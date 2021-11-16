fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо. https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613
Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет
fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо. https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613
Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет
так а что ваксам дают желтую звезду пожизненно? Не понял подвоха.
Копирайтеры схалтурили, и "не вычитали" гугл-транслейт с русского. Вот "первоисточник":
В случае, если вакцинированный заболеет коронавирусом, сертификат аннулируется, а QR-код начнет действовать полгода с момента выздоровления. Такой приказ Минздрава России опубликован на интернет-портале правовой информации.
«QR-код содержит информацию о завершении <...> вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — отмечено в документе.
Отличие в том — согласно приказу — что после вакцинации QR-код действует в течение года, а после болезни — полгода. Россияне могут получить справку на сайте госуслуг, по устному запросу в больнице или посредством обращения в МФЦ.
Hotab написав:flyman , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто? Вы вроде в айти? Как у вас с логикой? Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??
Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета
В Израиле солнце не исчезало ни в августе, ни в сентябре, и до сих пор не исчезло, а вспышка была. В РФ тоже началось в июле, когда солнце было. Да, было меньше, чем сегодня, но больше, чем зимой весной. Так что Ваше объяснение не проходит.
Противницу QR-кодов из Набережных Челнов Агину Алтынбаеву отправляют на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Казанскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе Верховного суда (ВС) Татарстана, который 12 ноября оставил в силе обжалованное госпожой Алтынбаевой решение Набережночелнинского городского суда.
На ее принудительном психиатрическом обследовании настаивал дознаватель четвертого отдела полиции «Автозаводский». Его ходатайство 21 сентября удовлетворил горсуд Набережных Челнов, пояснили в ВС Татарстана.
Известно, что Агина Алтынбаева мешала охранникам в нижнекамских торговых центрах проверять у посетителей наличие QR-кодов о вакцинации, заявляя о их незаконности. В связи с этим, как сообщал «Ъ-Казань», полиция возбудила в отношении нее административное дело по ст.19.1 КоАП РФ (самоуправство). Ей также предъявлено нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
Доктор Эльрои-Прайс привела статистику: коронавирусом в стране за все время эпидемиипереболели более 500 тысяч детей в возрасте до 18 лет. 11 из них умерли от болезни – у всех них были другие хронические заболевания.
Еще два здоровых ребенка, перенесших коронавирус без симптомов, позже скончались от мультисистемного воспалительного синдрома (PIMS) – тяжелого осложнения после COVID-19 .
73 из 75 экспертов, участвовавших в дискуссии, порекомендовали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11.
Вкладчик1234 написав:1. После вакцины - разрешение на год 2. Заболел - срок сбросился до полгода (а у нас было 180 дней, и недавно стало 90 дней вроде)
Будет прикол, если наши скопируют этот лайфхак, и будут сбрасывать счётчик до 90 дней Вот поэтому вакцинаторам "невыгодно" болеть, по крайней мере официально. И статистика покажет то, что надо
украинцы просто оказались походу более "смекалистые") и у наших ("борцов с крановирусом") смотрю главная проблема теперь не лжеваксинажки, а лжебольные. от того и срок для переболевших уменьшили на 90 дней. так как другого разумного объяснения сему я не вижу. (т.к. для переболевших он должен быть минимум полгода, а если учитывать, что никто не кричит о повторных заражениях - то его разумно было бы установить даже не 6 месяцев, а полтора или два года)