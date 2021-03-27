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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4367436843694370>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:13

  justit написав:Если б у оппонента было что показать - он давно бы показал.
Но показать нечего.


И я о том-же, если есть согласие в письменном виде - значит есть что показать в суде, значит всё законно.

А если нет согласия, то и в суде показать нечего. Значит статья 182 Кримінального Кодексу України.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 17 лис, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:15

  Цитрин написав:
  justit написав:Если б у оппонента было что показать - он давно бы показал.
Но показать нечего.


И я о том-же, если есть согласие в письменном виде - значит есть что показать в суде, значит всё законно.

А если нет согласия, то и в суде показать нечего. Поэтому если есть факт использования конфиденциальных данных и их передачи третьим лицам, а истец утверждает, что не давал согласия, значит статья 182 Кримінального Кодексу України.

Так это если факт есть. А если факта нет? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:19

  _hunter написав:Так это если факт есть. А если факта нет? :lol:


Если факта нет, то нет и состава преступления. :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:20

Народ, предлагаю не отвечать на посты с обоснованием "незаконности" сертификатов и их проверки, обсуждения "прав человека".
Это бесполезно - противники найдут миллион "аргументов", "обоснований". Расскажут, кто и где подал иск в суд. Судов в мире много, "защитников прав" ещё больше. О принятых решениях писать они не будут, т.к. их пока нет (или очень немного и не особо "защищают").
Когда будут решения и о них сообщат, тогда будем говорить.
А сейчас это приводит к уходу от темы, ветка превращается в "юридическую" с бурными и длительными обсуждениями личных мнений "юристов".
Особенно умиляют ссылки на украинское законодательство, которое представляет собой мешанину ещё советских норм и непоследовательных законов уже нового времени.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лис, 2021 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:23

  ЛАД написав:Народ, предлагаю не отвечать на посты с обоснованием "незаконности" сертификатов и их проверки


Не перекручивайте, сертификат законен и проверка его тоже законна. Но только при согласии владельца. Без согласия владельца сертификат не подлежит использованию, о чём сказано даже в постанове 677 :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Не перекручивайте, сертификат законен и проверка его тоже законна. Но только при согласии владельца. Без согласия владельца сертификат не подлежит использованию, о чём сказано даже в постанове 677

Так не показуйте, тим паче у Вас його взагалі нема. Для чого засмічувати тему?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:32

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Так это если факт есть. А если факта нет? :lol:


Если факта нет, то нет и состава преступления. :)

Ну наконец-то!
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:33

  ЛАД написав:Народ, предлагаю не отвечать на посты с обоснованием "незаконности" сертификатов и их проверки, обсуждения "прав человека".
...

Поддерживаю! -- там чуть выше -- мой последний ответ на эту тему.
Темболее амвросий наконец-то признал, что нет и состава преступления...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:38

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Но если меня называют оскорбительно, даже прикрыто, я это обжалую.
Давай ти сам собі придумаєш як себе називати
1 Ти насміхався з терміну - середній вік смерті - і заявляв що це нісенітниця?
2 Ти насміхався з цифри в 69,8 року= середній вік смерті - і заявляв разом з дейтройтом що так ніхто не рахує ?
3 Ти погоджуєшся що ось цей графік є правдивим і зроблений на основі данних Національної Академії Наук?
  Ой+ написав:Цікава картинка з середнім віком смерті від НАН. Цей термін здається багатьом не подобався?
Зображення
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Page ... D=8277#051


Як вважаєш
Ти був правий цілих пів року, вводячи в оману своїми повідомленнями тих хто тобі вірив?

Ти почав застосовувати дане поняття з - середній вік померлих:
Сер 24 бер, 2021 17:38
Эпидемия коронавируса в миресередній&sid=b340cc28a17989fb8d58f0a8cd64960c&start=29850
Потім став використовувати середній вік смерті.
І от подивись саме на що я тобі вказував стосовно цього:
Суб 27 бер, 2021 18:13
Суб 27 бер, 2021 18:23

Эпидемия коронавируса в миресередній&sid=b340cc28a17989fb8d58f0a8cd64960c&start=3014
0

І ще раз передивись на які саме помилки я тобі вказав:
Суб 27 бер, 2021 19:23
Эпидемия коронавируса в миресередній&sid=b340cc28a17989fb8d58f0a8cd64960c&start=30150

"Це ти зі стелі.
А от факт у тому, що тобі вже три рази я вказав на помилку в твоєму єралашику (розрахунку), а ти, .... (бо й досі ще вимагаєш), не бачиш -- 5 років це завеликий діапазон.
Де в стовпчику 2 ти береш середнє значення віку в діапазоні.
А не по роках.

Якщо в тебе в базі розразунку похибка, то навіщо, ..., тобі мої якісь?
Цього достатньо для сумніву твоїх.
Що я і зробив.

Ти можеш вийти з точними по року розрахунками на свої цифри, що зараз отримав.
Без проблем.
Я це цілком припускаю.
Але поки є факт і я на нього тобі вказав.

Але ще більше-то: я тобі, ..., пояснив, що можеш не напружуватися, бо навіть 1 рік - це суттєво. Бо в умовах локдаунів...
Вийдеш на більш ніж один рік, то й овсім...

І на останок, якщо зрозумієш, ще ми не знаємо наскільки раніше помруть ті, хто перехворів і не помер.

Ти ж звузив картину лише до смертей. Річних. На початку пандемії. З локдаунами.
Заєралашив,як зазвичай робиш."

З.и.
На що від тебе по суті було оце:
"Якщо це повідомлення набере 20 лайків-я попрошу двох докторів економічних наук,один з них зав кафедри в Університеті Франка - використовуючи доступні для них ряди данних( свої я надам, а вони хай думають використовувати їх чи шукати свої) створити формули щоб максимально точно наблизитись до істини...

А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."
Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:40

  _hunter написав:... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!! :lol:

у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина?
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