Большинство европейцев обеспокоены безопасностью детей в интернете и готовы частично отказаться от конфиденциальности в Сети, чтобы бороться с возможными злоупотреблениями, говорится в новом докладе ECPAT, глобальной сети, занимающейся борьбой с сексуальным насилием над детьми.

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Законодатели ЕС и активисты по защите частной жизни критически относятся к правилам и технологиям, которые могут ослабить шифрование и расширить сканирование коммуникаций. Опасения распространяются не только на ЕС. В сентябре компания Apple приостановила планы по созданию инструмента для сканирования iPhone на предмет обнаружения следов сексуального насилия над детьми после бурных протестов со стороны активистов, выступающих за неприкосновенность частной жизни.

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В недавнем отчете Internet Watch Foundation, британской некоммерческой организации, финансируемой ЕС и занимающейся удалением незаконного контента, говорится, что за последнее десятилетие аналитики организации зафиксировали «колоссальный» рост количества материалов о сексуальном насилии над детьми в интернете – на 1420 процентов. В 2020 году организация обнаружила и сообщила о 153 350 случаях насилия по сравнению с примерно 13 000 в 2011 году.