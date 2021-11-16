там есть ссылка на швейцаров (точнее ch - это и есть Швейцария). И что-то те насчитали довольно скромную эффективность против смертей - 2...2,5 раза. И там опросничек о желающих бустернуться. Скромненькие тенденции.
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 17 лис, 2021 14:01, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!!
у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина?
Гибралтар вспомнил Ваш однодумець Вкладчик. И привёл как пример вреда от вакцины. Так что вопросы задавайте ему.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лис, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій." Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".
Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки?
Тобто: форумчанин надає на загальний розсуд свої таблички-розрахунки-висновки. Опонент (-ти) визначають (на свій погляд) помилки, занадті "припущення". Що не так-то?
Якщо ж форумчанин по десятому колу видає своє під соусом а-ля опоненти помилялись (тим паче не надаючи конкретних цих помилкових тверджень опонентів), то це що?
Тільки нещодавно відгуркотіли пісні про зРадіо легалізував термін, опоненти... І тут чергова реінкарнація. Під графіки НАНУ від Ой+.
Тому я цитуванням нагадав будівельнику про конкретні предмети в твердженнях опонента (мене)). В таких випадках доречно наводити твердження опонента (цитату) і от тоді вказувати на його конкретну помилку. Замість своєї інтерпретації, як заманеться.
Зи. Мої розрахунки чого? Наявного?!)) Про розподіл смертності з перевагою серед 60+. Так це ще в березні 2020 форумчанин юрий1991 на прикладі Польщі показав.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 лис, 2021 14:21, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!
Повторю вопрос.
Допустим в суде истец утверждает, что не давал согласия, однако ответчик незаконно воспользовался его сертификатом и более того - передал конфиденциальные данные на обработку третьим лицам с использованием телекоммуникационных сетей и программного обеспечения.
У ответчика нет письменного согласия. Чем ответчик подтвердит наличие такого согласия на момент совершения им факта использования и распространения конфиденциальных данных?
тут надо действовать хитрее - попросить ответчика уточнить, где он взял конфиденциальную инфу. Но если процесс касается админпротоколов, то там немного другая специфика (некого просить, сразу в мусорник).
апд:
_hunter написав:В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую! личное мнение амвросия по вопросу тут мало кого интересует...
lapay написав:Так а що антивакси хочуть - чарівний заштрик чи пігулку, щоб більше не хворіти? Там, де це було можливо, як для віспи чи кору, вже зроблено. Залишились ті хвороби, де таке вже на працює, в тому числі і ковід. Зменшити наслідки хвороби можна, а от повністю подолати епідемію, можливо, вже не вдасться. Людство ще не стикалось з такою підступною хворобою, де так багато безсимптомних хворих, як ковід. Хіба що ВІЛ і гепатити частково схожі, але вони менш заразні.
_hunter написав:... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!!
у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина?
Гибралтар вспомнил Ваш однодумець Вкладчик. И привёл как пример вреда от вакцины. Так что вопросы задавайте ему.
budivelnik написав:А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій." Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".
Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки?
Мадам Флер. А зачем эти дилетанские рассчеты? Дело в том, что недавно приводили расширенную научную работу , сколько же Ковид забрал лет жизни у каждой страны. Будивельнык с ней тоже ознакомился и даже сначала начал что-то как всегда ералашить, что 28 дней выходит. Но быстро понял свою ошибку и больше 28 дней нигде не отсвечивало. Там речь шла о потере десятка лет каждым, если считать ВСЕХ досрочно умерших, и 20 лет, если только официально ковидных, как любит настаивать Будивельнык.
Сейчас мы пока вынесли за скобки методику рассчёта строителем его 6 месяцев, там смешно. Но я молчу только ради не разжигания вражды. Но я нашел эти 3000-3050 страницы, и если он очень захочет , мы их принесем.
Если помните, согласно его "формулы" (она там есть ещё на тех страницах ) у немцев , напрмер, средняя продолжительность жизни (СПЖ) во время Ковид даже подросла. А почему? Да потому что у них она без Ковид была 81-82 года, а средний возраст погибших от Ковид - 83 года. Все!!! Приросла СПЖ И чем больше старичков умрет от ковид, и чем старше они - тем СПЖ подрастает сильнее. Отакая волшебная формула. Я ее пока не несу, надеюсь у строителя хватит ума успокоиться. Но тогда, в марие- апреле 2021 года(гляньте ради интереса те страницы, там вы были вроде ещё Лэди Н или Ветка, не помню)) , там интересно. Как он тогда общался. Просто слов не подбирал! А как невозможно было ему объяснить глупость его формулы!!
budivelnik написав:1 Я привів таблицю в якій загальна смертність і смертність від ковіду має одні і ті ж відсотки в вікових групах.-тому середня тривалість життя не зміниться. 2 Я припустив, що ковід пришвидшує смерть хронічно хворого на 3-6 місяців....
А що? Порівняв... співпадає. Зробив зручний висновок. Головне - просто. Що й не заперечиш. А те, що передчасні смерті є, то фігня))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 лис, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз.