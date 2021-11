Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення

+ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.

Ковид - вообще достаточно пренеприятнейшая болезнь, и вакцинироваться конечно нужно, независимо от возраста, даже просто, чтоб не мучаться болея. Но, вакцина должна не только исключать смертельный исход и тяжёлое течение заболевания, но и снижать вероятность заразиться хотя бы лет на 5-10 до 0.00001%. И конечно же, долгосрочные последствия после введения вакцины должны быть детально изучены, хотя бы за 10-летний срок применения на добровольцах.



А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд. Причём, абсурд не то, что эпидемия НЕ исчезает после использования вакцин собранных на коленке, а то, что упорно продолжают колоть, видя слабую эффективность, которая ещё и продолжает уменьшаться с каждой мутацией вируса



Это откуда, мадам? На форумах кидстаффа вычитали?

To maintain optimal vitamin D status, use of vitamin D supplementation is often required, as sunlight exposure and dietary intake alone is usually insufficient in most individuals [29–31]. Currently, there is no international consensus on the optimal level for vitamin D supplementation. Recommendations differ in many countries, and range from 400 to 2000 IU daily [11]. A safe and commonly available dose of 25 μg of vitamin D3 (1000 IU) raises 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] serum level by 15–25 nmol/L on average (over weeks/months) [32, 33]; it should be noted that there is a nonlinear response of serum 25(OH)D, with a steeper rise with <1 IU/day of vitamin D, and a more flattened response with >1 IU/day. This is evidenced by several studies in all age groups [11, 34]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7091696/



Ні, Інститут майбутнього дослідив



Ні, Інститут майбутнього дослідив

Усвоение витамина D напрямую зависит от физической активности, напр., занятий фитнесом, ходьбой. Интересно, что плавание не сопутствует продуцированию витамина D, так как вода уменьшает массу тела, снимая нагрузки на него.

fler

Не стесняйтесь указывать ссылки на свои цитрования

Ковид - вообще достаточно пренеприятнейшая болезнь, и вакцинироваться конечно нужно, независимо от возраста, даже просто, чтоб не мучаться болея. Но, вакцина должна не только исключать смертельный исход и тяжёлое течение заболевания, но и снижать вероятность заразиться хотя бы лет на 5-10 до 0.00001%. И конечно же, долгосрочные последствия после введения вакцины должны быть детально изучены, хотя бы за 10-летний срок применения на добровольцах.



А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд. Причём, абсурд не то, что эпидемия НЕ исчезает после использования вакцин собранных на коленке, а то, что упорно продолжают колоть, видя слабую эффективность, которая ещё и продолжает уменьшаться с каждой мутацией вируса

flyman



safonovstanislav написав: А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд

Вакцинация превратила Ковид в желаемый многими "просто грипп", когда с похолоданием хорошо болеют, но не спешат сильно умирать . Но это в хороших привитых странах. В непривитых странах выход из ситуации "каждый день тысяча лишних смертей" происходит через красные зоны и тому подобный гемор.

Hotab

Гарвард устроит?

Choose food over pills. If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements. To find a good source, check the nutrition labels on packaged foods to see how much vitamin D they contain.

https://www.health.harvard.edu/staying- ... s-not-help

fler

