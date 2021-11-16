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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4365436643674368

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:
Доктор Эльрои-Прайс привела статистику: коронавирусом в стране за все время эпидемиипереболели более 500 тысяч детей в возрасте до 18 лет. 11 из них умерли от болезни – у всех них были другие хронические заболевания.

Еще два здоровых ребенка, перенесших коронавирус без симптомов, позже скончались от мультисистемного воспалительного синдрома (PIMS) – тяжелого осложнения после COVID-19 .

73 из 75 экспертов, участвовавших в дискуссии, порекомендовали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11.

https://detaly.co.il/protivnitsa-vaktsin-atakovala-elroi-prajs-v-pryamom-efire/
Нет сомнений, что все эти 73 эксперта работают на фармкомпанию Pfizer.


Вы хоть понимаете абсурдность сего.
заболело 500тыс ушли 11 или (или примерно 2 ребёнка на 100тыс)
при этом на прививку отправят как минимум 5.000.000 детей
Вы, что серьёзно думаете, что при прививках побочки будут только у 11 детей из 5 млн?

Вы что серьёзно думаете, что при 13 (у Вас плохо со зрением или арифметикой?) умерших "побочек" от болезни не было ни у одного из переболевших? Все эти 500.000 даже не заметили, что болели?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:27

  justit написав:Давая копу отсканировать свой QR код я и даю согласие.


Если Вы даете согласие - это Ваше право. Вопросов в этом случае нет. А ктото другой просто показал наличие сертификата, но согласия на его использование не давал. И тем более не давал согласия на передачу его конфиденциальных данных третьим лицам.

Если Вам ктото на улице показывает наличие у него денег, Вы по факту демонстрации денег уже считаете что они Ваши и Вы можете распоряжаться ими как хотите? :)

  justit написав:Если у меня вырывают телефон, чтоб сканировать == я не даю согласия.


Нет это не значит что Вы не даете согласия. Это значит что у Вас вырывают телефон.

Кримінальний Кодекс України:
Стаття 186. Грабіж

1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -

карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -

карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.




  justit написав:Статья действует на все 100%
крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.


Вы совершенно верно заметили - "крім випадків, визначених законом". Т.е. исключения могут быть определены только законом. Фраза "і лише в інтересах", которую Вы выделили жирным задает дополнительное условие помимо определеня законом. Обратите внимание, что там указано не "або", а "і".

А теперь ответьте на вопрос - есть какой-то закон дающий возможность требовать конфиденциальные данные без согласия владельца? :wink:
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 12:49, всього редагувалось 8 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:а зробити те саме для групи 60+ і 50- не позволяє релігія?
Труси або хрестик (с)

Поясните пожалуйста, что надо сделать для групп 60+ и 50-. И кто должен сделать.
Ничего не понятно.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:34

Бустерная доза китайской вакцины "Коронавак" увеличивает ее эффективность до 70–80%. В то же время другие препараты еще больше усиливают эффект — до 95%.

https://www.9tv.co.il/item/36443
Говорится о результатах Малайзии, Чили, Китая. Насколько убедительные результаты не смотрел.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Этот тезис ранее был признан "антивакцинаторским".
С полгода назад это утверждали "антивакцинаторы" (говорили, что так и будет), а "вакцинаторы" - либо выкручивались "надо посмотреть как оно будет", либо отрицали такую возможность (типа победим вирус и такого не произойдёт).

А сейчас, когда этот тезис подтверждается на практике, вакцинаторы уже вроде перестали его отрицать, но выкручиваются типа "это потому что мало кололи. Надо больше колоть". И конечно же не признают, что "антивакцинаторы" давно об этом предупреждали (нельзя же признавать, что они были правы. Поэтому уже цифры не отрицают - но всячески выкручиваются с формулировками и выводами.)

Так а що антивакси хочуть - чарівний заштрик чи пігулку, щоб більше не хворіти? Там, де це було можливо, як для віспи чи кору, вже зроблено. Залишились ті хвороби, де таке вже на працює, в тому числі і ковід. Зменшити наслідки хвороби можна, а от повністю подолати епідемію, можливо, вже не вдасться.
Людство ще не стикалось з такою підступною хворобою, де так багато безсимптомних хворих, як ковід. Хіба що ВІЛ і гепатити частково схожі, але вони менш заразні.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:37

Будівельник знов по десятому колу затягнув адміралочевидну пісню про необхідність, першочерговість вакцинації похилих (60+).
Знов під тим же соусом а-ля "а я ж казав, а ви заперечували, збивали з пантелику отих похилих".
Капець...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:40

  lapay написав:.....
Так а що антивакси хочуть - чарівний заштрик чи пігулку, щоб більше не хворіти? Там, де це було можливо, як для віспи чи кору, вже зроблено. Залишились ті хвороби, де таке вже на працює, в тому числі і ковід. Зменшити наслідки хвороби можна, а от повністю подолати епідемію, можливо, вже не вдасться.
Людство ще не стикалось з такою підступною хворобою, де так багато безсимптомних хворих, як ковід. Хіба що ВІЛ і гепатити частково схожі, але вони менш заразні.

Пока полностью удалось только для оспы.
Для кори надо продолжать вакцинировать постоянно и вспышки бывают. Летальность сегодня примерно такая же, как у ковида.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:49

  pilker написав:то вопрос последствий вакцинации по новой технологии. в каких органах поработала вакцина и шо потом будет для организма в качестве негатива.

а Вам какая разница, если Вы и по старой технологии вакцинироваться не хотите?

  pilker написав:похоже сравнительной базы для проверки утверждения нет. в какой форме течения болезни погибнет намного больше и т.д.

то есть от меня - статьи с доказательствами, а от Вас - личное мнение с опасениями? что Вам помешает через 10 лет исследования вакцин сказать что последствия нужно изучать 20 лет?

а на данный момент самая частая побочка от вакцин миокардит у подростков 1 на 10000. притом у большинства он проходит даже без лечения. в то же время от 30 до 50 % перенесших ковид с симптомами имеют по крайней мере один из симптомов длинного ковида, в том числе и подростки. какие долговременные последствия - неизвестно.
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