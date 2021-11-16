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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4361436243634364 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Вів 16 лис, 2021 23:37 Вкладчик1234 написав: fler написав: В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо.

https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613 В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо.

Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет



классно придумали классно придумали cohan

Повідомлень: 2901 З нами з: 27.09.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лис, 2021 23:50 Ромасик написав: Вкладчик1234 написав: fler написав: В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо.

https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613 В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо.

Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет

так а что ваксам дают желтую звезду пожизненно? Не понял подвоха. так а что ваксам дают желтую звезду пожизненно? Не понял подвоха.

Копирайтеры схалтурили, и "не вычитали" гугл-транслейт с русского. Вот "первоисточник":



В случае, если вакцинированный заболеет коронавирусом, сертификат аннулируется, а QR-код начнет действовать полгода с момента выздоровления. Такой приказ Минздрава России опубликован на интернет-портале правовой информации.



«QR-код содержит информацию о завершении <...> вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — отмечено в документе.



Отличие в том — согласно приказу — что после вакцинации QR-код действует в течение года, а после болезни — полгода. Россияне могут получить справку на сайте госуслуг, по устному запросу в больнице или посредством обращения в МФЦ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150051?index=12&rangeSize=1

1. После вакцины - разрешение на год

2. Заболел - срок сбросился до полгода (а у нас было 180 дней, и недавно стало 90 дней вроде)



Будет прикол, если наши скопируют этот лайфхак, и будут сбрасывать счётчик до 90 дней Вот поэтому вакцинаторам "невыгодно" болеть, по крайней мере официально. И статистика покажет то, что надо Копирайтеры схалтурили, и "не вычитали" гугл-транслейт с русского. Вот "первоисточник":1. После вакцины - разрешение на год2. Заболел - срок сбросился до полгода (а у нас было 180 дней, и недавно стало 90 дней вроде)Будет прикол, если наши скопируют этот лайфхак, и будут сбрасывать счётчик до 90 днейВот поэтому вакцинаторам "невыгодно" болеть, по крайней мере официально. И статистика покажет то, что надо Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15542 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8717 раз. Подякували: 4177 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 00:29 vitaliian написав: Hotab написав: flyman , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто?

Вы вроде в айти? Как у вас с логикой?

Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете?? , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто?Вы вроде в айти? Как у вас с логикой?Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??

Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета

В Израиле солнце не исчезало ни в августе, ни в сентябре, и до сих пор не исчезло, а вспышка была.

В РФ тоже началось в июле, когда солнце было. Да, было меньше, чем сегодня, но больше, чем зимой весной.

Так что Ваше объяснение не проходит. В Израиле солнце не исчезало ни в августе, ни в сентябре, и до сих пор не исчезло, а вспышка была.В РФ тоже началось в июле, когда солнце было. Да, было меньше, чем сегодня, но больше, чем зимой весной.Так что Ваше объяснение не проходит. ЛАД 2 Повідомлень: 20566 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4567 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 00:31 Ромасик написав: fler написав: flyman написав: обнять і плакать обнять і плакать

або як доктор з пацієнтом, але не ставити діагноз, а ввічливо послати на ... бустер або як доктор з пацієнтом, але не ставити діагноз, а ввічливо послати на ... бустер

в реальной жизни так и было бы, и никто ту простыню дальше не читал/не слушал в реальной жизни так и было бы, и никто ту простыню дальше не читал/не слушал

Пишет человек, который до сих пор не научился читать или, по крайней мере, понимать прочитанное. Пишет человек, который до сих пор не научился читать или, по крайней мере, понимать прочитанное. ЛАД 2 Повідомлень: 20566 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4567 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4361436243634364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7854 13098918

buratinyo Вів 16 лис, 2021 14:33