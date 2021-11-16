Додано: Сер 17 лис, 2021 11:07

flyman написав: а от німці пишуть а от німці пишуть

По отношению к 100к , или абсолютное число?И кто после этого занимается пугалками?))Флай, а вы сейчас какую цель преследуете манипулятивной подачей?Мы легко прочитаем и на немецком, и поймём, что ваксов больше, потому что их в 8 раз больше в популяции.Но вы сейчас условного старичка снова отпугнули от вкцинации. Он не будет открывать ссылку и вникать в 100к. Он прочитает ваше заглавие и не пойдет. Вы этого хотите???Вам нравятся красные зоны?? Вам нравится хард-кор с ограничениями?И ещё. Строитель любит здесь раскалывать об однобокой модерации. Вопрос: вменяемый модератор должен сейчас затереть обман Флая, и может даже дать ему отдохнуть??И не потому, что ему симпатичен кто-то из форумчан, или не симпатичен. А потому что со стороны Флая это чистой воды вредительство, направленное на срыв вакцинации , особенно в пожилых группах и