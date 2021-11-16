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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4361436243634364 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Сер 17 лис, 2021 02:29 Ученые из нескольких американских, австралийских, английских и датских университетов провели интересное исследование, результаты которого опубликованы в журнале "Психология и психосоматика".



Оказывается, люди, которые в преддверии вакцинации опасались побочных эффектов, испытывают эти эффекты чаще, чем те, кто не "заморачивался" подобными мыслями

......

В исследовании участвовали 550 невакцинированных совершеннолетних жителей США, которых опросили относительно послепрививочных ожиданий. Учитывались семь самых известных возможных последствий: долговременная боль в месте укола, лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах, тошнота, ощущение усталости и слабости.

Впоследствии, когда все участники эксперимента сделали первую и вторую прививку, за их состоянием велось пристальное наблюдение на протяжении трех месяцев.



И ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".



Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.



Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо

https://www.9tv.co.il/item/36343 ЛАД 2 Повідомлень: 20573 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4568 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 02:37 В США российский боец смешанного стиля (ММА) 27-летний Акмал Хожиев арестован по обвинению в убийстве медика Мирана Рибати. По данным Pacific News Center и MMA Junkie, Хожиев и Рибати были приятелями и занимались в одном спортзале. Мотивом убийства стали разногласия по поводу необходимости вакцинации от коронавируса.

https://www.rosbalt.ru/world/2021/11/16/1931185.html ЛАД 2 Повідомлень: 20573 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4568 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 02:41 ЛАД написав: Ученые из нескольких американских, австралийских, английских и датских университетов провели интересное исследование, результаты которого опубликованы в журнале "Психология и психосоматика".



Оказывается, люди, которые в преддверии вакцинации опасались побочных эффектов, испытывают эти эффекты чаще, чем те, кто не "заморачивался" подобными мыслями

......

В исследовании участвовали 550 невакцинированных совершеннолетних жителей США, которых опросили относительно послепрививочных ожиданий. Учитывались семь самых известных возможных последствий: долговременная боль в месте укола, лихорадка, озноб, головная боль, ломота в суставах, тошнота, ощущение усталости и слабости.

Впоследствии, когда все участники эксперимента сделали первую и вторую прививку, за их состоянием велось пристальное наблюдение на протяжении трех месяцев.



И ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".



Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.



Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо

https://www.9tv.co.il/item/36343



представляете вклад "СМИ" и даже некоторых форумчан которые нагоняют страхов и запугивают?

как Вы оцениваете их воздействие на общий уровень заболеваемости и смертности от модной болячки? представляете вклад "СМИ" и даже некоторых форумчан которые нагоняют страхов и запугивают?как Вы оцениваете их воздействие на общий уровень заболеваемости и смертности от модной болячки? uaprofi

Повідомлень: 5047 З нами з: 21.04.11 Подякував: 731 раз. Подякували: 519 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 02:51 В России идут жаркие дискуссии о том, имеет ли государство право и возможность обязать всех граждан сделать прививку от ковида. Некоторые при этом ведут речь о «геноциде», новом режиме «апартеида», иначе говоря, сегрегации, в рамках которой невакцинированные граждане оказываются ограниченными в своих правах. Например, не могут воспользоваться транспортом, посетить госорганы или сходить в ресторан.

.......

В конце списка (по вакцинации) Болгария, где привилось лишь немногим более четверти населения. Почти 75% уклонившихся — это даже больше, чем в России. При этом Болгария в лидерах ЕС по смертности. Здесь также регулярно происходят и протесты против ограничения гражданских прав. Случаются столкновения с полицией и даже были случаи нападения на прививочные пункты. Кстати, Болгария считается также неформальным лидером по количеству проданных фальшивых сертификатов о вакцинации.

........

В конце списка Болгария, где привилось лишь немногим более четверти населения. Почти 75% уклонившихся — это даже больше, чем в России. При этом Болгария в лидерах ЕС по смертности. Здесь также регулярно происходят и протесты против ограничения гражданских прав. Случаются столкновения с полицией и даже были случаи нападения на прививочные пункты. Кстати, Болгария считается также неформальным лидером по количеству проданных фальшивых сертификатов о вакцинации.



Французские власти, преодолев сопротивление недовольных, сделали все тесты платными, а предъявление ковид-паспортов почти везде обязательным. И добились того, что многие умеренные скептики все же отправились на прививку. В итоге Франция сделала резкий рывок, и по количеству привитых оказались примерно на одном уровне с Италией, которая, надо сказать, подобные меры ввела еще летом.



Итальянское правительство считает, что именно активные действия на прививочном направлении вместе с новой экономической политикой позволили сохранить здоровые кадры (а не сидящие на вечном карантине и больничном), сохранить динамику торговли и производства. В результате Италия внезапно выскочила на третье место в ЕС по скорости роста экономики.

........

При этом лучшим способом стимуляции, похоже, оказывается финансовое принуждение. ....

https://www.rosbalt.ru/world/2021/11/13/1930706.html

Первый абзац мне что-то сильно напоминает. Первый абзац мне что-то сильно напоминает. ЛАД 2 Повідомлень: 20573 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4568 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 03:04 "Лаборатория Касперского" выявила русскоязычные сайты, на которых торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса в ЕС.

......

Схема, по которой работали мошенники, довольно проста. Хакеры предлагали "клиентам" загрузить их данные в банк данных ЕС о лицах, вакцинированных от коронавируса, и прислать QR-код, подтверждающий, что прививка одобренной в ЕС вакциной была сделана в одной из стран Восточной Европы. Стоила эта сомнительная услуга около 300 долларов. В германоязычном блоге Kaspersly Lab уточняется, что речь шла о торговле паспортами вакцинации, выданными в Польше и Франции.



