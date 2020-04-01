Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4360436143624363 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Вів 16 лис, 2021 21:41 Цитрин написав: vitaliian написав: Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета



такая лампа опасна для глаз и кожи, поэтому включать её можно только когда в помещении нет людей. Есть более безопасные решения, когда ультрафиолетом обрабатывается воздух в системе вентиляции. Таким образом на людей ультрафиолет не попадает. такая лампа опасна для глаз и кожи, поэтому включать её можно только когда в помещении нет людей. Есть более безопасные решения, когда ультрафиолетом обрабатывается воздух в системе вентиляции. Таким образом на людей ультрафиолет не попадает.

Не смотреть на нее и сидеть в одежде, а лучше выйти из помещения, не всегда есть возможность встроить ультрафиолет в вентиляцию, кроме того облучить предметы интерьера тоже не плохо, допустим мягкая мебель там в поролоне за годы может чег угодно насобираться, её же не стирают, так пылесосят и всё. Ковры покрывала туда же. Не смотреть на нее и сидеть в одежде, а лучше выйти из помещения, не всегда есть возможность встроить ультрафиолет в вентиляцию, кроме того облучить предметы интерьера тоже не плохо, допустим мягкая мебель там в поролоне за годы может чег угодно насобираться, её же не стирают, так пылесосят и всё. Ковры покрывала туда же. vitaliian

Повідомлень: 9083 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1608 раз. Подякували: 2345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 22:06

Ой+ написав: Цікава картинка з середнім віком смерті від НАН . Цей термін здається багатьом не подобався?



https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8277#051 Цікава картинка. Цей термін здається багатьом не подобався? Отже

Згідно з таблиці НАН України в мережі поширюються наступні фейки

1 Ковід у вигляді штаму дельта більш агресивний і заражає молодих... - як видно ні, як було 01-04-2020 45 років в середньому, так і залишилось 01-10-2021 45 років

2 Госпіталізують все більше і більше молодх - також фейк

Півтора року тому було 53 роки середній вік госпіталізації

Зараз 58 років середній вік госпіталізації

3 Ковід вбиває молодих - знову фейк..

Було 68 середній вік смерті в 01-04-2020

стало 70 середній вік смерті 01-10-2021



Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення

+ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця. Так як шанси що телепат звяжеться з адміністрацією і та виконає його німе прохання - дуже високі..то нагадаю поки не забанилиОтжеЗгідно з таблиці НАН України в мережі поширюються наступні фейки1 Ковід у вигляді штаму дельта більш агресивний і заражає молодих... - як видно ні, як було 01-04-2020 45 років в середньому, так і залишилось 01-10-2021 45 років2 Госпіталізують все більше і більше молодх - також фейкПівтора року тому було 53 роки середній вік госпіталізаціїЗараз 58 років середній вік госпіталізації3 Ковід вбиває молодих - знову фейк..Було 68 середній вік смерті в 01-04-2020стало 70 середній вік смерті 01-10-2021Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення+ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця. budivelnik

Повідомлень: 25270 З нами з: 15.01.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2792 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 22:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliian написав: Так тоже нельзя утверждать, экономика взаимосвязана, тот кто не дозааботал на транспорте, меньше потратит и в аптеке. Ковидную тысячу надо было раздавать в 2020... Так тоже нельзя утверждать, экономика взаимосвязана, тот кто не дозааботал на транспорте, меньше потратит и в аптеке. Ковидную тысячу надо было раздавать в 2020...



Так давати на поїдки залізницею, це ще більше її робити збитковою. УЗ весь час розказує, що на пасажирів тратить втричі більше вартості квитка.

А взагалі мутна ідея, так як і збільшення субсидій в півтора разу в червоних зонах.

Я, наприклад, знаю одне село поблизу яке вихлопотало собі статус гірського, а там на 25% більші зарплати і пенсії і т.д. для зареєстрованих на проживання, то свого роду офшор, де і судді і прокурори чинні і на пенсіях якби мешкають і дістають цю добавку побільшу за всю пенсію одного тутешнього активіста. Так давати на поїдки залізницею, це ще більше її робити збитковою. УЗ весь час розказує, що на пасажирів тратить втричі більше вартості квитка.А взагалі мутна ідея, так як і збільшення субсидій в півтора разу в червоних зонах.Я, наприклад, знаю одне село поблизу яке вихлопотало собі статус гірського, а там на 25% більші зарплати і пенсії і т.д. для зареєстрованих на проживання, то свого роду офшор, де і судді і прокурори чинні і на пенсіях якби мешкають і дістають цю добавку побільшу за всю пенсію одного тутешнього активіста. Ой+

Повідомлень: 4648 З нами з: 19.04.12 Подякував: 72 раз. Подякували: 710 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 22:09 pilker написав: отдаем часть здоровых клеток под атаку антител с дальнейшим их разрушением ? есть работы почитать с раскладом сколько липтидных частиц в дозе, сколько клеток они индуцируют, расклад по органам с количеством индуцированных клеток ? отдаем часть здоровых клеток под атаку антител с дальнейшим их разрушением ? есть работы почитать с раскладом сколько липтидных частиц в дозе, сколько клеток они индуцируют, расклад по органам с количеством индуцированных клеток ?

