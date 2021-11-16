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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4367436843694370

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:57


там есть ссылка на швейцаров (точнее ch - это и есть Швейцария). И что-то те насчитали довольно скромную эффективность против смертей - 2...2,5 раза.
Зображення
И там опросничек о желающих бустернуться. Скромненькие тенденции.
Зображення
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 17 лис, 2021 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:57

  detroytred написав:
  budivelnik написав:А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."
Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".


Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:05

  Hotab написав:Так а чего после полной вакцинации в марте не было роста?? Не сумела вбывця вакцина разогнать волну?))

потому что рост был в январе?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:15

  Ромасик написав:
  _hunter написав:... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!! :lol:

у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина?

Гибралтар вспомнил Ваш однодумець Вкладчик. И привёл как пример вреда от вакцины. Так что вопросы задавайте ему.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лис, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:17

  fler написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."
Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".


Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки?

Тобто: форумчанин надає на загальний розсуд свої таблички-розрахунки-висновки. Опонент (-ти) визначають (на свій погляд) помилки, занадті "припущення".
Що не так-то?

Якщо ж форумчанин по десятому колу видає своє під соусом а-ля опоненти помилялись (тим паче не надаючи конкретних цих помилкових тверджень опонентів), то це що?

Тільки нещодавно відгуркотіли пісні про зРадіо легалізував термін, опоненти...
І тут чергова реінкарнація. Під графіки НАНУ від Ой+.

Тому я цитуванням нагадав будівельнику про конкретні предмети в твердженнях опонента (мене)).
В таких випадках доречно наводити твердження опонента (цитату) і от тоді вказувати на його конкретну помилку.
Замість своєї інтерпретації, як заманеться.

Зи. Мої розрахунки чого?
Наявного?!))
Про розподіл смертності з перевагою серед 60+.
Так це ще в березні 2020 форумчанин юрий1991 на прикладі Польщі показав.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 лис, 2021 14:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:19

  Цитрин написав:
  _hunter написав:В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!


Повторю вопрос.

Допустим в суде истец утверждает, что не давал согласия, однако ответчик незаконно воспользовался его сертификатом и более того - передал конфиденциальные данные на обработку третьим лицам с использованием телекоммуникационных сетей и программного обеспечения.

У ответчика нет письменного согласия. Чем ответчик подтвердит наличие такого согласия на момент совершения им факта использования и распространения конфиденциальных данных?

тут надо действовать хитрее - попросить ответчика уточнить, где он взял конфиденциальную инфу.
Но если процесс касается админпротоколов, то там немного другая специфика (некого просить, сразу в мусорник).

апд:
  _hunter написав:В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!
личное мнение амвросия по вопросу тут мало кого интересует...

вот по этому и нужно попросить
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Сер 17 лис, 2021 14:01
Vic

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