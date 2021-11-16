В марте Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса.
В Гибралтаре с населением около 34 000 человек с начала пандемии было зарегистрировано 6509 случаев заражения коронавирусом и 98 смертей.
ГИБРАЛТАР отменил официальные рождественские торжества на фоне "экспоненциального" роста числа случаев заболевания Covid-19.
За выходные в стране появилось 124 новых случая заболевания, в результате чего число активных случаев достигло 474.
В заявлении, опубликованном правительством Гибралтара, представитель сказал: "Учитывая экспоненциальный рост числа случаев, правительство, например, намерено отменить ряд своих собственных функций, включая официальные рождественские вечеринки, официальные приемы и аналогичные собрания.
"Правительство настоятельно рекомендует не проводить никаких крупных неформальных общественных мероприятий, вечеринок или приемов в течение, по крайней мере, следующих четырех недель, пока будет развернута программа усиления вакцинации.
Он добавил: "Неуклонный рост числа активных случаев COVID-19, который наблюдался в Гибралтаре в течение октября, продолжился в ноябре и стал еще более экспоненциальным в последние несколько дней.
fler написав:почему вы нас не радуете сводкой среда к среде?
Вы за меня пока пора поработайте))
fler написав:Показатели упали на 20%?
И это прекрасно!! Не помню, чтобы кто-то говорил, что спада не будет никогда. Или говорил?? А это уже 50, или ещё нет?)) А вы уже готовы к новым прогнозам? "Все позади?")) А то нет драйва, нет скандалов.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 11:01, всього редагувалось 1 раз.
В марте Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса.
В Гибралтаре с населением около 34 000 человек с начала пандемии было зарегистрировано 6509 случаев заражения коронавирусом и 98 смертей. ...
1. Экспоненциальный рост 2. Разворачивание "программы усиления вакцинации"
Звучит, наверное, непонятно -- для людей, незнакомых со спецификой вакцинаций но открываем следующий за заражениями график: https://index.minfin.com.ua/reference/c ... gibraltar/ и видим, что с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!!
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 17 лис, 2021 11:02, всього редагувалось 1 раз.
В марте Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса.
В Гибралтаре с населением около 34 000 человек с начала пандемии было зарегистрировано 6509 случаев заражения коронавирусом и 98 смертей.
ГИБРАЛТАР отменил официальные рождественские торжества на фоне "экспоненциального" роста числа случаев заболевания Covid-19.
За выходные в стране появилось 124 новых случая заболевания, в результате чего число активных случаев достигло 474.
В заявлении, опубликованном правительством Гибралтара, представитель сказал: "Учитывая экспоненциальный рост числа случаев, правительство, например, намерено отменить ряд своих собственных функций, включая официальные рождественские вечеринки, официальные приемы и аналогичные собрания.
"Правительство настоятельно рекомендует не проводить никаких крупных неформальных общественных мероприятий, вечеринок или приемов в течение, по крайней мере, следующих четырех недель, пока будет развернута программа усиления вакцинации.
Он добавил: "Неуклонный рост числа активных случаев COVID-19, который наблюдался в Гибралтаре в течение октября, продолжился в ноябре и стал еще более экспоненциальным в последние несколько дней.
Флай, а вы сейчас какую цель преследуете манипулятивной подачей? Мы легко прочитаем и на немецком, и поймём, что ваксов больше, потому что их в 8 раз больше в популяции. Но вы сейчас условного старичка снова отпугнули от вкцинации. Он не будет открывать ссылку и вникать в 100к. Он прочитает ваше заглавие и не пойдет. Вы этого хотите??? Вам нравятся красные зоны?? Вам нравится хард-кор с ограничениями? И ещё. Строитель любит здесь раскалывать об однобокой модерации. Вопрос: вменяемый модератор должен сейчас затереть обман Флая, и может даже дать ему отдохнуть?? И не потому, что ему симпатичен кто-то из форумчан, или не симпатичен. А потому что со стороны Флая это чистой воды вредительство, направленное на срыв вакцинации , особенно в пожилых группах и
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 11:17, всього редагувалось 1 раз.
justit написав:Моя Дия, отсканировав сертификат коллеги не показывает ничего кроме того, что он валидный, и какие-то служебные коды. Куда это сохранять и зачем - тот еще вопрос
Если Вы не понимаете, что сканирование сертификата приложением смартфона означает передачу конфиденциальных данных третьим лицам на обработку и Вы перед этим не позаботились о получении согласия на такие действия от владельца, это не снимает с Вас ответственности за преступление.
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя
1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
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2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 11:12, всього редагувалось 1 раз.