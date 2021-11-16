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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 43684369437043714372> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130 Мені вже зробили щеплення 57% 74 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 130 Додано: Сер 17 лис, 2021 13:57 flyman написав: а от німці пишуть:

https://www.20min.ch/story/darum-starben-ende-oktober-mehr-geimpfte-als-ungeimpfte-473302809287 а от німці пишуть:

там есть ссылка на швейцаров (точнее ch - это и есть Швейцария). И что-то те насчитали довольно скромную эффективность против смертей - 2...2,5 раза.



И там опросничек о желающих бустернуться. Скромненькие тенденции.

там есть ссылка на швейцаров (точнее ch - это и есть Швейцария). И что-то те насчитали довольно скромную эффективность против смертей - 2...2,5 раза.И там опросничек о желающих бустернуться. Скромненькие тенденции. Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 17 лис, 2021 14:01, всього редагувалось 1 раз. Ромасик Повідомлень: 3429 З нами з: 30.03.15 Подякував: 736 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 13:57 detroytred написав: budivelnik написав: А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."

Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки". А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".



Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки? Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки? fler

Повідомлень: 2323 З нами з: 07.08.09 Подякував: 741 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 14:05 Hotab написав: Так а чего после полной вакцинации в марте не было роста?? Не сумела вбывця вакцина разогнать волну?)) Так а чего после полной вакцинации в марте не было роста?? Не сумела вбывця вакцина разогнать волну?))

потому что рост был в январе? потому что рост был в январе? Ромасик Повідомлень: 3429 З нами з: 30.03.15 Подякував: 736 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 14:15 Ромасик написав: _hunter написав: ... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!! ... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!!

у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина? у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина?

Гибралтар вспомнил Ваш однодумець Вкладчик. И привёл как пример вреда от вакцины. Так что вопросы задавайте ему. Гибралтар вспомнил Ваш однодумець Вкладчик. И привёл как пример вреда от вакцины. Так что вопросы задавайте ему. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лис, 2021 14:17, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20586 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4954 раз. Подякували: 4571 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 14:17 fler написав: detroytred написав: budivelnik написав: А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."

Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки". А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".



Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки? Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки?

Тобто: форумчанин надає на загальний розсуд свої таблички-розрахунки-висновки. Опонент (-ти) визначають (на свій погляд) помилки, занадті "припущення".

Що не так-то?



Якщо ж форумчанин по десятому колу видає своє під соусом а-ля опоненти помилялись (тим паче не надаючи конкретних цих помилкових тверджень опонентів), то це що?



Тільки нещодавно відгуркотіли пісні про зРадіо легалізував термін, опоненти...

І тут чергова реінкарнація. Під графіки НАНУ від Ой+.



Тому я цитуванням нагадав будівельнику про конкретні предмети в твердженнях опонента (мене)).

В таких випадках доречно наводити твердження опонента (цитату) і от тоді вказувати на його конкретну помилку.

Замість своєї інтерпретації, як заманеться.



Зи. Мої розрахунки чого?

Наявного?!))

Про розподіл смертності з перевагою серед 60+.

Так це ще в березні 2020 форумчанин юрий1991 на прикладі Польщі показав. Тобто: форумчанин надає на загальний розсуд свої таблички-розрахунки-висновки. Опонент (-ти) визначають (на свій погляд) помилки, занадті "припущення".Що не так-то?Якщо ж форумчанин по десятому колу видає своє під соусом а-ля опоненти помилялись (тим паче не надаючи конкретних цих помилкових тверджень опонентів), то це що?Тільки нещодавно відгуркотіли пісні про зРадіо легалізував термін, опоненти...І тут чергова реінкарнація. Під графіки НАНУ від Ой+.Тому я цитуванням нагадав будівельнику про конкретні предмети в твердженнях опонента (мене)).В таких випадках доречно наводити твердження опонента (цитату) і от тоді вказувати на його конкретну помилку.Замість своєї інтерпретації, як заманеться.Зи. Мої розрахунки чого?Наявного?!))Про розподіл смертності з перевагою серед 60+.Так це ще в березні 2020 форумчанин юрий1991 на прикладі Польщі показав. Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 лис, 2021 14:21, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24707 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2064 раз. Подякували: 3229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 14:19 Цитрин написав: _hunter написав: В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!

