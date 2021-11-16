fler написав: detroytred написав: budivelnik написав:
А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."
Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".
Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки?
Тобто: форумчанин надає на загальний розсуд свої таблички-розрахунки-висновки. Опонент (-ти) визначають (на свій погляд) помилки, занадті "припущення".
Що не так-то?
Якщо ж форумчанин по десятому колу видає своє під соусом а-ля опоненти помилялись (тим паче не надаючи конкретних цих помилкових тверджень опонентів), то це що?
Тільки нещодавно відгуркотіли пісні про зРадіо легалізував термін, опоненти...
І тут чергова реінкарнація. Під графіки НАНУ від Ой+.
Тому я цитуванням нагадав будівельнику про конкретні предмети в твердженнях опонента (мене)).
В таких випадках доречно наводити твердження опонента (цитату) і от тоді вказувати на його конкретну помилку.
Замість своєї інтерпретації, як заманеться.
Зи. Мої розрахунки чого?
Наявного?!))
Про розподіл смертності з перевагою серед 60+.
Так це ще в березні 2020 форумчанин юрий1991 на прикладі Польщі показав.