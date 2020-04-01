vitaliian написав:Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета
такая лампа опасна для глаз и кожи, поэтому включать её можно только когда в помещении нет людей. Есть более безопасные решения, когда ультрафиолетом обрабатывается воздух в системе вентиляции. Таким образом на людей ультрафиолет не попадает.
Не смотреть на нее и сидеть в одежде, а лучше выйти из помещения, не всегда есть возможность встроить ультрафиолет в вентиляцию, кроме того облучить предметы интерьера тоже не плохо, допустим мягкая мебель там в поролоне за годы может чег угодно насобираться, её же не стирают, так пылесосят и всё. Ковры покрывала туда же.
Отже Згідно з таблиці НАН України в мережі поширюються наступні фейки 1 Ковід у вигляді штаму дельта більш агресивний і заражає молодих... - як видно ні, як було 01-04-2020 45 років в середньому, так і залишилось 01-10-2021 45 років 2 Госпіталізують все більше і більше молодх - також фейк Півтора року тому було 53 роки середній вік госпіталізації Зараз 58 років середній вік госпіталізації 3 Ковід вбиває молодих - знову фейк.. Було 68 середній вік смерті в 01-04-2020 стало 70 середній вік смерті 01-10-2021
Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення +ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.
vitaliian написав:Так тоже нельзя утверждать, экономика взаимосвязана, тот кто не дозааботал на транспорте, меньше потратит и в аптеке. Ковидную тысячу надо было раздавать в 2020...
Так давати на поїдки залізницею, це ще більше її робити збитковою. УЗ весь час розказує, що на пасажирів тратить втричі більше вартості квитка. А взагалі мутна ідея, так як і збільшення субсидій в півтора разу в червоних зонах. Я, наприклад, знаю одне село поблизу яке вихлопотало собі статус гірського, а там на 25% більші зарплати і пенсії і т.д. для зареєстрованих на проживання, то свого роду офшор, де і судді і прокурори чинні і на пенсіях якби мешкають і дістають цю добавку побільшу за всю пенсію одного тутешнього активіста.
pilker написав:отдаем часть здоровых клеток под атаку антител с дальнейшим их разрушением ? есть работы почитать с раскладом сколько липтидных частиц в дозе, сколько клеток они индуцируют, расклад по органам с количеством индуцированных клеток ?
никогда не интересовался этим вопросом. если очень жалко клетки - синовак, убитая вакцина, ни одна клетка не пострадает. Правда менее эффективна, возможно потому что презентация антигенов вируса клетками больше похожа для иммунитета на вирусную инфекцию. Ну и да, при коронавирусе клеток погибнет намного больше, у самых неудачливых иммунитет начинает реагировать на внутриклеточное содержимое разрушенных вирусом клеток, что в итоге заканчивается системными аутоимунными заболеваниями типа псориаза и волчанки.
uaprofi написав:а кто знает если глотать вот этот витамин D (в таблетках), нужно находится на солнечном свете?
Якщо коротко, то брак вітаміну Д впливає на insulin resistance, і не тільки, а наслідком є ціла низка проблем, починаючи від цукрового діабету, проблем зі шкірою, КШТ і т.д. а ж до імуної системи вцілому та щодо опірності ковіду зокрема.
Якщо ще коротше, то вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д.
Это откуда, мадам? На форумах кидстаффа вычитали?
To maintain optimal vitamin D status, use of vitamin D supplementation is often required, as sunlight exposure and dietary intake alone is usually insufficient in most individuals [29–31]. Currently, there is no international consensus on the optimal level for vitamin D supplementation. Recommendations differ in many countries, and range from 400 to 2000 IU daily [11]. A safe and commonly available dose of 25 μg of vitamin D3 (1000 IU) raises 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] serum level by 15–25 nmol/L on average (over weeks/months) [32, 33]; it should be noted that there is a nonlinear response of serum 25(OH)D, with a steeper rise with <1 IU/day of vitamin D, and a more flattened response with >1 IU/day. This is evidenced by several studies in all age groups [11, 34]
Журналісти - це продавці смаженого..а не корисного Ну напишуть вони ковід вбиває у віці 70+ років.....кого це зацікавить? А напишуть У Львові померла вагітна жінка..... - це вже ріст рейтингів і ріст продажів того що вони продукують.... Але НАН не має права продавати спеціально засмажені речі... Тому вони викладають табличку... До речі Ой+ привів цю табличку ще здається 08-11-2021...тобто більше тижня тому... Ви її бачили до мене два рази ( вона кимось цитувалась) Чи звернули Ви увагу на те що я написав про фейки що ковід молодшає? Даю 95% що не звернули.... Але після того як я показав - діватись нікуди.. Але це Вам.. А що робити ковідістерикам, в яких суть життя - це побільше один одного злякати... Їм нічого не залишається крім двох варіантів а - страусина політика( нічого не бачу, поясненням не довіряю) б - віра тільки власним гуру..які чим більше їх лякають - тим цікавіші...
От і виходить Хто б слухав пів року хотаба..якби була довіра до табличок будівельника? А якби Ой+ виклав табличку ще 1,5 року тому.....уявляєте як би змінилась парадигма поведінки тутешніх перестрашених..як не як а знівелювати табличку НАН це не обгадити будівельника використовуючи адмінресурс....
Ромасик написав:Еще и 60К заболевших на март напрогнозировали,
Головне розуміти куди дивитись захворівші - це не госпіталізовані.....з середнім віком 45 госпіталізовані-це як правило 10% від захворівших, але це ще не померлі померлі - це як правило 10% від госпіталізованих...і то з середнім віком в 70 років....
fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо. https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613
Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет
fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо. https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613
Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет
так а что ваксам дают желтую звезду пожизненно? Не понял подвоха.