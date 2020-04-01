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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4360436143624363

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:41

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета


такая лампа опасна для глаз и кожи, поэтому включать её можно только когда в помещении нет людей. Есть более безопасные решения, когда ультрафиолетом обрабатывается воздух в системе вентиляции. Таким образом на людей ультрафиолет не попадает.

Не смотреть на нее и сидеть в одежде, а лучше выйти из помещения, не всегда есть возможность встроить ультрафиолет в вентиляцию, кроме того облучить предметы интерьера тоже не плохо, допустим мягкая мебель там в поролоне за годы может чег угодно насобираться, её же не стирают, так пылесосят и всё. Ковры покрывала туда же.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:06

Так як шанси що телепат звяжеться з адміністрацією і та виконає його німе прохання - дуже високі..то нагадаю поки не забанили
  Ой+ написав:Цікава картинка з середнім віком смерті від НАН. Цей термін здається багатьом не подобався?
Зображення
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8277#051
Отже
Згідно з таблиці НАН України в мережі поширюються наступні фейки
1 Ковід у вигляді штаму дельта більш агресивний і заражає молодих... - як видно ні, як було 01-04-2020 45 років в середньому, так і залишилось 01-10-2021 45 років
2 Госпіталізують все більше і більше молодх - також фейк
Півтора року тому було 53 роки середній вік госпіталізації
Зараз 58 років середній вік госпіталізації
3 Ковід вбиває молодих - знову фейк..
Було 68 середній вік смерті в 01-04-2020
стало 70 середній вік смерті 01-10-2021

Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення
+ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Так тоже нельзя утверждать, экономика взаимосвязана, тот кто не дозааботал на транспорте, меньше потратит и в аптеке. Ковидную тысячу надо было раздавать в 2020...


Так давати на поїдки залізницею, це ще більше її робити збитковою. УЗ весь час розказує, що на пасажирів тратить втричі більше вартості квитка.
А взагалі мутна ідея, так як і збільшення субсидій в півтора разу в червоних зонах.
Я, наприклад, знаю одне село поблизу яке вихлопотало собі статус гірського, а там на 25% більші зарплати і пенсії і т.д. для зареєстрованих на проживання, то свого роду офшор, де і судді і прокурори чинні і на пенсіях якби мешкають і дістають цю добавку побільшу за всю пенсію одного тутешнього активіста.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:09

  pilker написав:отдаем часть здоровых клеток под атаку антител с дальнейшим их разрушением ? есть работы почитать с раскладом сколько липтидных частиц в дозе, сколько клеток они индуцируют, расклад по органам с количеством индуцированных клеток ?

никогда не интересовался этим вопросом. если очень жалко клетки - синовак, убитая вакцина, ни одна клетка не пострадает. Правда менее эффективна, возможно потому что презентация антигенов вируса клетками больше похожа для иммунитета на вирусную инфекцию.
Ну и да, при коронавирусе клеток погибнет намного больше, у самых неудачливых иммунитет начинает реагировать на внутриклеточное содержимое разрушенных вирусом клеток, что в итоге заканчивается системными аутоимунными заболеваниями типа псориаза и волчанки.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:31

  fler написав:
  flyman написав:
  uaprofi написав:а кто знает если глотать вот этот витамин D (в таблетках), нужно находится на солнечном свете?


Якщо коротко, то брак вітаміну Д впливає на insulin resistance, і не тільки, а наслідком є ціла низка проблем, починаючи від цукрового діабету, проблем зі шкірою, КШТ і т.д. а ж до імуної системи вцілому та щодо опірності ковіду зокрема.


Якщо ще коротше, то вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д.


Это откуда, мадам? На форумах кидстаффа вычитали?
To maintain optimal vitamin D status, use of vitamin D supplementation is often required, as sunlight exposure and dietary intake alone is usually insufficient in most individuals [29–31]. Currently, there is no international consensus on the optimal level for vitamin D supplementation. Recommendations differ in many countries, and range from 400 to 2000 IU daily [11]. A safe and commonly available dose of 25 μg of vitamin D3 (1000 IU) raises 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] serum level by 15–25 nmol/L on average (over weeks/months) [32, 33]; it should be noted that there is a nonlinear response of serum 25(OH)D, with a steeper rise with <1 IU/day of vitamin D, and a more flattened response with >1 IU/day. This is evidenced by several studies in all age groups [11, 34]


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7091696/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:02

  Hotab написав:
  Ромасик написав:в реальной жизни никто ту простыню дальше не читал/не слушал

В "этой жизни" ты можешь любого внести в ЧС. Слабо?? Так что не надо. Ты без флуда и тролинга не проживёшь.

то чего же ты не внесешь? бань кого душа желает.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:14

budivelnik, недавно наткнулся на весеннюю статью о ковиде, то там тоже уверенно (не ссылаясь ни на какие данные) писали, что ковид помолодел.
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Вів 16 лис, 2021 14:33
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