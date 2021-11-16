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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:37

  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо.
https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613

Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет :)


классно придумали
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:50

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо.
https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613

Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет :)

так а что ваксам дают желтую звезду пожизненно? Не понял подвоха.

Копирайтеры схалтурили, и "не вычитали" гугл-транслейт с русского. Вот "первоисточник":

В случае, если вакцинированный заболеет коронавирусом, сертификат аннулируется, а QR-код начнет действовать полгода с момента выздоровления. Такой приказ Минздрава России опубликован на интернет-портале правовой информации.

«QR-код содержит информацию о завершении <...> вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — отмечено в документе.

Отличие в том — согласно приказу — что после вакцинации QR-код действует в течение года, а после болезни — полгода. Россияне могут получить справку на сайте госуслуг, по устному запросу в больнице или посредством обращения в МФЦ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150051?index=12&rangeSize=1
1. После вакцины - разрешение на год
2. Заболел - срок сбросился до полгода (а у нас было 180 дней, и недавно стало 90 дней вроде)

Будет прикол, если наши скопируют этот лайфхак, и будут сбрасывать счётчик до 90 дней :) Вот поэтому вакцинаторам "невыгодно" болеть, по крайней мере официально. И статистика покажет то, что надо
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 00:29

  vitaliian написав:
  Hotab написав:flyman , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто?
Вы вроде в айти? Как у вас с логикой?
Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??

Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета

В Израиле солнце не исчезало ни в августе, ни в сентябре, и до сих пор не исчезло, а вспышка была.
В РФ тоже началось в июле, когда солнце было. Да, было меньше, чем сегодня, но больше, чем зимой весной.
Так что Ваше объяснение не проходит.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 00:31

  Ромасик написав:
  fler написав:
  flyman написав:обнять і плакать

або як доктор з пацієнтом, але не ставити діагноз, а ввічливо послати на ... бустер :wink:

в реальной жизни так и было бы, и никто ту простыню дальше не читал/не слушал

Пишет человек, который до сих пор не научился читать или, по крайней мере, понимать прочитанное.
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