах кидстаффа вычитали?
To maintain optimal vitamin D status, use of vitamin D supplementation is often required, as sunlight exposure and dietary intake alone is usually insufficient in most individuals [29–31]. Currently, there is no international consensus on the optimal level for vitamin D supplementation. Recommendations differ in many countries, and range from 400 to 2000 IU daily [11]. A safe and commonly available dose of 25 μg of vitamin D3 (1000 IU) raises 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] serum level by 15–25 nmol/L on average (over weeks/months) [32, 33]; it should be noted that there is a nonlinear response of serum 25(OH)D, with a steeper rise with <1 IU/day of vitamin D, and a more flattened response with >1 IU/day. This is evidenced by several studies in all age groups [11, 34]