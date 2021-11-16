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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4369437043714372>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 130
Мені вже зробили щеплення
57%
74
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:А що?
Порівняв... співпадає. Зробив зручний висновок

Ну согласитесь, тут уровень маразма не так высок. А вот когда умирает от ковида ещё постарше, то подрастает. Ну шедевр же!!! :lol:
Ребята,вы поняли, за что должны были Детройт и Хотаб извиниться??
Вы поняли, чем Будивельнык кошмарил модерацию??
Вы поняли, о чем он стал в личку десятку форумчан??
Расходимся. Все, что нужно знать о математике от строителей.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:...
Расходимся. ...

бачу ковідопараноя іде на спад, чекатиму завтра зменшення червоних зон,
може за тиждень дозволять без сертифікатів користуватися ГТ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:10

  Ромасик написав:тут надо действовать хитрее - попросить ответчика уточнить, где он взял конфиденциальную инфу.



в целом понятно. Если даешь подписку о согласии, то сертификат проверяют и передают конфиденциальные данные через смартфон третьим лицам. Если отказываешься от предъявления, то сертификат использовать нельзя, но постанова 677 предлагает трактовать отказ от предъявления как отсутствие сертификата.

А что если человек предъявляет сертификат, но не дает согласия на его использование и передачу конфиденциальных данных третьим лицам? Может же быть такой вариант? :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:15

  Ромасик написав:
  _hunter написав:... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!! :lol:

у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина?

Точно? -- я тут:
https://www.worldometers.info/coronavir ... aths-daily
совсем другие цифры вижу...


-- чтоб два раза не вставать -- вот графики:
Зображення
в 20-м: вакцинации нет -- мрут "шо дурные" -- сотня за пару месяцев
в 21-м: вакцинации есть -- 4 смерти за весь 21-й
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:35

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  _hunter написав:... с тех пор, как "Гибралтар стал первой страной в мире, полностью вакцинировавшей все свое взрослое население от коронавируса" -- у них было АЖ ЧЕТЫРЕ СМЕРТИ!!!! -- вот что проклятые вакцины делают!!!!! -- так бы жыли и жыли себе спокойно!!!! :lol:

у них и прошлой осенью 4 смерти. Но при чем здесь экспериментальная вакцина?

Точно? -- я тут:
https://www.worldometers.info/coronavir ... aths-daily
совсем другие цифры вижу...


-- чтоб два раза не вставать -- вот графики:
Зображення
в 20-м: вакцинации нет -- мрут "шо дурные" -- сотня за пару месяцев
в 21-м: вакцинации есть -- 4 смерти за весь 21-й

Персонально для Ромасика надо было привести цифры, а то вдруг не разберётся - на 01.03.2021 - 93 смерти, 13.03 - 94 смерти, на сегодня - 98 смертей.
Хотя, думаю, не поможет - ведь главное прокукарекать, а там хоть не рассветай. Авось кто прочитает и поверит, не станет разбираться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:38

  flyman написав:
  Hotab написав:...
Расходимся. ...

бачу ковідопараноя іде на спад, чекатиму завтра зменшення червоних зон,
може за тиждень дозволять без сертифікатів користуватися ГТ

Обязательно все будет хорошо. Но не сразу, и не у всех. В ноябре нам надо оформить (перевалить через) 100 тыс избыточных смертей в 2021 году!! И это в дополнение к 30+ тысячам в 2020 году (все полученные за 4 квартал 2020 года) .
Реальная цена Ковида выглядит так:
30+ тысяч лишних смертей в 2020 и 120+ в 2021 году.
Запомните или запишите.

  detroytred написав:Тобто ти сам побачив кого цікавлять твої отакі "розрахунки".

Он хотел 20 лайков за то сообщение, собрал один. Шах и мат.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:41

Большинство европейцев обеспокоены безопасностью детей в интернете и готовы частично отказаться от конфиденциальности в Сети, чтобы бороться с возможными злоупотреблениями, говорится в новом докладе ECPAT, глобальной сети, занимающейся борьбой с сексуальным насилием над детьми.
..........
Законодатели ЕС и активисты по защите частной жизни критически относятся к правилам и технологиям, которые могут ослабить шифрование и расширить сканирование коммуникаций. Опасения распространяются не только на ЕС. В сентябре компания Apple приостановила планы по созданию инструмента для сканирования iPhone на предмет обнаружения следов сексуального насилия над детьми после бурных протестов со стороны активистов, выступающих за неприкосновенность частной жизни.
.........
В недавнем отчете Internet Watch Foundation, британской некоммерческой организации, финансируемой ЕС и занимающейся удалением незаконного контента, говорится, что за последнее десятилетие аналитики организации зафиксировали «колоссальный» рост количества материалов о сексуальном насилии над детьми в интернете – на 1420 процентов. В 2020 году организация обнаружила и сообщила о 153 350 случаях насилия по сравнению с примерно 13 000 в 2011 году.

https://detaly.co.il/evropejtsy-opasayutsya-za-bezopasnost-detej-onlajn/
Протесты и защита частной жизни нормальный и естественный процесс. Но, тем не менее, иногда стоит поступаться своими правами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:43

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:...
Расходимся. ...

бачу ковідопараноя іде на спад, чекатиму завтра зменшення червоних зон,
може за тиждень дозволять без сертифікатів користуватися ГТ

Обязательно все будет хорошо. Но не сразу, и не у всех. В ноябре нам надо оформить (перевалить через) 100 тыс избыточных смертей в 2021 году!! И это в дополнение к 30+ тысячам в 2020 году (все полученные за 4 квартал 2020 года) .
Реальная цена Ковида выглядит так:
30+ тысяч лишних смертей в 2020 и 120+ в 2021 году.
Запомните или запишите.

Это же мелочи по сравнению со страданиями от масок и, тем более, вакцин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:45

  Hotab написав:В ноябре нам надо оформить (перевалить через) 100 тыс избыточных смертей в 2021 году!!


100 тысяч от ковида в 2021 году уже врядли получится. За три квартала 36 тысяч, и на спадающем тренде за один квартал еще в два раза больше? Анриал.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:51

  Цитрин написав:
  Hotab написав:В ноябре нам надо оформить (перевалить через) 100 тыс избыточных смертей в 2021 году!!


100 тысяч от ковида в 2021 году уже врядли получится. За три квартала 36 тысяч, и на спадающем тренде за один квартал еще в два раза больше? Анриал.


Вы в своем стиле читаете у меня одно,а отвечаете на другое??
Перечитайте еще раз мой пост и свой ответ. Губы и шевеление ими способствует усвоению прочитанного на стадии обучения азам логики .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 лис, 2021 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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