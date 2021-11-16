Додано: Сер 17 лис, 2021 11:57

Хроника приближения к 50.



За вчера 769 смертей

За последние 7 дней 4909 смертей, т.е. среднесуточное 702 смерти (на вчера 4955 и 708).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 15 ноября - 708.



Число активных случаев уменьшилось - 500 079 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера немного больше, чем число новых случаев. Это радует.



На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 24.640 смертей.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу этой недели). Единственный вопрос, насколько.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 16 ноября - 36 626 новых случаев заражения и 1247 новых смертей. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть. По смертям новый рекорд.



P.s. Не хочу обсуждать будивельниковскую арифметику, много раз высказывался.

Но если даже пользоваться его методом оценки - среднесуточная смертность за всё время с начала эпидемии (весьма малоинформативная величина), то получаем

- на 1 сентября смертей, с 13.03.2020 (так, вроде, считал будивельник) прошло 536 дней. Среднесуточная смертность - 100;

- на сегодня 78 754 смертей, прошло 613 дней. Среднесуточная смертность - 128.

Сильно приблизились к цифре 50, которую он гарантировал.