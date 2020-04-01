Додано: Вів 16 лис, 2021 23:26

Ромасик написав: budivelnik, недавно наткнулся на весеннюю статью о ковиде, то там тоже уверенно (не ссылаясь ни на какие данные) писали, что ковид помолодел.



Вот, к примеру, гугл элементарно выдал:

https://hromadske.ua/ru/posts/koronavir ... e-covid-19 , недавно наткнулся на весеннюю статью о ковиде, то там тоже уверенно (не ссылаясь ни на какие данные) писали, что ковид помолодел.Вот, к примеру, гугл элементарно выдал:

Ромасик написав: Еще и 60К заболевших на март напрогнозировали, Еще и 60К заболевших на март напрогнозировали,

Журналісти - це продавці смаженого..а не корисногоНу напишуть вониковід вбиває у віці 70+ років.....кого це зацікавить?А напишутьУ Львові померла вагітна жінка..... - це вже ріст рейтингів і ріст продажів того що вони продукують....Але НАН не має права продавати спеціально засмажені речі...Тому вони викладають табличку...До речіОй+ привів цю табличку ще здається 08-11-2021...тобто більше тижня тому...Ви її бачили до мене два рази ( вона кимось цитувалась)Чи звернули Ви увагу на те що я написав про фейки що ковід молодшає?Даю 95% що не звернули....Але після того як я показав - діватись нікуди..Але це Вам..А що робити ковідістерикам, в яких суть життя - це побільше один одного злякати...Їм нічого не залишається крім двох варіантіва - страусина політика( нічого не бачу, поясненням не довіряю)б - віра тільки власним гуру..які чим більше їх лякають - тим цікавіші...От і виходитьХто б слухав пів року хотаба..якби була довіра до табличок будівельника?А якби Ой+ виклав табличку ще 1,5 року тому.....уявляєте як би змінилась парадигма поведінки тутешніх перестрашених..як не як а знівелювати табличку НАН це не обгадити будівельника використовуючи адмінресурс....Головне розуміти куди дивитисьзахворівші - це не госпіталізовані.....з середнім віком 45госпіталізовані-це як правило 10% від захворівших, але це ще не померліпомерлі - це як правило 10% від госпіталізованих...і то з середнім віком в 70 років....