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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4364436543664367 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Сер 17 лис, 2021 11:12 В Україні і без 100% вакцинації було чотири місяці спокійно...

і що?

Як на мене працюють кілька факторів

- істерія в ЗМІ

- зниження сонця і температури повітря=збільшення простуд і ковіду( як одного з підвидів простуд)



При цьому на протязі вже 18 місяців спостерігається пряма кореляція з віком

і не спостерігається жодного звязку з кількістю вакцинованих....

Що за напасть?

Вакцинували 30% населення - кількість смертей виросла в 2 рази...але ж свята вакцина повинна була зменшити серед вакцинованих в 7 разів ..тобто замість 30% мало стати 4%...

Тобто в порівнянні з попередньою хвилею мало бути 74% від максимум..а стало 150%



А от по віку - як було____________________так і стало

45-середній вік хворого_______________________45

53 -середній вік госпіталізованого____________58

68 -середній вік померлого____________________70 Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 лис, 2021 11:17, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25272 З нами з: 15.01.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 2797 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 11:15 Цитрин написав: justit написав: Ерунда.

Ибо как иначе у Вас проверят наличие сертификата?

По джентельменски "на веру"?

Ерунда.Ибо как иначе у Вас проверят наличие сертификата?По джентельменски "на веру"?



Чтобы проверить сертификат нужно вначале получить согласие владельца. Даже в самой постанове о проверках написано, что не допускается использование сертификата при отсутствии согласия его владельца.

... Чтобы проверить сертификат нужно вначале получить согласие владельца. Даже в самой постанове о проверках написано, что не допускается использование сертификата при отсутствии согласия его владельца....

В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!

личное мнение амвросия по вопросу тут мало кого интересует... В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!личное мнение амвросия по вопросу тут мало кого интересует... _hunter Повідомлень: 5462 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 11:16 flyman написав:

а от німці пишуть:

https://www.20min.ch/story/darum-starben-ende-oktober-mehr-geimpfte-als-ungeimpfte-473302809287 а от німці пишуть:

Они кстати очень "интересно" пишут



1. Не отрицают, что количество смертей вакцинированных растёт, а количество смертей невакцинированных - падает

2. Не отрицают, что уже сейчас умирает больше вакцинированных, чем нет.



3. При этом (цитата, перевод):

В социальных сетях циркулирует статистика, призванная доказать, что прививки от Covid не приносят никакой пользы.



В соответствии с этим уровень смертности среди невакцинированных снижается, в то время как уровень смертности среди вакцинированных неуклонно растет.



Статистика неверна, однако верно то, что число смертей вакцинированных увеличилось в конце октября.



По словам БАГА, это в основном пожилые люди, которые умирают от короны, несмотря на вакцинацию.



Инфекционист также подчеркивает снижение защиты от вакцинации среди пожилых людей.



«В два раза больше смертей от Covid от вакцинированных по сравнению с невакцинированными в конце октября": статистика, распространяемая в социальных сетях, призвана доказать, что прививки от Covid не приносят никакой пользы и даже вредны. Кривая у невакцинированных людей неуклонно снижается, в то время как количество умерших вакцинированных увеличивается. Перечисленные цифры неверны, но официальная статистика идет в аналогичном направлении, по крайней мере, у уже вакцинированных людей.



Это что-то типа "ускорения ріста падения" или "увеличения роста отрицательных значений"?



Вот ещё цитата (перевод):

Среди людей старше 70 лет уровень вакцинации составлял около 90 процентов. «Это приводит к тому, что в этих возрастных группах за последние несколько недель в абсолютном количестве произошло больше смертей среди полностью вакцинированных людей», - сказал Даувальдер. Но вакцинация значительно снижает риск смерти.



До сих пор вакцинация против серьезных заболеваний по-прежнему работает очень хорошо даже без повторной вакцинации, говорит Даувальдер. Но доказательства снижения защиты существуют у лиц в возрасте 75 лет и старше. «По этой причине Федеральная комиссия по вопросам вакцинации EKIF и BAG в настоящее время рекомендуют повторную вакцинацию всем лицам старше 65 лет, особенно тем, у кого хронические заболевания, а также жителям и лицам, находящимся под присмотром в домах престарелых и домах престарелых"»

Т.е. оперирует "антивакцинаторскими" тезисами, статистикой и "нарративами", но при этом всё равно подводит к вакцинаторскому выводу: надо больше колоть Они кстати очень "интересно" пишут1. Не отрицают, что количество смертей вакцинированных растёт, а количество смертей невакцинированных - падает2. Не отрицают, что уже сейчас умирает больше вакцинированных, чем нет.3. При этом (цитата, перевод):Это что-то типа "ускорения ріста падения" или "увеличения роста отрицательных значений"?Вот ещё цитата (перевод):Т.е. оперирует "антивакцинаторскими" тезисами, статистикой и "нарративами", но при этом всё равно подводит к вакцинаторскому выводу: надо больше колоть Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15545 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8716 раз. Подякували: 4181 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 11:20 budivelnik написав: В Україні і без 100% вакцинації було чотири місяці спокійно...

і що?_ В Україні і без 100% вакцинації було чотири місяці спокійно...і що?_



Счастье у всех общее, а горе у каждого свое.

Классно, когда в моменты затишья одинаково хорошо и в привитых странах, и в непривитых.

А вот в моменты разгула эпидемии (которая настигает и те, и другие страны) одни проходят без смертей почти, а мы , РФ, и прочие непривитые Болгарии выдыхаем как мухи.



Можно сколько угодно фантазировать о "3-6 місяців не дожили", "і так би померли", но пока что избыточнач смертность только нарастает, уже 100 тысяч, и не падает эта цифра. Умершие 36 тысяч в 2020 году никак не создали спад смертности в 2021, избыточная накапливается и дальше, а ведь они якобы не дожили пивроку. Вот бидося,не сходится)) Счастье у всех общее, а горе у каждого свое.Классно, когда в моменты затишья одинаково хорошо и в привитых странах, и в непривитых.А вот в моменты разгула эпидемии (которая настигает и те, и другие страны) одни проходят без смертей почти, а мы , РФ, и прочие непривитые Болгарии выдыхаем как мухи.Можно сколько угодно фантазировать о "3-6 місяців не дожили", "і так би померли", но пока что избыточнач смертность только нарастает, уже 100 тысяч, и не падает эта цифра. Умершие 36 тысяч в 2020 году никак не создали спад смертности в 2021, избыточная накапливается и дальше, а ведь они якобы не дожили пивроку. Вот бидося,не сходится)) Hotab

Повідомлень: 5606 З нами з: 15.02.09 Подякував: 287 раз. Подякували: 1515 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4364436543664367 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7854 13140348

buratinyo Вів 16 лис, 2021 14:33