При этом качество поддельных сертификатов было столь высоко, что купленные у хакеров документы с QR-кодами не распознавались в Европе как подделки. В этом убедились и журналисты немецкого портала Neztreporter. Они отсканировали в предлагаемом в Германии приложении для паспортов вакцинации CovPass "пробный" QR-код хакеров и получили подтверждение, что вакциной BioNTech/Pfizer от ковида был привит Адольф Гитлер, рожденный 1.1.1900 года. Вместо того, чтобы отказаться принимать фальшивку, приложение уведомило, что второй укол Гитлеру сделали совсем недавно - 1 октября.

.....

"Поскольку властям известно, от имени каких институтов в Польше и Франции выдавались незаконные сертификаты, теперь можно будет легко проследить, кто получал их после определенной даты. Лично я ни за что не стал бы покупать такой документ. Ведь вероятность найти меня после этого очень велика", - резюмирует он

https://www.dw.com/ru/pasporta-vakcinacii-es-iz-darkneta/a-59699740 ЛАД 2 Повідомлень: 20573 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4568 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 03:16 СБУ блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під «антивакцинаторськими» гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.



У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-blokuvala-antyukrainsku-merezhu-yaka-pid-kuratorstvom-rf-rozrobliala-plany-zakhoplennia-vlady ЛАД 2 Повідомлень: 20573 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4949 раз. Подякували: 4568 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 07:32 ЛАД написав: Корь стала глобальной угрозой, серьезность которой возросла за последние два года. Это связано с тем, что около 22 миллионов младенцев во всем мире пропустили вакцинацию от кори первой дозой.



Ежегодно корь уносить жизни 60 тысяч человек, большинство из которых – дети. До 2000 года эта цифра была намного выше и составляла около миллиона смертей в год.



Изменить ситуацию и спасти сотни тысяч жизней в год позволила широкомасштабная всемирная кампания вакцинации. Но теперь эти достижения могут сойти на нет из-за нарушения графиков вакцинации.

https://detaly.co.il/miru-grozit-vspyshka-odnoj-iz-samyh-zaraznyh-boleznej/

всі ресурси кинуті на страшний ковід, якої тобі ще корі не вистачає? всі ресурси кинуті на страшний ковід, якої тобі ще корі не вистачає? flyman

Повідомлень: 26693 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1305 раз. Подякували: 2175 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 07:34 uaprofi написав: Вкладчик1234 написав: 1. После вакцины - разрешение на год

2. Заболел - срок сбросился до полгода (а у нас было 180 дней, и недавно стало 90 дней вроде)



Будет прикол, если наши скопируют этот лайфхак, и будут сбрасывать счётчик до 90 дней Вот поэтому вакцинаторам "невыгодно" болеть, по крайней мере официально. И статистика покажет то, что надо 1. После вакцины - разрешение на год2. Заболел - срок сбросился до полгода (а у нас было 180 дней, и недавно стало 90 дней вроде)Будет прикол, если наши скопируют этот лайфхак, и будут сбрасывать счётчик до 90 днейВот поэтому вакцинаторам "невыгодно" болеть, по крайней мере официально. И статистика покажет то, что надо



украинцы просто оказались походу более "смекалистые")

и у наших ("борцов с крановирусом") смотрю главная проблема теперь не лжеваксинажки, а лжебольные.

от того и срок для переболевших уменьшили на 90 дней.

так как другого разумного объяснения сему я не вижу.

(т.к. для переболевших он должен быть минимум полгода, а если учитывать, что никто не кричит о повторных заражениях - то его разумно было бы установить даже не 6 месяцев, а полтора или два года) украинцы просто оказались походу более "смекалистые")и у наших ("борцов с крановирусом") смотрю главная проблема теперь не лжеваксинажки, а лжебольные.от того и срок для переболевших уменьшили на 90 дней.так как другого разумного объяснения сему я не вижу.(т.к. для переболевших он должен быть минимум полгода, а если учитывать, что никто не кричит о повторных заражениях - то его разумно было бы установить даже не 6 месяцев, а полтора или два года)

"пластмасові" помідори із супермаркета кращі і корисніші ніж "органік" з власної грядки "пластмасові" помідори із супермаркета кращі і корисніші ніж "органік" з власної грядки flyman

Повідомлень: 26693 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1305 раз. Подякували: 2175 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 07:39 ЛАД написав: СБУ блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під «антивакцинаторськими» гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.



У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-blokuvala-antyukrainsku-merezhu-yaka-pid-kuratorstvom-rf-rozrobliala-plany-zakhoplennia-vlady

"забанили" будівельника і "переконали" яму? "забанили" будівельника і "переконали" яму? flyman

Повідомлень: 26693 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1305 раз. Подякували: 2175 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 08:14 Цитрин написав: justit написав: Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату.

Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркеті



Не факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема" Так Дія на будь-якому смартфоні "вміє" відсканувати QR-код з іншої (сусідньої) Дії - та показати хто є власником сертифікату.Не потрібне додаткове COVID Certificate в плеймаркетіНе факт, що це відомо перевіряючим, але ж то "їх проблема"



вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца. вообщето сканировать сертификат для передачи в онлайн сервисы третьим лицам незаконно, т.к. сертификат содержит конфиденциальную информацию, на передачу которой нужно получить разрешение у её владельца.



Ерунда.

Ибо как иначе у Вас проверят наличие сертификата?

По джентельменски "на веру"? Ерунда.Ибо как иначе у Вас проверят наличие сертификата?По джентельменски "на веру"? justit Повідомлень: 5520 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1644 раз. Подякували: 429 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4361436243634364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7854 13129990

buratinyo Вів 16 лис, 2021 14:33