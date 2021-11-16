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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4365436643674368>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:50

  _hunter написав:повторю ответ: для этого _истец_ должен доказать факт незаконного воспользования и более того - передачи.


Допустим факт незаконного использования конфиденциальных данных зафиксирован на видео. Факт передачи конфиденциальных данных можно подтвердить запросом суда оператору мобильной связи - устанавливалось ли IP соединение между смартфоном ответчика и веб-сервисами во время использования сертификата.

Тоесть факты использования сертификата и передачи конфиденциальных данных от ответчика третьим лицам документально подтверждены. Эти факты ведь действительно имели место быть, поэтому детали их проврки давайте оставим специалистам. Итак факты подтверждены.

Согласия на использование и передачу конфиденциальных данных у ответчика нет. Истец заявляет, что не давал согласия и данные действия в отношении его конфиденциальных данных были совершены незаконно. Как ответчик будет доказывать обратное?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:57

Хроника приближения к 50.

За вчера 769 смертей
За последние 7 дней 4909 смертей, т.е. среднесуточное 702 смерти (на вчера 4955 и 708).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 15 ноября - 708.

Число активных случаев уменьшилось - 500 079 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 508 835). Количество выздоровевших за вчера немного больше, чем число новых случаев. Это радует.

На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 24.640 смертей.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу этой недели). Единственный вопрос, насколько.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 16 ноября - 36 626 новых случаев заражения и 1247 новых смертей. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 12 ноября 1241 смерть. По смертям новый рекорд.

P.s. Не хочу обсуждать будивельниковскую арифметику, много раз высказывался.
Но если даже пользоваться его методом оценки - среднесуточная смертность за всё время с начала эпидемии (весьма малоинформативная величина), то получаем
- на 1 сентября смертей, с 13.03.2020 (так, вроде, считал будивельник) прошло 536 дней. Среднесуточная смертность - 100;
- на сегодня 78 754 смертей, прошло 613 дней. Среднесуточная смертность - 128.
Сильно приблизились к цифре 50, которую он гарантировал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лис, 2021 12:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:58

Цитрин
Вы окончательно переквалифицировались в юриста?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:58

  Цитрин написав:Чтобы проверить сертификат нужно вначале получить согласие владельца. Даже в самой постанове о проверках написано, что не допускается использование сертификата при отсутствии согласия его владельца.


Совершенно верно.
Давая копу отсканировать свой QR код я и даю согласие.
Если у меня вырывают телефон, чтоб сканировать == я не даю согласия.

p.s.
Статья действует на все 100%
крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Востаннє редагувалось justit в Сер 17 лис, 2021 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Т.е. оперирует "антивакцинаторскими" тезисами, статистикой и "нарративами", но при этом всё равно подводит к вакцинаторскому выводу: надо больше колоть

Вы как-то неумело заигрываете статистикой, а этот инфекционист даже не пытается объяснить что такой статистика, и как ее делать. Когда есть 90% вакцинированных стариков, то само собой разумеется, что смертность от осложнений среди них будет выше чем у оставшихся 10%.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:02

  Цитрин написав:
  _hunter написав:повторю ответ: для этого _истец_ должен доказать факт незаконного воспользования и более того - передачи.


Допустим факт незаконного использования конфиденциальных данных зафиксирован на видео. ...

Значит на этом же видео будет зафиксирован факт выражения добровольного согласия истцом, реализованный добровольным помещением своего сертификата в зону фокуса сканера ответчика.

И я уже устал считать в который это раз:
  _hunter написав:В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!
личное мнение амвросия по вопросу тут мало кого интересует...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:09

  BìnhAutoDat написав:
  Вкладчик1234 написав:Т.е. оперирует "антивакцинаторскими" тезисами, статистикой и "нарративами", но при этом всё равно подводит к вакцинаторскому выводу: надо больше колоть

Вы как-то неумело заигрываете статистикой, а этот инфекционист даже не пытается объяснить что такой статистика, и как ее делать. Когда есть 90% вакцинированных стариков, то само собой разумеется, что смертность от осложнений среди них будет выше чем у оставшихся 10%.

Этот тезис ранее был признан "антивакцинаторским".
С полгода назад это утверждали "антивакцинаторы" (говорили, что так и будет), а "вакцинаторы" - либо выкручивались "надо посмотреть как оно будет", либо отрицали такую возможность (типа победим вирус и такого не произойдёт).

А сейчас, когда этот тезис подтверждается на практике, вакцинаторы уже вроде перестали его отрицать, но выкручиваются типа "это потому что мало кололи. Надо больше колоть". И конечно же не признают, что "антивакцинаторы" давно об этом предупреждали (нельзя же признавать, что они были правы. Поэтому уже цифры не отрицают - но всячески выкручиваются с формулировками и выводами.)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:17

  IgA написав:никогда не интересовался этим вопросом. если очень жалко клетки - синовак,

то вопрос последствий вакцинации по новой технологии. в каких органах поработала вакцина и шо потом будет для организма в качестве негатива.
  IgA написав:Ну и да, при коронавирусе клеток погибнет намного больше,

похоже сравнительной базы для проверки утверждения нет. в какой форме течения болезни погибнет намного больше и т.д.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:С полгода назад это утверждали "антивакцинаторы" (говорили, что так и будет), а "вакцинаторы" - либо выкручивались "надо посмотреть как оно будет",

"С полгода назад", а вернее меньше, Ромасику преподали урок математики и он понял, что цифры смертей в группе ваксов и антиваксов надо приводить к 100к человек этой группы. Тогда видно, где мрет меньше. Он тогда не без усилий это понял. Преподносить этот урок повторно вам нет смысла. Или платно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:С полгода назад это утверждали "антивакцинаторы" (говорили, что так и будет), а "вакцинаторы" - либо выкручивались "надо посмотреть как оно будет",

"С полгода назад", а вернее меньше, Ромасику преподали урок математики и он понял, что цифры смертей в группе ваксов и антиваксов надо приводить к 100к человек этой группы. Тогда видно, где мрет меньше. Он тогда не без усилий это понял. Преподносить этот урок повторно вам нет смысла. Или платно.

а зробити те саме для групи 60+ і 50- не позволяє релігія?
Труси або хрестик (с)
flyman
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Сер 17 лис, 2021 12:06
ЛОБ

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