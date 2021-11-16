Додано: Сер 17 лис, 2021 16:20

uaprofi написав: слышал гдето такое: что если с возростом обычно вероятность смерти от тех или иных причин возрастает, то грубо говоря после 80 лет такая закономерность не просматривается. слышал гдето такое: что если с возростом обычно вероятность смерти от тех или иных причин возрастает, то грубо говоря после 80 лет такая закономерность не просматривается.

uaprofi написав: как по мне это показывает качества медицинской помощи в Германии. как по мне это показывает качества медицинской помощи в Германии.

Да, читал такое. Если дожил до 85, то ты типа долгожитель и только "старость" тебя погубит. Но "старость" такого нет в причинах смерти и человек попадет в графу "кров та ССЗ", ту самую, самую многочисленную. Которая остаётся на первом месте.Это в том числе.Но маразм местных математиков это не отменяет. До него до сих пор не дошло, что любые преждевременные смерти (они же избыточные) все равно сокращают ОСПЖ. Эти люди что-то не дожили из отведенного, хоть им было 50, хоть 90. Досрочно - значит показатели по стране упали.Его же "формула" показывала, что стаарый ковидник умер - хорошо!! Улучшил показатель!! Умер в 73 - вообще ничего не изменил.