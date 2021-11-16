В США российский боец смешанного стиля (ММА) 27-летний Акмал Хожиев арестован по обвинению в убийстве медика Мирана Рибати. По данным Pacific News Center и MMA Junkie, Хожиев и Рибати были приятелями и занимались в одном спортзале. Мотивом убийства стали разногласия по поводу необходимости вакцинации от коронавируса.
Ученые из нескольких американских, австралийских, английских и датских университетов провели интересное исследование, результаты которого опубликованы в журнале "Психология и психосоматика".
Оказывается, люди, которые в преддверии вакцинации опасались побочных эффектов, испытывают эти эффекты чаще, чем те, кто не "заморачивался" подобными мыслями ...... В исследовании участвовали 550 невакцинированных совершеннолетних жителей США, которых опросили относительно послепрививочных ожиданий. Учитывались семь самых известных возможных последствий: долговременная боль в месте укола, лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах, тошнота, ощущение усталости и слабости. Впоследствии, когда все участники эксперимента сделали первую и вторую прививку, за их состоянием велось пристальное наблюдение на протяжении трех месяцев.
И ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".
Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.
Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо
В России идут жаркие дискуссии о том, имеет ли государство право и возможность обязать всех граждан сделать прививку от ковида. Некоторые при этом ведут речь о «геноциде», новом режиме «апартеида», иначе говоря, сегрегации, в рамках которой невакцинированные граждане оказываются ограниченными в своих правах. Например, не могут воспользоваться транспортом, посетить госорганы или сходить в ресторан. ....... В конце списка (по вакцинации) Болгария, где привилось лишь немногим более четверти населения. Почти 75% уклонившихся — это даже больше, чем в России. При этом Болгария в лидерах ЕС по смертности. Здесь также регулярно происходят и протесты против ограничения гражданских прав. Случаются столкновения с полицией и даже были случаи нападения на прививочные пункты. Кстати, Болгария считается также неформальным лидером по количеству проданных фальшивых сертификатов о вакцинации. ........ В конце списка Болгария, где привилось лишь немногим более четверти населения. Почти 75% уклонившихся — это даже больше, чем в России. При этом Болгария в лидерах ЕС по смертности. Здесь также регулярно происходят и протесты против ограничения гражданских прав. Случаются столкновения с полицией и даже были случаи нападения на прививочные пункты. Кстати, Болгария считается также неформальным лидером по количеству проданных фальшивых сертификатов о вакцинации.
Французские власти, преодолев сопротивление недовольных, сделали все тесты платными, а предъявление ковид-паспортов почти везде обязательным. И добились того, что многие умеренные скептики все же отправились на прививку. В итоге Франция сделала резкий рывок, и по количеству привитых оказались примерно на одном уровне с Италией, которая, надо сказать, подобные меры ввела еще летом.
Итальянское правительство считает, что именно активные действия на прививочном направлении вместе с новой экономической политикой позволили сохранить здоровые кадры (а не сидящие на вечном карантине и больничном), сохранить динамику торговли и производства. В результате Италия внезапно выскочила на третье место в ЕС по скорости роста экономики. ........ При этом лучшим способом стимуляции, похоже, оказывается финансовое принуждение. ....
"Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС. ...... Схема, по которой работали мошенники, довольно проста. Хакеры предлагали "клиентам" загрузить их данные в банк данных ЕС о лицах, вакцинированных от коронавируса, и прислать QR-код, подтверждающий, что прививка одобренной в ЕС вакциной была сделана в одной из стран Восточной Европы. Стоила эта сомнительная услуга около 300 долларов. В германоязычном блоге Kaspersly Lab уточняется, что речь шла о торговле паспортами вакцинации, выданными в Польше и Франции.
При этом качество поддельных сертификатов было столь высоко, что купленные у хакеров документы с QR-кодами не распознавались в Европе как подделки. В этом убедились и журналисты немецкого портала Neztreporter. Они отсканировали в предлагаемом в Германии приложении для паспортов вакцинации CovPass "пробный" QR-код хакеров и получили подтверждение, что вакциной BioNTech/Pfizer от ковида был привит Адольф Гитлер, рожденный 1.1.1900 года. Вместо того, чтобы отказаться принимать фальшивку, приложение уведомило, что второй укол Гитлеру сделали совсем недавно - 1 октября. ..... "Поскольку властям известно, от имени каких институтов в Польше и Франции выдавались незаконные сертификаты, теперь можно будет легко проследить, кто получал их после определенной даты. Лично я ни за что не стал бы покупать такой документ. Ведь вероятность найти меня после этого очень велика", - резюмирует он
СБУ блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під «антивакцинаторськими» гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.
У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.