никогда не интересовался этим вопросом. если очень жалко клетки - синовак, убитая вакцина, ни одна клетка не пострадает. Правда менее эффективна, возможно потому что презентация антигенов вируса клетками больше похожа для иммунитета на вирусную инфекцию.

Ну и да, при коронавирусе клеток погибнет намного больше, у самых неудачливых иммунитет начинает реагировать на внутриклеточное содержимое разрушенных вирусом клеток, что в итоге заканчивается системными аутоимунными заболеваниями типа псориаза и волчанки. никогда не интересовался этим вопросом. если очень жалко клетки - синовак, убитая вакцина, ни одна клетка не пострадает. Правда менее эффективна, возможно потому что презентация антигенов вируса клетками больше похожа для иммунитета на вирусную инфекцию.Ну и да, при коронавирусе клеток погибнет намного больше, у самых неудачливых иммунитет начинает реагировать на внутриклеточное содержимое разрушенных вирусом клеток, что в итоге заканчивается системными аутоимунными заболеваниями типа псориаза и волчанки. IgA Повідомлень: 1005 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 22:31 fler написав: flyman написав: uaprofi написав: а кто знает если глотать вот этот витамин D (в таблетках), нужно находится на солнечном свете? а кто знает если глотать вот этот витамин D (в таблетках), нужно находится на солнечном свете?



Якщо коротко, то брак вітаміну Д впливає на insulin resistance, і не тільки, а наслідком є ціла низка проблем, починаючи від цукрового діабету, проблем зі шкірою, КШТ і т.д. а ж до імуної системи вцілому та щодо опірності ковіду зокрема. Якщо коротко, то брак вітаміну Д впливає на insulin resistance, і не тільки, а наслідком є ціла низка проблем, починаючи від цукрового діабету, проблем зі шкірою, КШТ і т.д. а ж до імуної системи вцілому та щодо опірності ковіду зокрема.



Якщо ще коротше, то вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д. Якщо ще коротше, то вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д.



Это откуда, мадам? На форумах кидстаффа вычитали?

To maintain optimal vitamin D status, use of vitamin D supplementation is often required, as sunlight exposure and dietary intake alone is usually insufficient in most individuals [29–31]. Currently, there is no international consensus on the optimal level for vitamin D supplementation. Recommendations differ in many countries, and range from 400 to 2000 IU daily [11]. A safe and commonly available dose of 25 μg of vitamin D3 (1000 IU) raises 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] serum level by 15–25 nmol/L on average (over weeks/months) [32, 33]; it should be noted that there is a nonlinear response of serum 25(OH)D, with a steeper rise with <1 IU/day of vitamin D, and a more flattened response with >1 IU/day. This is evidenced by several studies in all age groups [11, 34]



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7091696/ Это откуда, мадам? На форумах кидстаффа вычитали? zРадио

Повідомлень: 11663 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2750 раз. Подякували: 6029 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 23:02 Hotab написав: Ромасик написав: в реальной жизни никто ту простыню дальше не читал/не слушал в реальной жизни никто ту простыню дальше не читал/не слушал

В "этой жизни" ты можешь любого внести в ЧС. Слабо?? Так что не надо. Ты без флуда и тролинга не проживёшь. В "этой жизни" ты можешь любого внести в ЧС. Слабо?? Так что не надо. Ты без флуда и тролинга не проживёшь.

то чего же ты не внесешь? бань кого душа желает. то чего же ты не внесешь? бань кого душа желает. Ромасик Повідомлень: 3427 З нами з: 30.03.15 Подякував: 733 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 23:14 budivelnik, недавно наткнулся на весеннюю статью о ковиде, то там тоже уверенно (не ссылаясь ни на какие данные) писали, что ковид помолодел. Ромасик Повідомлень: 3427 З нами з: 30.03.15 Подякував: 733 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4360436143624363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7854 13092116

buratinyo Вів 16 лис, 2021 14:33