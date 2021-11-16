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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4362436343644365

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:08

  budivelnik написав:Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення
+ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.

Ковид - вообще достаточно пренеприятнейшая болезнь, и вакцинироваться конечно нужно, независимо от возраста, даже просто, чтоб не мучаться болея. Но, вакцина должна не только исключать смертельный исход и тяжёлое течение заболевания, но и снижать вероятность заразиться хотя бы лет на 5-10 до 0.00001%. И конечно же, долгосрочные последствия после введения вакцины должны быть детально изучены, хотя бы за 10-летний срок применения на добровольцах.

А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд. Причём, абсурд не то, что эпидемия НЕ исчезает после использования вакцин собранных на коленке, а то, что упорно продолжают колоть, видя слабую эффективность, которая ещё и продолжает уменьшаться с каждой мутацией вируса
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:26

  zРадио написав:
  fler написав:... вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д.


Это откуда, мадам? На форумах кидстаффа вычитали?
To maintain optimal vitamin D status, use of vitamin D supplementation is often required, as sunlight exposure and dietary intake alone is usually insufficient in most individuals [29–31]. Currently, there is no international consensus on the optimal level for vitamin D supplementation. Recommendations differ in many countries, and range from 400 to 2000 IU daily [11]. A safe and commonly available dose of 25 μg of vitamin D3 (1000 IU) raises 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] serum level by 15–25 nmol/L on average (over weeks/months) [32, 33]; it should be noted that there is a nonlinear response of serum 25(OH)D, with a steeper rise with <1 IU/day of vitamin D, and a more flattened response with >1 IU/day. This is evidenced by several studies in all age groups [11, 34]


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7091696/


Ні, Інститут майбутнього дослідив :mrgreen:
Усвоение витамина D напрямую зависит от физической активности, напр., занятий фитнесом, ходьбой. Интересно, что плавание не сопутствует продуцированию витамина D, так как вода уменьшает массу тела, снимая нагрузки на него.
Витамин D может назначать только врач: его рекомендациям надо неукоснительно следовать. (Много у нас хороших врачей? :roll: ) Синтезированный D3 в виде БАДов и лекарственных препаратов является жирорастворимым и с трудом выводится из организма. Из-за длительной передозировки более 10 000 МЕ на протяжении многих дней витамин D легко достигает степени токсичности. Так что его повышенный уровень также очень опасен. Спровоцировать переизбыток способна и гиперчувствительность к этому веществу. Интересно, что солнце обычно не является причиной перенасыщения организма витамином D.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:35

  fler написав:Інститут майбутнього дослідив :mrgreen:
Усвоение витамина D напрямую зависит от физической активности, напр., занятий фитнесом, ходьбой. Интересно, что плавание не сопутствует продуцированию витамина D, так как вода уменьшает массу тела, снимая нагрузки на него.
Витамин D может назначать только врач: его рекомендациям надо неукоснительно следовать. (Много у нас хороших врачей? :roll: ) Синтезированный D3 в виде БАДов и лекарственных препаратов является жирорастворимым и с трудом выводится из организма. Из-за длительной передозировки более 10 000 МЕ на протяжении многих дней витамин D легко достигает степени токсичности. Так что его повышенный уровень также очень опасен. Спровоцировать переизбыток способна и гиперчувствительность к этому веществу. Интересно, что солнце обычно не является причиной перенасыщения организма витамином D.


Не стесняйтесь указывать ссылки на свои цитрования
https://www.amway.ru/sovety/poleznye-sovety-dlya-zdorovya/vitamin-d-dlya-zhenshchin Раздел "Коррекция витамина Д"
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:36

  safonovstanislav написав:
  budivelnik написав:Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення
+ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.

Ковид - вообще достаточно пренеприятнейшая болезнь, и вакцинироваться конечно нужно, независимо от возраста, даже просто, чтоб не мучаться болея. Но, вакцина должна не только исключать смертельный исход и тяжёлое течение заболевания, но и снижать вероятность заразиться хотя бы лет на 5-10 до 0.00001%. И конечно же, долгосрочные последствия после введения вакцины должны быть детально изучены, хотя бы за 10-летний срок применения на добровольцах.

А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд. Причём, абсурд не то, что эпидемия НЕ исчезает после использования вакцин собранных на коленке, а то, что упорно продолжают колоть, видя слабую эффективность, которая ещё и продолжает уменьшаться с каждой мутацией вируса


На колхозном собрании.
- В прошлом году посадили 50 га картошки - съел колорадский жук. В этом году
посадили 100 га - опять съел. В следующем году посадим 200 га - пусть подавится!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд

Вакцинация превратила Ковид в желаемый многими "просто грипп", когда с похолоданием хорошо болеют, но не спешат сильно умирать . Но это в хороших привитых странах. В непривитых странах выход из ситуации "каждый день тысяча лишних смертей" происходит через красные зоны и тому подобный гемор.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:45

  Reader написав:
  fler написав:Інститут майбутнього дослідив :mrgreen:
Усвоение витамина D напрямую зависит от физической активности, напр., занятий фитнесом, ходьбой. Интересно, что плавание не сопутствует продуцированию витамина D, так как вода уменьшает массу тела, снимая нагрузки на него.
Витамин D может назначать только врач: его рекомендациям надо неукоснительно следовать. (Много у нас хороших врачей? :roll: ) Синтезированный D3 в виде БАДов и лекарственных препаратов является жирорастворимым и с трудом выводится из организма. Из-за длительной передозировки более 10 000 МЕ на протяжении многих дней витамин D легко достигает степени токсичности. Так что его повышенный уровень также очень опасен. Спровоцировать переизбыток способна и гиперчувствительность к этому веществу. Интересно, что солнце обычно не является причиной перенасыщения организма витамином D.


Не стесняйтесь указывать ссылки на свои цитрования
https://www.amway.ru/sovety/poleznye-sovety-dlya-zdorovya/vitamin-d-dlya-zhenshchin Раздел "Коррекция витамина Д"


Гарвард устроит?
Choose food over pills. If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements. To find a good source, check the nutrition labels on packaged foods to see how much vitamin D they contain.
https://www.health.harvard.edu/staying- ... s-not-help
fler
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