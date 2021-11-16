Додано: Сер 17 лис, 2021 09:08

budivelnik написав: Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення

+ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця. Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення+ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.

Ковид - вообще достаточно пренеприятнейшая болезнь, и вакцинироваться конечно нужно, независимо от возраста, даже просто, чтоб не мучаться болея. Но, вакцина должна не только исключать смертельный исход и тяжёлое течение заболевания, но и снижать вероятность заразиться хотя бы лет на 5-10 до 0.00001%. И конечно же, долгосрочные последствия после введения вакцины должны быть детально изучены, хотя бы за 10-летний срок применения на добровольцах.А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд. Причём, абсурд не то, что эпидемия НЕ исчезает после использования вакцин собранных на коленке, а то, что упорно продолжают колоть, видя слабую эффективность, которая ещё и продолжает уменьшаться с каждой мутацией вируса