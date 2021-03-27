Додано: Сер 17 лис, 2021 13:20

Народ, предлагаю не отвечать на посты с обоснованием "незаконности" сертификатов и их проверки, обсуждения "прав человека".

Это бесполезно - противники найдут миллион "аргументов", "обоснований". Расскажут, кто и где подал иск в суд. Судов в мире много, "защитников прав" ещё больше. О принятых решениях писать они не будут, т.к. их пока нет (или очень немного и не особо "защищают").

Когда будут решения и о них сообщат, тогда будем говорить.

А сейчас это приводит к уходу от темы, ветка превращается в "юридическую" с бурными и длительными обсуждениями личных мнений "юристов".

Особенно умиляют ссылки на украинское законодательство, которое представляет собой мешанину ещё советских норм и непоследовательных законов уже нового времени.