RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4362436343644365>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:37

  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо.
https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613

Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет :)


классно придумали
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:50

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:В РФ якщо людина заразилася коронавірусом після щеплення, термін дії сертифікату про вакцинацію буде анульований. Після одужання їй оформлять інший сертифікат, про перенесення хвороби. QR-код про перенесений COVID-19 діє всього лиш рік. Натомість, коли можна буде знову вакцинуватися знову, – невідомо.
https://healthy.24tv.ua/rosiyan-yaki-za ... t_n1795613

Тонкий намёк вакцинаторам, что болеть ковидом надо самостоятельно. А статистика покажет, что после вакцин никто не болеет :)

так а что ваксам дают желтую звезду пожизненно? Не понял подвоха.

Копирайтеры схалтурили, и "не вычитали" гугл-транслейт с русского. Вот "первоисточник":

В случае, если вакцинированный заболеет коронавирусом, сертификат аннулируется, а QR-код начнет действовать полгода с момента выздоровления. Такой приказ Минздрава России опубликован на интернет-портале правовой информации.

«QR-код содержит информацию о завершении <...> вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — отмечено в документе.

Отличие в том — согласно приказу — что после вакцинации QR-код действует в течение года, а после болезни — полгода. Россияне могут получить справку на сайте госуслуг, по устному запросу в больнице или посредством обращения в МФЦ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111150051?index=12&rangeSize=1
1. После вакцины - разрешение на год
2. Заболел - срок сбросился до полгода (а у нас было 180 дней, и недавно стало 90 дней вроде)

Будет прикол, если наши скопируют этот лайфхак, и будут сбрасывать счётчик до 90 дней :) Вот поэтому вакцинаторам "невыгодно" болеть, по крайней мере официально. И статистика покажет то, что надо
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15542
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8717 раз.
Подякували: 4178 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 00:29

  vitaliian написав:
  Hotab написав:flyman , почему в летние месяцы все в норме?? Приходят править новые? Или они в отпуске, просто?
Вы вроде в айти? Как у вас с логикой?
Если лишние смерти только во время Ковид, и нет во время отсутствия ковида, то виновата влада?? Вы баги в программах тоже по такой логике ищете??

Солнечный ультрафиолет убивает вирусы. Зимой можно включать кварцевую лампу она пропускает волну ультрафиолета

В Израиле солнце не исчезало ни в августе, ни в сентябре, и до сих пор не исчезло, а вспышка была.
В РФ тоже началось в июле, когда солнце было. Да, было меньше, чем сегодня, но больше, чем зимой весной.
Так что Ваше объяснение не проходит.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4949 раз.
Подякували: 4568 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 00:31

  Ромасик написав:
  fler написав:
  flyman написав:обнять і плакать

або як доктор з пацієнтом, але не ставити діагноз, а ввічливо послати на ... бустер :wink:

в реальной жизни так и было бы, и никто ту простыню дальше не читал/не слушал

Пишет человек, который до сих пор не научился читать или, по крайней мере, понимать прочитанное.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4949 раз.
Подякували: 4568 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 01:41

Противницу QR-кодов из Набережных Челнов Агину Алтынбаеву отправляют на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Казанскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе Верховного суда (ВС) Татарстана, который 12 ноября оставил в силе обжалованное госпожой Алтынбаевой решение Набережночелнинского городского суда.

На ее принудительном психиатрическом обследовании настаивал дознаватель четвертого отдела полиции «Автозаводский». Его ходатайство 21 сентября удовлетворил горсуд Набережных Челнов, пояснили в ВС Татарстана.

Известно, что Агина Алтынбаева мешала охранникам в нижнекамских торговых центрах проверять у посетителей наличие QR-кодов о вакцинации, заявляя о их незаконности. В связи с этим, как сообщал «Ъ-Казань», полиция возбудила в отношении нее административное дело по ст.19.1 КоАП РФ (самоуправство). Ей также предъявлено нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

https://www.kommersant.ru/doc/5077822?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
Ни на что не намекаю, но... :)
Будет прикол, если наши скопируют этот лайфхак
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4949 раз.
Подякували: 4568 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 01:58

Доктор Эльрои-Прайс привела статистику: коронавирусом в стране за все время эпидемиипереболели более 500 тысяч детей в возрасте до 18 лет. 11 из них умерли от болезни – у всех них были другие хронические заболевания.

