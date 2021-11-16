fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо. https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613
Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет
fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо. https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613
Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет
так а что ваксам дают желтую звезду пожизненно? Не понял подвоха.
Копирайтеры схалтурили, и "не вычитали" гугл-транслейт с русского. Вот "первоисточник":
В случае, если вакцинированный заболеет коронавирусом, сертификат аннулируется, а QR-код начнет действовать полгода с момента выздоровления. Такой приказ Минздрава России опубликован на интернет-портале правовой информации.
«QR-код содержит информацию о завершении <...> вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — отмечено в документе.
Отличие в том — согласно приказу — что после вакцинации QR-код действует в течение года, а после болезни — полгода. Россияне могут получить справку на сайте госуслуг, по устному запросу в больнице или посредством обращения в МФЦ.
Hotab написав:flyman , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто? Вы вроде в айти? Как у вас с логикой? Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??
Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета
В Израиле солнце не исчезало ни в августе, ни в сентябре, и до сих пор не исчезло, а вспышка была. В РФ тоже началось в июле, когда солнце было. Да, было меньше, чем сегодня, но больше, чем зимой весной. Так что Ваше объяснение не проходит.