В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!



Повторю вопрос.



Допустим в суде истец утверждает, что не давал согласия, однако ответчик незаконно воспользовался его сертификатом и более того - передал конфиденциальные данные на обработку третьим лицам с использованием телекоммуникационных сетей и программного обеспечения.



У ответчика нет письменного согласия. Чем ответчик подтвердит наличие такого согласия на момент совершения им факта использования и распространения конфиденциальных данных? Повторю вопрос.Допустим в суде истец утверждает, что не давал согласия, однако ответчик незаконно воспользовался его сертификатом и более того - передал конфиденциальные данные на обработку третьим лицам с использованием телекоммуникационных сетей и программного обеспечения.У ответчика нет письменного согласия. Чем ответчик подтвердит наличие такого согласия на момент совершения им факта использования и распространения конфиденциальных данных?

тут надо действовать хитрее - попросить ответчика уточнить, где он взял конфиденциальную инфу.

Но если процесс касается админпротоколов, то там немного другая специфика (некого просить, сразу в мусорник).



апд:

_hunter написав: В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!

личное мнение амвросия по вопросу тут мало кого интересует... В который раз говорю: закон, в котором этот бред про "согласие _только_ в бумажной форме" -- в студую!личное мнение амвросия по вопросу тут мало кого интересует...

вот по этому и нужно попросить тут надо действовать хитрее - попросить ответчика уточнить, где он взял конфиденциальную инфу.Но если процесс касается админпротоколов, то там немного другая специфика (некого просить, сразу в мусорник).апд:вот по этому и нужно попросить Ромасик Повідомлень: 3429 З нами з: 30.03.15 Подякував: 736 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 14:33 lapay написав: Так а що антивакси хочуть - чарівний заштрик чи пігулку, щоб більше не хворіти? Там, де це було можливо, як для віспи чи кору, вже зроблено. Залишились ті хвороби, де таке вже на працює, в тому числі і ковід. Зменшити наслідки хвороби можна, а от повністю подолати епідемію, можливо, вже не вдасться.

Людство ще не стикалось з такою підступною хворобою, де так багато безсимптомних хворих, як ковід. Хіба що ВІЛ і гепатити частково схожі, але вони менш заразні. Так а що антивакси хочуть - чарівний заштрик чи пігулку, щоб більше не хворіти? Там, де це було можливо, як для віспи чи кору, вже зроблено. Залишились ті хвороби, де таке вже на працює, в тому числі і ковід. Зменшити наслідки хвороби можна, а от повністю подолати епідемію, можливо, вже не вдасться.Людство ще не стикалось з такою підступною хворобою, де так багато безсимптомних хворих, як ковід. Хіба що ВІЛ і гепатити частково схожі, але вони менш заразні.

грип загубили грип загубили Ромасик Повідомлень: 3429 З нами з: 30.03.15 Подякував: 736 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 14:39 ЛАД написав: Ромасик написав: _hunter написав: ... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!! ... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!!

у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина? у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина?

Гибралтар вспомнил Ваш однодумець Вкладчик. И привёл как пример вреда от вакцины. Так что вопросы задавайте ему. Гибралтар вспомнил Ваш однодумець Вкладчик. И привёл как пример вреда от вакцины. Так что вопросы задавайте ему.

найдите там слово вред. найдите там слово вред. Ромасик Повідомлень: 3429 З нами з: 30.03.15 Подякував: 736 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 14:39 fler написав: detroytred написав: budivelnik написав: А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."

Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки". А тепер дивимось чи є ті хто хоче знати істину не залежно від емоцій."Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".



Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки? Вибачаюся, але що заважає замість розпалювання ворожнечі по десятому колу, навести хоч раз ваші власні правильні розрахунки?

Мадам Флер. А зачем эти дилетанские рассчеты? Дело в том, что недавно приводили расширенную научную работу , сколько же Ковид забрал лет жизни у каждой страны.

