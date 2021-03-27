И я о том-же, если есть согласие в письменном виде - значит есть что показать в суде, значит всё законно.
А если нет согласия, то и в суде показать нечего. Значит статья 182 Кримінального Кодексу України.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:13
И я о том-же, если есть согласие в письменном виде - значит есть что показать в суде, значит всё законно.
А если нет согласия, то и в суде показать нечего. Значит статья 182 Кримінального Кодексу України.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:15
Так это если факт есть. А если факта нет?
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:19
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:20
Народ, предлагаю не отвечать на посты с обоснованием "незаконности" сертификатов и их проверки, обсуждения "прав человека".
Это бесполезно - противники найдут миллион "аргументов", "обоснований". Расскажут, кто и где подал иск в суд. Судов в мире много, "защитников прав" ещё больше. О принятых решениях писать они не будут, т.к. их пока нет (или очень немного и не особо "защищают").
Когда будут решения и о них сообщат, тогда будем говорить.
А сейчас это приводит к уходу от темы, ветка превращается в "юридическую" с бурными и длительными обсуждениями личных мнений "юристов".
Особенно умиляют ссылки на украинское законодательство, которое представляет собой мешанину ещё советских норм и непоследовательных законов уже нового времени.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лис, 2021 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:23
Не перекручивайте, сертификат законен и проверка его тоже законна. Но только при согласии владельца. Без согласия владельца сертификат не подлежит использованию, о чём сказано даже в постанове 677
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:32
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:33
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:38
Ти почав застосовувати дане поняття з - середній вік померлих:
Сер 24 бер, 2021 17:38
Эпидемия коронавируса в миресередній&sid=b340cc28a17989fb8d58f0a8cd64960c&start=29850
Потім став використовувати середній вік смерті.
І от подивись саме на що я тобі вказував стосовно цього:
Суб 27 бер, 2021 18:13
Суб 27 бер, 2021 18:23
Эпидемия коронавируса в миресередній&sid=b340cc28a17989fb8d58f0a8cd64960c&start=3014
0
І ще раз передивись на які саме помилки я тобі вказав:
Суб 27 бер, 2021 19:23
Эпидемия коронавируса в миресередній&sid=b340cc28a17989fb8d58f0a8cd64960c&start=30150
"Це ти зі стелі.
А от факт у тому, що тобі вже три рази я вказав на помилку в твоєму єралашику (розрахунку), а ти, .... (бо й досі ще вимагаєш), не бачиш -- 5 років це завеликий діапазон.
Де в стовпчику 2 ти береш середнє значення віку в діапазоні.
А не по роках.
Якщо в тебе в базі розразунку похибка, то навіщо, ..., тобі мої якісь?
Цього достатньо для сумніву твоїх.
Що я і зробив.
Ти можеш вийти з точними по року розрахунками на свої цифри, що зараз отримав.
Без проблем.
Я це цілком припускаю.
Але поки є факт і я на нього тобі вказав.
Але ще більше-то: я тобі, ..., пояснив, що можеш не напружуватися, бо навіть 1 рік - це суттєво. Бо в умовах локдаунів...
Вийдеш на більш ніж один рік, то й овсім...
І на останок, якщо зрозумієш, ще ми не знаємо наскільки раніше помруть ті, хто перехворів і не помер.
Ти ж звузив картину лише до смертей. Річних. На початку пандемії. З локдаунами.
Заєралашив,як зазвичай робиш."
З.и.
На що від тебе по суті було оце:
"Якщо це повідомлення набере 20 лайків-я попрошу двох докторів економічних наук,один з них зав кафедри в Університеті Франка - використовуючи доступні для них ряди данних( свої я надам, а вони хай думають використовувати їх чи шукати свої) створити формули щоб максимально точно наблизитись до істини...
А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."
Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".
Додано: Сер 17 лис, 2021 13:40
у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина?
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