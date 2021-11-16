Додано: Сер 17 лис, 2021 12:27

justit написав: Давая копу отсканировать свой QR код я и даю согласие.

Давая копу отсканировать свой QR код я и даю согласие.

justit написав: Если у меня вырывают телефон, чтоб сканировать == я не даю согласия. Если у меня вырывают телефон, чтоб сканировать == я не даю согласия.

Стаття 186. Грабіж



1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -



карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.



2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -



карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

justit написав: Статья действует на все 100%

крім випадків, визначених законом , і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Статья действует на все, і лише вта прав людини.

Если Вы даете согласие - это Ваше право. Вопросов в этом случае нет. А ктото другой просто показал наличие сертификата, но согласия на его использование не давал. И тем более не давал согласия на передачу его конфиденциальных данных третьим лицам.Если Вам ктото на улице показывает наличие у него денег, Вы по факту демонстрации денег уже считаете что они Ваши и Вы можете распоряжаться ими как хотите?Нет это не значит что Вы не даете согласия. Это значит что у Вас вырывают телефон.Вы совершенно верно заметили - "крім випадків, визначених". Т.е. исключения могут быть определены только законом. Фраза "і лише в інтересах", которую Вы выделили жирным задает дополнительное условие помимо определеня законом. Обратите внимание, что там указано не "або", а "і".А теперь ответьте на вопрос - есть какой-то закон дающий возможность требовать конфиденциальные данные без согласия владельца?