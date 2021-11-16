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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4364436543664367>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:49

Перевод:
В марте Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса.

В Гибралтаре с населением около 34 000 человек с начала пандемии было зарегистрировано 6509 случаев заражения коронавирусом и 98 смертей.

ГИБРАЛТАР отменил официальные рождественские торжества на фоне "экспоненциального" роста числа случаев заболевания Covid-19.

За выходные в стране появилось 124 новых случая заболевания, в результате чего число активных случаев достигло 474.

В заявлении, опубликованном правительством Гибралтара, представитель сказал: "Учитывая экспоненциальный рост числа случаев, правительство, например, намерено отменить ряд своих собственных функций, включая официальные рождественские вечеринки, официальные приемы и аналогичные собрания.

"Правительство настоятельно рекомендует не проводить никаких крупных неформальных общественных мероприятий, вечеринок или приемов в течение, по крайней мере, следующих четырех недель, пока будет развернута программа усиления вакцинации.

Он добавил: "Неуклонный рост числа активных случаев COVID-19, который наблюдался в Гибралтаре в течение октября, продолжился в ноябре и стал еще более экспоненциальным в последние несколько дней.

https://www.express.co.uk/news/uk/1521786/Gibraltar-news-covid-cases-rise-Christmas-lockdown

1. Экспоненциальный рост
2. Разворачивание "программы усиления вакцинации"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:почему вы нас не радуете сводкой среда к среде?

Вы за меня пока пора поработайте))

  fler написав:Показатели упали на 20%?

И это прекрасно!! Не помню, чтобы кто-то говорил, что спада не будет никогда. Или говорил??
А это уже 50, или ещё нет?))
А вы уже готовы к новым прогнозам? "Все позади?")) А то нет драйва, нет скандалов. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Экспоненциальный рост

Привили в марте всех, рост осенью. Точно это из-за вакцинации рост через полгода? Или здесь уже эта гипотеза антиваксов не применяется?)))
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:00

  Вкладчик1234 написав:Перевод:
В марте Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса.

В Гибралтаре с населением около 34 000 человек с начала пандемии было зарегистрировано 6509 случаев заражения коронавирусом и 98 смертей.
...


1. Экспоненциальный рост
2. Разворачивание "программы усиления вакцинации"

Звучит, наверное, непонятно -- для людей, незнакомых со спецификой вакцинаций :lol: но открываем следующий за заражениями график:
Зображення
https://index.minfin.com.ua/reference/c ... gibraltar/
и видим, что с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!! :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 17 лис, 2021 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:01

наприкінці жовтня померло більше вакцинованих, ніж нещеплени

  Вкладчик1234 написав:Перевод:
В марте Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса.

В Гибралтаре с населением около 34 000 человек с начала пандемии было зарегистрировано 6509 случаев заражения коронавирусом и 98 смертей.

ГИБРАЛТАР отменил официальные рождественские торжества на фоне "экспоненциального" роста числа случаев заболевания Covid-19.

За выходные в стране появилось 124 новых случая заболевания, в результате чего число активных случаев достигло 474.

В заявлении, опубликованном правительством Гибралтара, представитель сказал: "Учитывая экспоненциальный рост числа случаев, правительство, например, намерено отменить ряд своих собственных функций, включая официальные рождественские вечеринки, официальные приемы и аналогичные собрания.

"Правительство настоятельно рекомендует не проводить никаких крупных неформальных общественных мероприятий, вечеринок или приемов в течение, по крайней мере, следующих четырех недель, пока будет развернута программа усиления вакцинации.

Он добавил: "Неуклонный рост числа активных случаев COVID-19, который наблюдался в Гибралтаре в течение октября, продолжился в ноябре и стал еще более экспоненциальным в последние несколько дней.

https://www.express.co.uk/news/uk/1521786/Gibraltar-news-covid-cases-rise-Christmas-lockdown

1. Экспоненциальный рост
2. Разворачивание "программы усиления вакцинации"


а от німці пишуть:
https://www.20min.ch/story/darum-starben-ende-oktober-mehr-geimpfte-als-ungeimpfte-473302809287
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:06

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Экспоненциальный рост

Привили в марте всех, рост осенью. Точно это из-за вакцинации рост через полгода? Или здесь уже эта гипотеза антиваксов не применяется?)))

В данном случае похоже сработала теория вакса-Хотаба "тёплого летнего бриза и открытых площадок". Как только эти факторы пропали - вернулся и ковид
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:07

Даже Ромка усвоил, сможете и вы

  flyman написав:а от німці пишуть


По отношению к 100к , или абсолютное число? :lol:

И кто после этого занимается пугалками?))

Флай, а вы сейчас какую цель преследуете манипулятивной подачей?
Мы легко прочитаем и на немецком, и поймём, что ваксов больше, потому что их в 8 раз больше в популяции.
Но вы сейчас условного старичка снова отпугнули от вкцинации. Он не будет открывать ссылку и вникать в 100к. Он прочитает ваше заглавие и не пойдет. Вы этого хотите???
Вам нравятся красные зоны?? Вам нравится хард-кор с ограничениями?
И ещё. Строитель любит здесь раскалывать об однобокой модерации. Вопрос: вменяемый модератор должен сейчас затереть обман Флая, и может даже дать ему отдохнуть??
И не потому, что ему симпатичен кто-то из форумчан, или не симпатичен. А потому что со стороны Флая это чистой воды вредительство, направленное на срыв вакцинации , особенно в пожилых группах и
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09

  justit написав:Ерунда.
Ибо как иначе у Вас проверят наличие сертификата?
По джентельменски "на веру"? :mrgreen:


Чтобы проверить сертификат нужно вначале получить согласие владельца. Даже в самой постанове о проверках написано, что не допускается использование сертификата при отсутствии согласия его владельца.

  justit написав:Закон, на который Вы сылаетесь, но просто устарел да и все.
Кто этого не понимает - пусть подает в суд.


Я ссылаюсь на Статью 32 Конституции Украины. Она не устаревала и на данный момент является действующей.

  justit написав:Моя Дия, отсканировав сертификат коллеги не показывает ничего кроме того, что он валидный, и какие-то служебные коды.
Куда это сохранять и зачем - тот еще вопрос :D


Если Вы не понимаете, что сканирование сертификата приложением смартфона означает передачу конфиденциальных данных третьим лицам на обработку и Вы перед этим не позаботились о получении согласия на такие действия от владельца, это не снимает с Вас ответственности за преступление. :wink:

Кримінальний Кодекс України:
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -

караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -

караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Как только эти факторы пропали - вернулся и ковид

Впрочем как и во многих других странах. Но мы то ждём (и получаем) от вакцины снижения госпитализаций и смертей, в первую очередь. Есть такое?

Так а чего после полной вакцинации в марте не было роста?? Не сумела вбывця вакцина разогнать волну?))
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:12

  Hotab написав:
  flyman написав:а от німці пишуть


По отношению к 100к , или абсолютное число? :lol:

И кто после этого занимается пугалками?))

Читай
https://www.20min.ch/story/darum-starben-ende-oktober-mehr-geimpfte-als-ungeimpfte-473302809287

Ось про що йдеться
У соцмережах циркулює статистика, яка має довести, що щеплення від Covid не приносять користі.

Відповідно до цього рівень смертності серед нещеплених падає, а щеплених неухильно зростає.

Статистика хибна, але це правда, що кількість померлих серед вакцинованих зросла наприкінці жовтня.

За даними BAG, від корони помирають переважно люди похилого віку, незважаючи на щеплення.

Інфекціолог також наголошує на зниженні вакцинаційного захисту старшої групи населення.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 лис, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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