budivelnik написав:Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення +ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.
Ковид - вообще достаточно пренеприятнейшая болезнь, и вакцинироваться конечно нужно, независимо от возраста, даже просто, чтоб не мучаться болея. Но, вакцина должна не только исключать смертельный исход и тяжёлое течение заболевания, но и снижать вероятность заразиться хотя бы лет на 5-10 до 0.00001%. И конечно же, долгосрочные последствия после введения вакцины должны быть детально изучены, хотя бы за 10-летний срок применения на добровольцах.
А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд. Причём, абсурд не то, что эпидемия НЕ исчезает после использования вакцин собранных на коленке, а то, что упорно продолжают колоть, видя слабую эффективность, которая ещё и продолжает уменьшаться с каждой мутацией вируса
fler написав:... вітамін Д у таблетках не дуже засвоюється, набагато краще вживати їжу, яка містить багато вітаміну Д.
Это откуда, мадам? На форумах кидстаффа вычитали?
To maintain optimal vitamin D status, use of vitamin D supplementation is often required, as sunlight exposure and dietary intake alone is usually insufficient in most individuals [29–31]. Currently, there is no international consensus on the optimal level for vitamin D supplementation. Recommendations differ in many countries, and range from 400 to 2000 IU daily [11]. A safe and commonly available dose of 25 μg of vitamin D3 (1000 IU) raises 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] serum level by 15–25 nmol/L on average (over weeks/months) [32, 33]; it should be noted that there is a nonlinear response of serum 25(OH)D, with a steeper rise with <1 IU/day of vitamin D, and a more flattened response with >1 IU/day. This is evidenced by several studies in all age groups [11, 34]
Ні, Інститут майбутнього дослідив Усвоение витамина D напрямую зависит от физической активности, напр., занятий фитнесом, ходьбой. Интересно, что плавание не сопутствует продуцированию витамина D, так как вода уменьшает массу тела, снимая нагрузки на него. Витамин D может назначать только врач: его рекомендациям надо неукоснительно следовать. (Много у нас хороших врачей? ) Синтезированный D3 в виде БАДов и лекарственных препаратов является жирорастворимым и с трудом выводится из организма. Из-за длительной передозировки более 10 000 МЕ на протяжении многих дней витамин D легко достигает степени токсичности. Так что его повышенный уровень также очень опасен. Спровоцировать переизбыток способна и гиперчувствительность к этому веществу. Интересно, что солнце обычно не является причиной перенасыщения организма витамином D.
fler написав:Інститут майбутнього дослідив Усвоение витамина D напрямую зависит от физической активности, напр., занятий фитнесом, ходьбой. Интересно, что плавание не сопутствует продуцированию витамина D, так как вода уменьшает массу тела, снимая нагрузки на него. Витамин D может назначать только врач: его рекомендациям надо неукоснительно следовать. (Много у нас хороших врачей? ) Синтезированный D3 в виде БАДов и лекарственных препаратов является жирорастворимым и с трудом выводится из организма. Из-за длительной передозировки более 10 000 МЕ на протяжении многих дней витамин D легко достигает степени токсичности. Так что его повышенный уровень также очень опасен. Спровоцировать переизбыток способна и гиперчувствительность к этому веществу. Интересно, что солнце обычно не является причиной перенасыщения организма витамином D.
budivelnik написав:Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення +ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.
Ковид - вообще достаточно пренеприятнейшая болезнь, и вакцинироваться конечно нужно, независимо от возраста, даже просто, чтоб не мучаться болея. Но, вакцина должна не только исключать смертельный исход и тяжёлое течение заболевания, но и снижать вероятность заразиться хотя бы лет на 5-10 до 0.00001%. И конечно же, долгосрочные последствия после введения вакцины должны быть детально изучены, хотя бы за 10-летний срок применения на добровольцах.
А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд. Причём, абсурд не то, что эпидемия НЕ исчезает после использования вакцин собранных на коленке, а то, что упорно продолжают колоть, видя слабую эффективность, которая ещё и продолжает уменьшаться с каждой мутацией вируса
На колхозном собрании. - В прошлом году посадили 50 га картошки - съел колорадский жук. В этом году посадили 100 га - опять съел. В следующем году посадим 200 га - пусть подавится!
safonovstanislav написав:А так, вакцины колят, а эпидемия никуда не девается - это какой-то абсурд
Вакцинация превратила Ковид в желаемый многими "просто грипп", когда с похолоданием хорошо болеют, но не спешат сильно умирать . Но это в хороших привитых странах. В непривитых странах выход из ситуации "каждый день тысяча лишних смертей" происходит через красные зоны и тому подобный гемор.
fler написав:Інститут майбутнього дослідив Усвоение витамина D напрямую зависит от физической активности, напр., занятий фитнесом, ходьбой. Интересно, что плавание не сопутствует продуцированию витамина D, так как вода уменьшает массу тела, снимая нагрузки на него. Витамин D может назначать только врач: его рекомендациям надо неукоснительно следовать. (Много у нас хороших врачей? ) Синтезированный D3 в виде БАДов и лекарственных препаратов является жирорастворимым и с трудом выводится из организма. Из-за длительной передозировки более 10 000 МЕ на протяжении многих дней витамин D легко достигает степени токсичности. Так что его повышенный уровень также очень опасен. Спровоцировать переизбыток способна и гиперчувствительность к этому веществу. Интересно, что солнце обычно не является причиной перенасыщения организма витамином D.
Гарвард устроит? Choose food over pills. If possible, it's better to get your vitamin D from food sources rather than supplements. To find a good source, check the nutrition labels on packaged foods to see how much vitamin D they contain. https://www.health.harvard.edu/staying- ... s-not-help
budivelnik написав:Як бачите ці три графіки , переконують у непотрібності вакцинації молодшого населення +ковід це виключно проблема групи 60+..яку негайно треба вакцинувати...хоча це їй кардинально не допоможе, бо ковід вбиває тих хроніків які все одно були на старті кінця.
Ковид - вообще достаточно пренеприятнейшая болезнь, и вакцинироваться конечно нужно, независимо от возраста, даже просто, чтоб не мучаться болея.
в чем причина провала государственной вакцинальной кампании от ковида, почему у нас так много медиков-антипрививочников, что можно сделать для скорейшего окончания коронавирусной пандемии и какие найти аргументы для противников вакцинации.
Pfizer поділився ліцензією на ліки проти COVID-19, це зробить їх дешевшими Джерело: https://censor.net/ua/n3299895 Ідеться про таблетки Paxlovid від компанії Pfizer. Їх ще не схвалили для використання, проте ці ліки продемонстрували ефективність у 89% проти госпіталізації та смерті під час випробувань.
Наприкінці жовтня ліцензією на свої ліки проти COVID-19 поділилася інша американська компанія - Merck.
То що ? Завтра замість колоти 40 млн в пів року...будете їсти 300 000 таблеток в рік і все? 300 000 - це кількість госпіталізацій від ковіду в рік Таблетки мають ту саму ефективність що і вакцина.