Будивельнык с ней тоже ознакомился и даже сначала начал что-то как всегда ералашить, что 28 дней выходит. Но быстро понял свою ошибку и больше 28 дней нигде не отсвечивало.

Там речь шла о потере десятка лет каждым, если считать ВСЕХ досрочно умерших, и 20 лет, если только официально ковидных, как любит настаивать Будивельнык.



Сейчас мы пока вынесли за скобки методику рассчёта строителем его 6 месяцев, там смешно. Но я молчу только ради не разжигания вражды. Но я нашел эти 3000-3050 страницы, и если он очень захочет , мы их принесем.





Если помните, согласно его "формулы" (она там есть ещё на тех страницах ) у немцев , напрмер, средняя продолжительность жизни (СПЖ) во время Ковид даже подросла. А почему? Да потому что у них она без Ковид была 81-82 года, а средний возраст погибших от Ковид - 83 года. Все!!! Приросла СПЖ

И чем больше старичков умрет от ковид, и чем старше они - тем СПЖ подрастает сильнее. Отакая волшебная формула.

Я ее пока не несу, надеюсь у строителя хватит ума успокоиться.

Но тогда, в марие- апреле 2021 года(гляньте ради интереса те страницы, там вы были вроде ещё Лэди Н или Ветка, не помню)) , там интересно. Как он тогда общался. Просто слов не подбирал!

А как невозможно было ему объяснить глупость его формулы!! Мадам Флер. А зачем эти дилетанские рассчеты? Дело в том, что недавно приводили расширенную научную работу , сколько же Ковид забрал лет жизни у каждой страны.Будивельнык с ней тоже ознакомился и даже сначала начал что-то как всегда ералашить, что 28 дней выходит. Но быстро понял свою ошибку и больше 28 дней нигде не отсвечивало.Там речь шла о потере десятка лет каждым, если считать ВСЕХ досрочно умерших, и 20 лет, если только официально ковидных, как любит настаивать Будивельнык.Сейчас мы пока вынесли за скобки методику рассчёта строителем его 6 месяцев, там смешно. Но я молчу только ради не разжигания вражды. Но я нашел эти 3000-3050 страницы, и если он очень захочет , мы их принесем.Если помните, согласно его "формулы" (она там есть ещё на тех страницах) у немцев , напрмер, средняя продолжительность жизни (СПЖ) во время Ковид даже подросла. А почему? Да потому что у них она без Ковид была 81-82 года, а средний возраст погибших от Ковид - 83 года. Все!!! Приросла СПЖИ чем больше старичков умрет от ковид, и чем старше они - тем СПЖ подрастает сильнее. Отакая волшебная формула.Я ее пока не несу, надеюсь у строителя хватит ума успокоиться.Но тогда, в марие- апреле 2021 года(гляньте ради интереса те страницы, там вы были вроде ещё Лэди Н или Ветка, не помню)) , там интересно. Как он тогда общался. Просто слов не подбирал!А как невозможно было ему объяснить глупость его формулы!! Hotab

Повідомлень: 5612 З нами з: 15.02.09 Подякував: 290 раз. Подякували: 1519 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лис, 2021 14:56 Hotab

Було навіть і таке:



budivelnik написав: 1 Я привів таблицю в якій загальна смертність і смертність від ковіду має одні і ті ж відсотки в вікових групах.-тому середня тривалість життя не зміниться.

2 Я припустив, що ковід пришвидшує смерть хронічно хворого на 3-6 місяців.... 1 Я привів таблицю в якій загальна смертність і смертність від ковіду має одні і ті ж відсотки в вікових групах.-2 Я припустив, що ковід пришвидшує смерть хронічно хворого на 3-6 місяців....



А що?

Порівняв... співпадає. Зробив зручний висновок.

Головне - просто. Що й не заперечиш.

А те, що передчасні смерті є, то фігня)) Було навіть і таке:А що?Порівняв... співпадає. Зробив зручний висновок.Головне - просто. Що й не заперечиш.А те, що передчасні смерті є, то фігня)) Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 лис, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24707 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2064 раз. Подякували: 3229 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 43684369437043714372> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7856 13158758

Vic Сер 17 лис, 2021 14:01