Еще два здоровых ребенка, перенесших коронавирус без симптомов, позже скончались от мультисистемного воспалительного синдрома (PIMS) – тяжелого осложнения после COVID-19 .

73 из 75 экспертов, участвовавших в дискуссии, порекомендовали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11.

https://detaly.co.il/protivnitsa-vaktsin-atakovala-elroi-prajs-v-pryamom-efire/
Нет сомнений, что все эти 73 эксперта работают на фармкомпанию Pfizer.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4949 раз.
Подякували: 4568 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 02:00

Корь стала глобальной угрозой, серьезность которой возросла за последние два года. Это связано с тем, что около 22 миллионов младенцев во всем мире пропустили вакцинацию от кори первой дозой.

Ежегодно корь уносить жизни 60 тысяч человек, большинство из которых – дети. До 2000 года эта цифра была намного выше и составляла около миллиона смертей в год.

Изменить ситуацию и спасти сотни тысяч жизней в год позволила широкомасштабная всемирная кампания вакцинации. Но теперь эти достижения могут сойти на нет из-за нарушения графиков вакцинации.

https://detaly.co.il/miru-grozit-vspyshka-odnoj-iz-samyh-zaraznyh-boleznej/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4949 раз.
Подякували: 4568 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 02:07

  Вкладчик1234 написав:1. После вакцины - разрешение на год
2. Заболел - срок сбросился до полгода (а у нас было 180 дней, и недавно стало 90 дней вроде)

Будет прикол, если наши скопируют этот лайфхак, и будут сбрасывать счётчик до 90 дней :) Вот поэтому вакцинаторам "невыгодно" болеть, по крайней мере официально. И статистика покажет то, что надо


украинцы просто оказались походу более "смекалистые")
и у наших ("борцов с крановирусом") смотрю главная проблема теперь не лжеваксинажки, а лжебольные.
от того и срок для переболевших уменьшили на 90 дней.
так как другого разумного объяснения сему я не вижу.
(т.к. для переболевших он должен быть минимум полгода, а если учитывать, что никто не кричит о повторных заражениях - то его разумно было бы установить даже не 6 месяцев, а полтора или два года)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 21.04.11
Подякував: 731 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 02:18

  ЛАД написав:
Доктор Эльрои-Прайс привела статистику: коронавирусом в стране за все время эпидемиипереболели более 500 тысяч детей в возрасте до 18 лет. 11 из них умерли от болезни – у всех них были другие хронические заболевания.

Еще два здоровых ребенка, перенесших коронавирус без симптомов, позже скончались от мультисистемного воспалительного синдрома (PIMS) – тяжелого осложнения после COVID-19 .

73 из 75 экспертов, участвовавших в дискуссии, порекомендовали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11.

https://detaly.co.il/protivnitsa-vaktsin-atakovala-elroi-prajs-v-pryamom-efire/
Нет сомнений, что все эти 73 эксперта работают на фармкомпанию Pfizer.


Вы хоть понимаете абсурдность сего.
заболело 500тыс ушли 11 или (или примерно 2 ребёнка на 100тыс)
при этом на прививку отправят как минимум 5.000.000 детей
Вы, что серьёзно думаете, что при прививках побочки будут только у 11 детей из 5 млн?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5047
З нами з: 21.04.11
Подякував: 731 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 02:29

Ученые из нескольких американских, австралийских, английских и датских университетов провели интересное исследование, результаты которого опубликованы в журнале "Психология и психосоматика".

Оказывается, люди, которые в преддверии вакцинации опасались побочных эффектов, испытывают эти эффекты чаще, чем те, кто не "заморачивался" подобными мыслями
......
В исследовании участвовали 550 невакцинированных совершеннолетних жителей США, которых опросили относительно послепрививочных ожиданий. Учитывались семь самых известных возможных последствий: долговременная боль в месте укола, лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах, тошнота, ощущение усталости и слабости.
Впоследствии, когда все участники эксперимента сделали первую и вторую прививку, за их состоянием велось пристальное наблюдение на протяжении трех месяцев.

И ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".

Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.

Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо

https://www.9tv.co.il/item/36343
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20574
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4949 раз.
Подякували: 4568 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4362436343644365>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7854 13111026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 14:33
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.