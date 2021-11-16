В Україні і без 100% вакцинації було чотири місяці спокійно... і що? Як на мене працюють кілька факторів - істерія в ЗМІ - зниження сонця і температури повітря=збільшення простуд і ковіду( як одного з підвидів простуд)
При цьому на протязі вже 18 місяців спостерігається пряма кореляція з віком і не спостерігається жодного звязку з кількістю вакцинованих.... Що за напасть? Вакцинували 30% населення - кількість смертей виросла в 2 рази...але ж свята вакцина повинна була зменшити серед вакцинованих в 7 разів ..тобто замість 30% мало стати 4%... Тобто в порівнянні з попередньою хвилею мало бути 74% від максимум..а стало 150%
А от по віку - як було____________________так і стало 45-середній вік хворого_______________________45 53 -середній вік госпіталізованого____________58 68 -середній вік померлого____________________70
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 лис, 2021 11:17, всього редагувалось 1 раз.
justit написав:Ерунда. Ибо как иначе у Вас проверят наличие сертификата? По джентельменски "на веру"?
Чтобы проверить сертификат нужно вначале получить согласие владельца. Даже в самой постанове о проверках написано, что не допускается использование сертификата при отсутствии согласия его владельца. ...
В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую! личное мнение амвросия по вопросу тут мало кого интересует...
1. Не отрицают, что количество смертей вакцинированных растёт, а количество смертей невакцинированных - падает 2. Не отрицают, что уже сейчас умирает больше вакцинированных, чем нет.
3. При этом (цитата, перевод):
В социальных сетях циркулирует статистика, призванная доказать, что прививки от Covid не приносят никакой пользы.
В соответствии с этим уровень смертности среди невакцинированных снижается, в то время как уровень смертности среди вакцинированных неуклонно растет.
Статистика неверна, однако верно то, что число смертей вакцинированных увеличилось в конце октября.
По словам БАГА, это в основном пожилые люди, которые умирают от короны, несмотря на вакцинацию.
Инфекционист также подчеркивает снижение защиты от вакцинации среди пожилых людей.
«В два раза больше смертей от Covid от вакцинированных по сравнению с невакцинированными в конце октября": статистика, распространяемая в социальных сетях, призвана доказать, что прививки от Covid не приносят никакой пользы и даже вредны. Кривая у невакцинированных людей неуклонно снижается, в то время как количество умерших вакцинированных увеличивается. Перечисленные цифры неверны, но официальная статистика идет в аналогичном направлении, по крайней мере, у уже вакцинированных людей.
Это что-то типа "ускорения ріста падения" или "увеличения роста отрицательных значений"?
Вот ещё цитата (перевод):
Среди людей старше 70 лет уровень вакцинации составлял около 90 процентов. «Это приводит к тому, что в этих возрастных группах за последние несколько недель в абсолютном количестве произошло больше смертей среди полностью вакцинированных людей», - сказал Даувальдер. Но вакцинация значительно снижает риск смерти.
До сих пор вакцинация против серьезных заболеваний по-прежнему работает очень хорошо даже без повторной вакцинации, говорит Даувальдер. Но доказательства снижения защиты существуют у лиц в возрасте 75 лет и старше. «По этой причине Федеральная комиссия по вопросам вакцинации EKIF и BAG в настоящее время рекомендуют повторную вакцинацию всем лицам старше 65 лет, особенно тем, у кого хронические заболевания, а также жителям и лицам, находящимся под присмотром в домах престарелых и домах престарелых"»
Т.е. оперирует "антивакцинаторскими" тезисами, статистикой и "нарративами", но при этом всё равно подводит к вакцинаторскому выводу: надо больше колоть
budivelnik написав:В Україні і без 100% вакцинації було чотири місяці спокійно... і що?_
Счастье у всех общее, а горе у каждого свое. Классно, когда в моменты затишья одинаково хорошо и в привитых странах, и в непривитых. А вот в моменты разгула эпидемии (которая настигает и те, и другие страны) одни проходят без смертей почти, а мы , РФ, и прочие непривитые Болгарии выдыхаем как мухи.
Можно сколько угодно фантазировать о "3-6 місяців не дожили", "і так би померли", но пока что избыточнач смертность только нарастает, уже 100 тысяч, и не падает эта цифра. Умершие 36 тысяч в 2020 году никак не создали спад смертности в 2021, избыточная накапливается и дальше, а ведь они якобы не дожили пивроку. Вот бидося,не сходится))